شركة “كلاود 4 سي” العالمية الرائدة في تقديم الخدمات السحابية المُدارة تدشن عملياتها في كوريا الجنوبية

سيول، كوريا الجنوبية، 2 يوليو 2020 /PRNewswire/ — أعلنت شركة “كلاود 4سي” العالمية الرائدة في تقديم الخدمات السحابية المُدارة عن تدشين عملياتها في كوريا الجنوبية. تقدم “كلاود 4سي” مجموعة واسعة من الخدمات، منها خدمات الانتقال السحابي إلى مزودي الخدمات السحابية ذات القدرات التوسعية الضخمة (hyperscalers) والسحابة الهجينة والخدمات السحابية المُدارة وخدمات تحديث تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعافي من الكوارث والخدمات الأمنية المُدارة وغيرها من الخدمات. ويستفيد من خدماتها ما يربو على 60 شركة من شركات قائمة “فورتشن 500” العالمية متعددة الجنسيات، وتتمتع بتواجد قوي داخل 25 دولة وفي 50 موقعًا. :

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ستحقق الشركات التي تتطلع إلى الانطلاق نحو التحول الرقمي أو تحديث تكنولوجيا المعلومات داخل كوريا الجنوبية استفادة كبيرة من محفظة خدمات شركة “كلاود 4سي”. من المعروف أن “كلاود 4سي” هي شركة متُخصصة في تزويد الخدمات السحابية المُدارة ولديها شراكات استراتيجية رئيسة مع كل من شركة “SAP” وخدمات أمازون ويب (AWS) ومايكروسوفت أزور (Microsoft Azure) ومنصة جوجل السحابية (GCP)، فضلاً عن منصتها السحابية العامة التي توفرها. وقدمت الشركة مساعدتها إلى شركة “SAP” في تدشين خدمة SAP HANA Enterprise Cloud داخل 25 دولة، كما تقدم خدماتها للعلامات التجارية العالمية المشهورة.

وصرح سريدار بينابوريدي المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة “كلاود 4سي” قائلاً: “يسرنا تدشين عملياتنا في كوريا الجنوبية التي تأتي في المركز الثاني عشر ضمن قائمة أكبر الاقتصادات في العالم وتتمتع بموقع جغرافي فريد وتتبع سياسات صديقة للأعمال ذات إمكانات هائلة للنمو. ولدينا خطط لتمكين الشركات في كوريا الجنوبية عبر توفير مجموعة واسعة من الخدمات التي تسهم في تلبية الاحتياجات المهمة لهذه الشركات بتقديم عروض مختلفة مثل سحابة الخدمات المصرفية وسحابة خدمات SAP وخدمات الانتقال السحابي إلى مزودي الخدمات السحابية ذات القدرات التوسعية الضخمة والخدمات السحابية المُدارة. وأردف قائلاً: “تقدم شركتنا إلى كوريا الجنوبية تجربتها الواسعة المتمثلة في العمل مع 4000 مؤسسة في جميع أنحاء العالم من أجل مساعدة مديري المعلومات في الانطلاق نحو التحول الرقمي، وكذلك مساعدتهم على تحقيق أهدافهم التقنية والتجارية. كما نخطط للتعاون مع مديري المعلومات بكوريا الجنوبية لمساعدتهم على تعزيز الدور الذي يضطلعون به في تطوير استراتيجيات شركاتهم بمجال تكنولوجيا المعلومات وتأسيس قيادة رقمية لها.”

فضلاً عن ذلك، تخطط الشركة لإنشاء أكاديمية “كلاود 4سي” في كوريا الجنوبية بالتعاون مع الحكومة الكورية والمؤسسات الجامعية الرائدة لتكنولوجيا المعلومات سعيًا لتدريب المواهب المحلية ورعايتها وإمدادها بقدر مناسب من المعرفة بهذا المجال. وأضاف سريدار بينابوريدي قائلاً: “نهدف إلى تدريب الكوادر الشابة في كوريا الجنوبية وإعدادها لمستقبل مشرق في مجال الحوسبة السحابية في إطار مساعدة الشباب للحصول على وظيفة، وفي نهاية المطاف؛ توليهم أدوارًا قيادية في هذا المجال.”

تجدر الإشارة إلى أن الشركة قد عينت مؤخرًا السيد/بيتر سيو في منصب المدير الإقليمي ونائب رئيس الشركة، على أن يكون مقر عمله خارج مدينة سيول لقيادة الشركة وتوجيه مسارها نحو النمو.

ومن جانبه، صرح بيتر سيو قائلاً: “هدفنا هو أن نكون الشريك الأول لشركة (SAP) في المنطقة، وذلك من خلال الاستفادة من تحالفاتنا الحالية كمزود مميز لخدماتSAP HANA Enterprise Cloud. فلدينا الأساس -بصفتنا خبراء تزويد الخدمات المُدارة لمايكروسوفت أزور والشريك الاستشاري المتطور لخدمات أمازون ويب وشريك الخدمات المُدارة لكل من منصة جوجل السحابية وبنية أوراكل السحابية- لبناء نظام تعاوني يسعى لتقديم نتائج ممتازة للمؤسسات المُتطلعة إلى تحديث بيئات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها في كل من كوريا الجنوبية والصين واليابان.”

نُبذة عن شركة “كلاود 4سي”

شركة “كلاود 4سي” هي المزود الرائد للخدمات السحابية المُدارة على مستوى العالم، وتقدم خدماتها إلى 4000 عميل في 25 دولة و 50 موقعًا، منها 60 شركة من شركات قائمة “فورتشن 500” العالمية متعددة الجنسيات. تقدم الشركة الخدمات السحابية (العامة والخاصة والهجينة) والخدمات السحابية المجتمعية (الخدمات السحابية المصرفية وخدمات SAP Community Cloud) والانتقال السحابي إلى مقدمي الخدمات السحابية ذات القدرات التوسعية الضخمة مثل خدمات أمازون ويب ومايكروسوفت أزور وخدمات جوجل السحابية، فضلاً عن الخدمات السحابية المُدارة الشاملة وخدمات التعافي من الكوارث والخدمات الأمنية المُدارة.

تخطط الشركة للتوسع في تواجدها جغرافيًا داخل 80 دولة و160 موقعًا حول العالم في غضون فترة قوامها من 36 إلى 48 شهرًا.

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المسؤول الإعلامي:

بي إس راو

، نائب الرئيس والمسؤول العالمي (للعلاقات العامة والاتصالات) البريد الإلكتروني:

bsrao@cloud4c.com

شعار: https://mma.prnewswire.com/ media/1198268/Cloud4C_Logo.jpg : https://mma.prnewswire.com/ media/1199126/Korea_Office_ Launch.jpg