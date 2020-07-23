شركة كيووني العلمية تسرع النمو في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بإنشاء كيان محلي لها في السعودية

ستاتسفيل، نورث كارولينا، 23 تموز/يوليو 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة كيووني العلمية (NASDAQ: KEQU)، وهي شركة رائدة معترف بها متخصصة في تصميم وتصنيع وتركيب منتجات المختبرات والرعاية الصحية والأثاث الفني منذ العام 1906، اليوم أنها تلقت الموافقات الضرورية لتأسيس شركة خدمات فنية في المملكة العربية السعودية. وستدعم المؤسسة الجديدة، كيووني العلمية السعودية، التي سيكون مقرها الرياض، تركيز كيووني المتواصل على تحقيق النمو في منطقة الشرق الأوسطوستمكن كيووني من الوصول إلى مجموعة المواهب المتنوعة في المنطقة لدعم هذه الجهود. كما سيدعم فريق الكيان الجديد نشاط كيووني في شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى.

وقال توماس دي هال الثالث، الرئيس والمدير التنفيذي لشركةكيوونيالعلمية: “نتوقع أن تكون منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أسواق نمو لشركةكيوونيعلى المدى الطويل حيث تتواصل الاستثمارات في هذه المناطق لتحديث اقتصادات كل منها. لقد استثمرنا في بناء علاقات مع العملاء الرئيسيين في الشرق الأوسط على مدى العقد الماضي، وقد أنجزنا بعضًا من أكبر المشروعات المعملية وأكثرها تعقيدًا في المنطقة.

وقال بي ساثيامورثي، نائب رئيس العمليات الدولية بشركة كيوونيالعلمية، سنغافورة، والمدير الإداري للعمليات الدولية، “بعد أن نفذنا العديد من المشاريع المرموقة في الشرق الأوسط، كانت خطوتنا المنطقية التالية هي أن نكون أقرب إلى عملائنا حتى نتمكن من خدمتهم بشكل أفضل، ونوفر لهم مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات التي تقدمهاكيووني. وبفضل تواجدنا المعزز في المملكة العربية السعودية، نتوقع أن نكون أكثر نجاحًا في بناء علاقات دائمة ومتكررة مع عملائنا في المنطقة. سيساعد هذا التواجد الإقليمي فريقنا على تقديم حلول أكثر تخصيصًا للسوق.”

حول شركة كيووني العلمية

تأسستشركة كيووني العلميةفي عام 1906، وهي شركة عالمية معترف بها في تصميم وتصنيع وتركيب منتجات المختبرات والرعاية الصحية والأثاث الفني. تشمل منتجات الشركة أعمال فولاذ وخشب ورقائق وأغطية دخان وأنظمة وحدات قابلة للتكيف ومحطات عمل متحركة ومقاعد قائمة بذاتها وخزانات سلامة بيولوجية وأسطح وأحواض عمل من راتنجات الإيبوكسي.

يقع المقر الرئيسي للشركة في ستاتسفيل، كارولاينا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية. مكاتب المبيعات المباشرة في الولايات المتحدة والهند وسنغافورة. توجد ثلاثة مرافق تصنيع في ستيتسفيل تخدم الأسواق المحلية والدولية، ومرفق تصنيع واحد في بنغالور، الهند يخدم الأسواق المحلية والآسيوية. لدى الشركة شركات تابعة في سنغافورة والهند.

موقع شركة كيووني العلمية هو: www.kewaunee.com. موقع مجموعة كيووني الدولية هو: www.kewaunee.in

الاتصال:

توماس دي هال الثالث

704-871-3290

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