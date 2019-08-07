شركة كيون كوزميتيكس تفوز بجائزة دولية للتميز على مستحضراتها للتجميل الطبيعية والنباتية

ساو باولو، 6 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — يوم 20 تموز/يوليو، فازت شركة كيون كوزميتيكس، وهي شركة مستحضرات التجميل التابعة للشركة البرازيلية كيمبرلايت كلاي، بجائزة الفائز للعام 2019 للابتكار التقني والتميز في المستحضرات التجميلية الطبيعية والنباتية، وذلك في احتفال الجوائز الذي نُظم في فندق وسبا كاسل في تاريتاون نيويورك. وقدمت الجائزة مجلة بزنس الدولية. وإذ تتميز بتركيبة عالية الأداء، يتم تطوير جميع خطوط الشركة من المستحضرات التجميلية من منتجات طينية ونباتية وطبيعية نادرة ولا يتم اختبارها على الحيوانات.

بالإضافة إلى الاعتراف بتميز كيون كوزميتيكس، تعتبر هذه الجائزة ذات أهمية كبيرة، لأنها تساعد على توسيع اسم العلامة التجارية، مما يفتح الأبواب أمام أعمال جديدة في السوق الدولية، كما يقول أوراندير فرنانديز دي أوليفيرا، رئيس بي كي أس، مع الإشارة إلى أن خط مستحضرات التجميل الفائز بالجائزة يحتوي على مجموعة واسعة من منتجات الوجه والجسد والشعر، مع تقنية مبتكرة فعالة في علاج التجاعيد والنضارة والتنظيف والترطيب وخفض القياس.

وإذ تأسست قبل ثلاث سنوات، لفتت الشركة انتباه الشركات متعددة الجنسيات في قطاع مستحضرات التجميل المتميزة وبدأت بيع مستحضراتها في المراكز التجارية الرئيسية في العالم، مثل لندن ودبي ونيويورك وبيفرلي هيلز. يوضح لوتشيانو ديديه، مدير تطوير الأعمال الدولية بالشركة: “قبل أن نبدأ فعليًا بالإنتاج على نطاق واسع، بدأنا في طرح منتجات كيون في المعارض الدولية، وكان مستوى القبول عاليًا للغاية، كنا بدأنا في التصدير للخارج قبل أن نبدأ تسويق منتجاتنا في البرازيل.”

ينصب التركيز هذا العام على الأسواق الآسيوية، مثل الصين وتايلاند، فضلاً عن التوسع في الولايات المتحدة. في البرازيل، تهدف الخطة إلى فتح حوالي 60 كشكًا ومحلًا تجاريًا في مراكز التسوق الرئيسية بالبلاد. ويمكن كذلك شراء منتجات الشركة على الإنترنت على kioncosmetics.com باللغة البرتغالية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية أو عن طريق التسويق عبر الهاتف (+55 11 25770275).

المواد الأولية الأولية المستخدمة في منتجات كيون هي الطين الأحمر الكمبرلايت البرازيلي، الذي يعتبر نادرًا لأنه تشكل منذ أكثر من 850 مليون عام وله أكثر من 130 تطبيقًا للتجميل والأدوية. تم تصنيف هذا الطين كأقوى عنصر لتجديد شباب الجلد، ويتم استخراجه في كورغينو وماتو غروسو دو سول في البرازيل.

يوضح آلان أوليفيرا، المدير التنفيذي للشركة: “لقد ثبتت كفاءة بلورات الطين وقوتها المعدنية من قبل مختبر كوزموساينس في البرازيل ومكتب فيريتاس في كندا.”

تشارك كيون كوزميتيكس في المعارض الدولية الرائدة في هذا المجال، مثل In-Cosmetics و Cosmoprof و Expocosmética وغيرها. واعترفت منشورات متخصصة مثل غلامور يو كي، وهاربرز بازاروفوغ روسيا وكوزميتيكس ديزاين بخصائص هذه العلامة التجارية الفريدة.

الاتصال: الهاتف: 7045-4141 61 55+

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/955658/Foto1_ID_8db4620edcea.jpg