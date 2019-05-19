شركة مارلين إيكويتي بارتنرز تعلن استثمار استراتيجيا بحصة الأقلية من قبل شركة بلاكستون

لوس أنجلوس ولندن، 20 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة مارلين إيكويتي بارتنرز، وهي شركة استثمار عالمية، اليوم أن شركة ستراتيجيك كابيتال غروب التابعة لشركة بلاكستون (بورصة نيويورك: BX) قامت باستثمار بحصة الأقلية فيها.

مجموعة ستراتيجيك كابيتال غروب التابعة لبلاكستون هي جزء من شركة ألتيرنيتيف آسيت منجمنت التابعة لبلاكستون وهي متخصصة في شراكات بحصة الأقلية مع شركات إدارة الأرصدة البديلة البارزة. وسيتيح هذا الاستثمار لمارلين للاستثمار في والقيام بتوسع إضافي لمنصة استثماراتها العالمية وتعزيز الالتزام بـ والتوافق مع قاعدة مستثمريها المتنوعة واستغلال موارد وقدرات بلاكستون العالمية.

منذ إنشائها في العام 2005، نمت مارلين بسرعة لتصبح شركة استثمار عالمية رائدة برأسمال يزيد عن 6.7 مليار دولار تحت إدارتها واستكملت أكثر من 140 صفقة عبر صناعاتها الرئيسية المستهدفة، بما في ذلك البرمجيات والتكنولوجيا وتكنولوجيا الرعاية الصحية والخدمات المدعومة بالتكنولوجيا والتكنولوجيا الصناعية.

وقال ديفيد ماكغفرن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مارلين: “هذا الاستثمار من قبل بلاكستون يثبت حقيقة المؤسسة الأفضل في فئتها التي قمنا ببنائها وتقدير القيمة الحقيقي لنهجنا القائم على العلاقة بالاستثمار. نحن متحمسون للترحيب بشركة بلاكستون كشريك استراتيجي، ونتطلع إلى الاستفادة من خبراتهم ومجموعة واسعة من الموارد لمواصلة الاستثمار في منصتنا العالمية وتموضعها لتحقيق النجاح على المدى الطويل.”

وقال سكوت سوسا، رئيس مجموعة ستراتيجيك كابيتال غروب التابعة لشركة ألتيرنيتيف آسيت منجمنت التابعة لبلاكستون، “إن نهج مارلين في الاستثمار يركز بشدة على الشراكة مع فرق الإدارة لدعم الأعمال، وتعزيز العمليات وتسريع النمو. هذا التركيز على خلق قيمة طويلة الأجل عبر شركاتها الأساسية يموضع مارلين للنجاح المستمر ونحن متحمسون لإقامة شراكة معهم.”

ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة.

عملت شركة إفركور كمستشارة مالية لشركة مارلين إيكويتي. وعملت كيركلاند أند إيليس أل أل بي كمستشار قانوني لمارلين إيكويتي، كما عملت شركة سمسون ثاتشر أند بارتليت كمستشار قانوني لـ بلاكستون.

حول مارلين للأسهم الشركاء

مارلين إكويتي بارتنرز هي شركة استثمار عالمية برأسمال أكثر من 6.7 مليار دولار تحت إدارتها. تركز الشركة على تزويد الشركات الأم والمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين بحلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم التجارية والسيولة. تستثمر مارلين في الأعمال التجارية في العديد من الصناعات حيث تعزز قاعدتها الرأسمالية وعلاقاتها الصناعية وشبكتها الواسعة من الموارد التشغيلية وضع الشركة المستقبلي بشكل كبير وتعزز قيمتها. منذ إنشائها، أنجزت مارلين، من خلال مجموعتها من الصناديق والشركات ذات الصلة، بنجاح أكثر من 140 عملية استحواذ. يقع المقر الرئيسي للشركة في لوس أنجلوس، كاليفورنيا ولها مكتب إضافي في لندن. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.marlinequity.com

حول ألتيرنيتيف آسيت منجمنت التابعة ل بلاكستون

شركة ألتيرنيتيف آسيت منجمنت التابعة لبلاكستون، وهي منصة صندوق التحوط الخاص ببلاكستون، أكبر مستثمر استنسابي في العالم في صناديق التحوط، حيث تدير ما يقرب من 80 مليار دولار من الأصول. تدير ألتيرنيتيف آسيت منجمنت التابعة لبلاكستون مجموعة متنوعة من الشركات، بما في ذلك شركة الحلول المخصصة، ومنصة الحالة الخاصة، وشركة بذور لصناديق التحوط، ومنصة مفتوحة لصناديق الاستثمار المشترك، والأعمال التجارية التي تشتري حصصاً في شركة إدارة الأصول البديلة. في جميع خطوط أعمال ألتيرنيتيف آسيت منجمنت التابعة لبلاكستون، تختار الشركة بعناية وتتشارك مع مديري الصناديق عبر مجموعة متنوعة من فئات الأصول والاستراتيجيات لإنشاء حلول للمستثمرين. من خلال تركيزها الحاد على أهداف العملاء، وعملية العناية الواجبة الصارمة التي تقوم بها ووصولها إلى الرؤى العالمية لشركة بلاكستون، تسعى ألتيرنيتيف آسيت منجمنت التابعة لبلاكستون إلى تحقيق عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر عبر دورات السوق مع الحفاظ على رأس المال أثناء بيئات السوق المجهدة.