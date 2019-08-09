شركة لونغي تبلغ تصنيف قياسيا في قابلية التمويل البنكي في أحدث نتائج لتقرير بلومبيرغ

شيان، الصين، 9 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — سجلت شركة لونغي سولار، وهي شركة فرعية تابعة لشركة لونغي لتقنية الطاقة الخضراء المحدودة، أعلى تصنيف لها في قابلية التمويل البنكي في أحدث تقرير لبلومبيرغ عن تمويل الطاقة الخضراء لشركات الطاقة الشمسية للعام 2019.

تقرير بلومبيرغ عن تمويل الطاقة الخضراء يقوم باستطلاع البنوك والصناديق والمطورين و ركات الهندسة والمشتريات والبناء وشركات العناية الفنية الواجبة من بين 48 شركة مصنعة لوحدات الطاقة الشمسية التي يعتبرها متمتعة بالتمويل البنكي (على سبيل المثال، يمكن استخدامها في مشاريع الطاقة الشمسية من دون ديون واجبة). في نتائج 2019، ارتفعت لونغي بشكل ملحوظ إلى 91 ٪، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وهو مؤشر واضح على نضوج لونغي كعلامة تجارية راسخة في الصناعة.

حصلت لونغي أيضًا على “نجمة” تشير إلى أنها تتميز بـ”أعلى أداء” في مختبرات تطور الأداء الكهروضوئي (PVEL) 2019 لناحية درجة موثوقية الوحدة الشمسية. وقد حصلت وحدات لونغي على “أفضل أداء” من بين جميع فئات اختبار بي في إي أل الأربعة للحرارة الرطبة والتدوير الحراري والحمل الميكانيكي واختبارات الوهن المستحثة المحتملة.

وسمى تقرير بلومبيرغ عن تمويل الطاقة الخضراء أيضًا “أفضل 15 علامة تجارية منتجة للوحدات الشمسية مستخدمة في المشروعات الممولة بالقروض لأجل” منذ 1 تموز/يوليو 2017. ووفرت العلامات التجارية الرائدة الثلاث حوالي 5 غيغاواط من الصفقات الممولة بقروض لأجل. تعد لونغي ثاني أكثر العلامات التجارية استخدامًا إذ أنها تشارك في صفقات تجارية يقدر ما تولده من طاقة بـ 1،447 ميغاواط..

صنفت لونغي أيضًا على أنها الشركة المصنعة للوحدات الشمسية ذات الجدارة الائتمانية الأفضل. يستخدم تقرير بلومبيرغ عن تمويل الطاقة الخضراء درجة مقياس ألتمان زي – وهو مجموعة من النسب المالية – للوصول إلى الجدارة الائتمانية للمصنعين. وهو مؤشر على خطر إعلان شركة الإفلاس في العامين المقبلين. حصلت لونغي على درجة 3.1 مما يشير إلى الصحة المالية القوية للشركة واستبعاد إعلانها الإفلاس. تعتبر علامة لونغي الأعلى على مقياس ألتمان زي بين مصنّعي الوحدات الشمسية المتميزين بالاستقامة.

بالإضافة إلى قابلية التمويل البنكي وموثوقية لونغي، تعمل الشركة أيضًا على نطاق واسع باعتبارها واحدة من أكبر الشركات المصنعة للطاقة الشمسية من حيث الطاقة الإنتاجية الحالية والمخططة. وفقًا للتحليل المستمر الذي أجرته بي في تيك لإعلانات التوسع في القدرة العالمية، يجب أن تتجاوز سعة التجميع الإجمالية لوحدة لوحة لونغي 13 غيغاواط في العام 2019، لتصبح أكبر مصنع للوحدات الشمسية في العالم بفضل أحدث توسع لها.

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