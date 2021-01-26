شركة مايفارم تعلن عن منتج جديد، ميتوكس، في ساحة تايم في نيويورك

سيؤول، كوريا الجنوبية، ونيويورك, 26 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة مايفارم عن إنتاج مادة بوتولينوم سمية جديدة، ميتوكس (METOX) يوم 26 كانون الثاني/يناير، 2021. ميتوكس هو محلول فعال لتنعيم أي نوع من التجاعيد، من المتوسطة إلى الشديدة، التي تنتج عن حركات الوجه اليومية.

تركز مايفارم على إنتاج المنتجات الصيدلانية المتميزة لتوفير منتج توكسين البوتولينوم السمي الفائق مع ميزة تكنولوجية حديثة ونظام جودة تصنيع متطور ومعدات متطورة لتلبية متطلبات ممارسات التصنيع الجيدة للوائح ممارسات التصنيع الجيدة الحالية للشركة.

دخلت مايفارم بنجاح إلى سوق السموم، وأعلنت عن السموم التي تم إطلاقها حديثًا على لوحة الإعلانات الرقمية The Times Square Spectacular في نيويورك.

لدى مايفارم بالفعل شركاء بيع بالجملة في جميع أنحاء العالم في الصين وروسيا وأوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط ودول ومناطق غرب آسيا (تايوان وتايلاند وفيتنام والفلبين)، وعليه فإن الهدف الآن هو توفير منتج ميتوكس، وهو مادة سمية جديدة، في جميع أنحاء العالم والحصول على مكانة قوية لها في السوق الأوروبية وتحقيق زيادة كبيرة في حصتها في سوق السموم في غضون ثلاث سنوات من إطلاق هذا المنتج.

وتجري الشركة حاليا تجارب سريرية نشطة في مجالات مختلفة لغرض علاج أعراض مثل عدم تناسق عضلات الفك وألام عضلات الكتف، بالإضافة إلى مؤشرات في مجالات مثل تحسين التجاعيد القطبية والتجاعيد حول العينين.

تصنع جميع سموم البوتولين الحالية منتجاتها بالطريقة التقليدية – التجفيد، وهناك دائمًا بعض بقايا المسحوق المتبقية في قاع كل قارورة. وفي الوقت نفسه، يستخدم توكسين البوتولينوم ميتوكس 100 يو تقنية الجيل الثاني، وهي تقنية مطورة تسمى الجفاف الفراغي. نتيجة لذلك، لا تبقى أي بقايا مسحوق تقريبًا في قاع كل قنينة اختبار. وهو يقلل من عدم التطبيع مثل الرغوة أو الكسر الجزيئي عند تخفيفه، مما يجعل عملية اختراق المحلول لبشرة الوجه غير مؤلمة تقريبًا وعمليات الملء بواسطة الحقنة أسهل بكثير (بسبب عدم وجود الهواء).

أظهر البحث أن تطوير ميتوكس، استنادًا إلى أحدث المعدات ومعايير البحث والتطوير الجديدة وبسبب تقنية الجيل الثاني الثاني، مقارنة بالمنتجات الأخرى، يتميز المنتج بميزة مفيدة رئيسية في نسبة النقاء العالية وتأثير التثبيت والفعالية المثبتة، وهو يعني لا إجراءات آمنة ذات جودة عالية مع نتائج مثالية فحسب، ولكن وضع مستوى جديد تمامًا في سوق توكسين البوتولينوم العالمي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.maypharm.net

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1423400/1st_photo_Metox_ image.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1423908/METOX_small.jpg