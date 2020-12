You are here:

شركة لوسيد موتورز تُكمل أعمال البناء في أول مصنع جديد للسيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية؛ تجري عملية التشغيل التجريبي لبدء إنتاج لوسيد آير خلال ربيع 2021