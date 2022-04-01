‫ شركة كيم دراي تُعلن عن إتاحة فرصة للحصول على الامتياز الرئيسي لعلامتها التجارية في المملكة العربية السعودية

تتمتع علامة كيم دراي التجارية بسجل حافل بالنجاحات في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يتيح فرصة كبيرة للحاصل على امتيازها الرئيسي لبدء مشروع ناجح في المملكة

ناشفيل، تينيسي، أبريل 1, 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة كيم دراي (Chem-Dry) عن إتاحة فرصة لإبرام اتفاقية امتياز رئيسي لعلامتها التجارية في المملكة العربية السعودية.

ويأتي إعلان الشركة عن إتاحة هذه الفرصة بعد انتهاء مدّة اتفاقية الامتياز الرئيسي المُبرمة مع المُلّاك السابقين. وسيستفيد الحاصل على حق الامتياز الرئيسي من النجاحات القوية التي حققتها هذه العلامة التجارية الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) الأخرى مثل البحرين والكويت وقطر.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال جو مانوزاك، نائب رئيس المجموعة المالكة لشركة كيم دراي لتطوير الأعمال العالمية: “يسعدنا جدًا إتاحة هذه الفرصة الفريدة لأيّ رجل أعمال يرغب في الحصول على حق الامتياز الرئيسي في المملكة لعلامة تجارية عالمية قيّمة وذات سجل حافل بالنجاحات؛ حيث حققت العلامة التجارية “كيم دراي” نجاحًا كبيرًا في السوق السعودية، ونحن نتطلع إلى إيجاد شريك جديد في المملكة يمكنه مواصلة هذا النجاح”.

وتُعدّ كيم دراي أكبر شركة في العالم متخصّصة في تقديم خدمات تنظيف السجاد والمفروشات والأرضيات ذات الأسطح الصلبة، كما تُعدّ شركة رائدة عالميًا في إزالة البقع من السجاد والأرضيات، وقد منحت الشركة ما يقرب من 3500 حق امتياز حول العالم لتقديم خدمات تنظيف يومية لأكثر من 11000 منزل وشركة في 55 دولة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ شركة كيم دراي قد ابتكرت طريقة فعّالة لتنظيف السجاد “Hot Carbonating Extraction” (وهي طريقة يُستخدم فيها ثاني أكسيد الكربون لتوليد فقاعات غازية ساخنة لاستخراج الأوساخ من السجاد)، وتتيح هذه الطريقة جفاف السجاد بشكل أسرع وتتميّز بأنّها أكثر فعالية ومراعاة للبيئة؛ لذا يفضلها الكثير من أصحاب المنازل والشركات في جميع دول العالم. كما تقدّم الشركة لعملائها خدمات تنظيف وتجديد لبلاط الأرضيات، والأرضيات الحجرية، وأسطح الجرانيت، والجلود، والمفروشات، وأنابيب الهواء، وفتحات تهوية مجففات الملابس. كما تُعدّ كيم دراي شركة رائدة عالميًا في تقديم خدمات التعقيم باستخدام أحدث التقنيات المراعية للبيئة؛ حيث تُصنّع أكثر من 50 منتجًا مؤهلًا للحصول على شهادات تثبت أنّها منتجات مراعية للبيئة.

سيُمنح المالك الجديد للامتياز الرئيسي جميع حقوق امتياز العلامة التجارية لشركة كيم دراي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بما في ذلك إمكانية تأسيس أيّ عدد يرغب فيه من الفروع. ومن خلال الأدوات التسويقية الفعّالة لهذه الشركة العالمية التي تمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات، بالإضافة إلى أدلتها التشغيلية وموادها التدريبية والدعم الكامل من مكتبها الدولي وأصحاب حقوق الامتياز الرئيسي لعلامتها التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة للمملكة، سيتمكّن المالك الجديد للامتياز الرئيسي من تأسيس مشروع تجاري ناجح في المملكة.

وأضاف جو مانوزاك، نائب رئيس المجموعة المالكة لشركة كيم دراي لتطوير الأعمال العالمية: “إنّ سجل شركة كيم دراي الحافل بالإنجازات في هذه المنطقة غني عن البيان. ونظرًا لإمكاناتها العالية وخدماتها المتعدّدة، شهدت الشركة منذ تأسيسها قبل 50 عامًا تقريبًا نموًا مطردًا وازداد توسعها عالميًا؛ كما أثبتت قدرتها على تحقيق النجاح في جميع الأسواق العالمية والتكيّف مع مجموعة متنوعة من الثقافات. ونحن على ثقة من أنّ المالك الجديد للامتياز الرئيسي لعلامتنا التجارية في المملكة سيتمكّن من النجاح وتوسيع أعماله سريعًا في السوق السعودي المتميّز والنشط، وسيُسهم مع غيره من أصحاب حقوق الامتياز الرئيسي في دول مجلس التعاون الخليجي في زيادة ترسيخ علامتنا التجارية.”

لمزيد من المعلومات عن شركة كيم دراي وفرص الامتياز المتاحة في جميع أنحاء العالم، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني:

www.chemdryinternational.com