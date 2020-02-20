شركة كونيكتريا تحصل على شهادة “هيتراست سي أس أف”

يتمثل الجانب الفريد لـشهادة هيتراست سي أس أففي أنها توفر طريقة عملية للامتثال. بينما تركزهيتراستعلى قطاع الرعاية الصحية، فإنها تنسق المعايير الحالية المعترف بها عالميًا، بما في ذلك ISO 27000 و GDPR و NIST و PCI في إطار مشترك يمكن الاستفادة منه في العديد من الصناعات ومتطلبات الأمن / الامتثال. لا تحلهيتراستمحل هذه المعايير، لكن شهادة هيتراست سي أس أفهي أداة قوية للمؤسسات التي تحتاج إلى إثبات امتثال الأمن والخصوصية للجهات التنظيمية الفدرالية والخاصة بالصناعة.

وقالت كريستين بيتي، رئيسة خدمات الامتثال في شركة كونيكتريا: “هذا هو إلى حد بعيد تدقيق الامتثال الأكثر شمولاً الذي حققناه. لقد تم تدقيق مراكز البيانات الخاصة بنا بشكل مستقل للتأكد من امتثالHIPPA/HITECH لسنوات عديدة بالإضافة إلى العديد من معايير الصناعة الأخرى. هيتراست سي أس أفتمنح عملاءنا مستوى إضافيًا من التأكيد بأننا نتبع أكثر المعايير صرامة للحفاظ على أمان بياناتهم، مع وثائق كاملة كدليل.”

وقال جيمس شرودر، المؤسس المشارك لشركة ComplyAssistant: “بالإضافة إلى العمل مباشرة مع مؤسسات الرعاية الصحية، تشارك كونيكتريا أيضًا مع بائعي البرامج المستقلين للرعاية الصحية، مثل ComplyAssistant، لنشر عروضهم في نموذج البرنامج كخدمة (SaaS). يخزن عملاؤنا بيانات PHI في أنظمتنا، لذا فإن الالتزام مهم للغاية لأعمالنا. لقد وثقنا في كونيكتريا لإدارة البيئات السحابية لعملائنا لأكثر من عقد من الزمان. تمنحنا شهادة هيتراست ضمانا إضافيا يمكننا تقديمه لعملائنا الذين يريدون تطبيق شهادة البرمجية كخدمة.”

حول كونيكتريا

إذ تأسستفي العام 1996، صُنفت شركة كونيكتريافي المرتبة 15 كأفضل مكان للعمل، وتوفر خدمات الحوسبة السحابية الحائزة على جوائز، والخدمات السحابية المدارة، والأمن السحابي، وبرامج إدارة السحاب لأكثر من 1000 عميل في جميع أنحاء العالم. كنا أول شركة استضافة مدارة متوافقة مع أتش آي بي أيه أيه والشركة الأولى التي توفر امتثال أتش آي بي أيه أيه وبي سي آي في أيه دبليو أس و’زور. ونحن أيضا أكبر موزع لـ IBM i (AS/400) cloud provider في العالم.ومن خلال إضافة WSM في العام 2019، أصبحنا أيضًا روادا في توفير خدمات الترحيل والتحول السحابي للمؤسسات من جميع الأحجام.

تكمن فلسفة شركة كونيكتريا في شعار No Jerks Allowed، (لا حمقى هنا) حيث يقطع كل موظف هنا “الميل الإضافي” لرعاية عملائنا. وشعار أننا شركة خالية من الأشخاص الحمقى، فإن هذا الشعار يمتد إلى أبعد من موظفينا. من السهل التعامل مع الأعمال التجارية من خلال شروط مرنة وحلول قابلة للتطوير وأسعار مباشرة لتلبية الاحتياجات التكنولوجية للمؤسسات من جميع الأحجام.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/812525/Connectria_logo_ vertical_Logo.jpg