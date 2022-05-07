‫شركة ميامي إنترناشيونال القابضة تُعلن عن نتائج التداول خلال شهر أبريل 2022، ومجموعة مياكس بيرل إيكويتيز تضع سجلات بشأن حصة السوق وحجم التداول الشهري

برينستون، نيو جيرسي، 6 مايو 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Miami International Holdings, Inc. (MIH) اليوم عن نتائج التداول التجاري للشركات التابعة لها في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل 2022 – والشركات التابعة لها هي MIAX® و MIAX Pearl® و MIAX Emerald® (ويشار إليهم مجتمعين باسم MIAX Exchange Group ™)، وبورصة مينيابوليس للحبوب ( MGEX ™).

أبرز مؤشرات حجم التداول في أبريل 2022

· بلغ إجمالي الحصة السوقية للخيارات متعددة الإدراج في الولايات المتحدة لمجموعة MIAX Exchange Group 14.08% في أبريل 2022، مسجلة انخفاض بلغ سبعة نقاط أساسية سنوية مما يمثل انخفاض بنسبة 0.5%. وحققت مجموعة MIAX Exchange Group مجتمعة عدد 103.0 مليون عقد للخيارات متعددة الإدراج، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 8.0% ومتوسط حجم يومي يبلغ 5,148,552 عقدًا. كما حقق الحجم الإجمالي منذ بداية العام وحتى تاريخه رقمًا قياسيًا بلغ عدد 450.6 عقدًا، بزيادة قدرها 7.6% عن نفس الفترة من عام 2021.

· سجلت مياكس أوبشنز ( MIAX Options ) حجمًا قياسيًا منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغ 182.7 مليون عقدًا، مسجلة زيادة قدرها 25.5% عن نفس الفترة من عام 2021، وبلغ الحجم في أبريل 2022 41.4 مليون عقد، بزيادة سنوية قدرها 3.7%. سجلت شركة MIAX Emerald حجمًا قياسيًا منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغ 122.6 مليون عقدًا، مسجلة انخفاض قدره 6.0% عن نفس الفترة من عام 2021، وبلغ الحجم في أبريل 2022 28.0 مليون عقدًا إجماليًا، بزيادة سنوية قدرها 42.1%. سجلت شركة MIAX Pearl حجمًا منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغ 145.1 مليون عقدًا، مسجلة انخفاض قدره 7.7% عن نفس الفترة من عام 2021، وبلغ الحجم في أبريل 2022 33.6 مليون عقدًا إجماليًا، بزيادة سنوية قدرها 6.1%.

· وسجلت MIAX Pearl Equities ™، في الأسهم الأمريكية، حجمًا شهريًا بلغ 2.5 مليار سهم في أبريل 2022، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 461.2% وحصة سوقية قدرها 1.08%. كما حقق الحجم الإجمالي منذ بداية العام وحتى تاريخه رقمًا قياسيًا بلغ عدد 10.1 مليار سهمًا، بزيادة قدرها 426.0% عن نفس الفترة من عام 2021. وسجلت MIAX Pearl Equities أيضًا حصة سوقية يومية قياسية بلغت 1.42% في 27 أبريل 2022.

· أعلنت بورصة مينيابوليس للحبوب، وهي سوق عقود محددة ( DCM ) ومنظمة مقاصة السندات المشتقة ( (DCO ، عن حجم تداول قدره 245,294 عقدًا في أبريل 2022، بانخفاض سنوي قدره 23.9%. وسجل الحجم الإجمالي منذ بداية العام وحتى تاريخه رقمًا قياسيًا بلغ 1,176,385 عقدًا، بزيادة قدرها 5.9% عن نفس الفترة من عام 2021.

· وبلغ حجم تداولات مؤشر SPIKES® الآجلة 49,593 عقدًا في أبريل 2022، بزيادة قدرها 21.5% عن إجمالي العقود في مارس 2022 الذي بلغ 40,827 عقدًا، وبلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,480 عقدًا.

وتحتوي الجداول التالية على تفاصيل حجم تداول مجموعة MIAX Exchange Group وبورصة مينيابوليس للحبوب.