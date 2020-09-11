شركة كلاود فور سي تُعيّن باريش شيتي رئيسًا لقسم المبيعات

– سوف نقدم قيادة تنفيذية تدفع إلى تحويل مفهوم نمو الأعمال التجارية على مستوى العالم

سنغافورة، 11 سبتمبر 2020 / بي آر نيوز وير / — أعلنت شركة كلاود فور سي الرائدة عالميًا كمزود الخدمات المدارة السحابي، عن تعيين باريش شيتي كرئيس لقسم المبيعات بالشركة. سوف يوفر القيادة التنفيذية لتحويل النمو وسوف يقود المبيعات العالمية للخدمات السحابية وكذلك خدمات الاستضافة حيث تخطط الشركة لتعزيز وجودها الجغرافي في ثمانين دولة.

يتمتع باريش شيتي بعقدين ونصف العقد من الخبرة الثرية في نمو الأعمال التجارية بشكل سريع ومربح. سوف يساعد تركيزه الاستراتيجي على العملاء والنمو على تعزيز حصة شركة كلاود فور سي في السوق الهندي والأسواق العالمية عبر قطاعات أعمالهم من خلال الشراكة في المجالات التقنية والتحالفات والتعاون.

صرح سريدهار بينابوريدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كلاود فور سي: “في الوقت الذي نواصل فيه دمج هدفنا مع الثقافة الشاملة واستراتيجية النمو العالمي، يسعدني أن أرحب بباريش في عائلة كلاود فور سي. وبصفته قائدًا متعدد المؤهلات ومفعم بالنشاط وصاحب رؤية وقيادة تحولية، فقد ارتقى بالمؤسسات إلى مستويات أعلى. وأنا واثق من أن خبرته الغنية في المجال وعقليته الحكيمة ستوجه النمو في كلاود فور سي. بالنسبة لباريش، هو ليس فقط قائد يركز على النمو ولكنه أيضًا إنسان يتحلى باللطف ويظهر قدرًا كبيرًا من التعاطف مع العملاء والموظفين؛ وهي سمة قيادية رئيسية ستشكل مستقبل مؤسستنا”.

كما صرح باريش شيتي، رئيس قسم المبيعات: “أنا متحمس للانضمام إلى كلاود فور سي؛ إحدى أسرع شركات السحابة نموًا على مستوى العالم. طوال مسيرتي المهنية، عملت في تداخل قطاع الأعمال التجارية والتكنولوجيا للمساعدة في دفع النمو وخلق قيمة لأصحاب المصلحة. أما في كلاود فور سي، سأعمل ما بوسعي لمواصلة التقليد العظيم للمؤسسة الذي يضع العملاء والموظفين في المقام الأول. ومن خلال القيادة الديناميكية التي يتمتع بها مجلس الإدارة، فإنني أتطلع إلى تسخير قوة التكنولوجيا لتمكين مدراء تقنية المعلومات وصناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات والعملاء الذين نخدمهم على مستوى العالم”.

انضم باريش شيتي إلى شركة كلاود فور سي من شركة فودافون آيديا التي كان يشغل بها منصب الرئيس، حيث قاد قطاعات الأعمال التي من ضمنها الشركات والحكومة وخدمات التنقل والحلول البرمجية. تمتد حياته المهنية المتميزة في العديد من الأدوار القيادية عبر العديد من الشركات الهندية والعالمية متعددة الجنسيات بما في ذلك إتش بي وزيروكس وإل آند تي.

نبذة عن شركة كلاود فور سي

شركة كلاود فور سي هو مزود الخدمات المدارة السحابي الرائدة عالميًا وتخدم 4,000 عميل في 25 دولة و 50 موقعًا بما في ذلك 60 شركة من الشركات العالمية متعددة الجنسيات المدرجة في قائمة فورتشين 500. توفر الشركة الخدمات السحابية (العامة والخاصة والمختلطة) والخدمات السحابية المجتمعية (السحابة المجتمعية المصرفية والسحابة المجتمعية لشركة إس أي بي)، والترحيل السحابي على مواقع الويب الفائقة مثل خدمات أمازون ويب وميكروسوفت أزور وجوجل كلاود والخدمات السحابية المُدارة بالكامل وخدمات استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث، والخدمات الأمنية المُدارة وتساعد الشركات على الامتثال لقوانين السيادة الصارمة فيما يتعلق بالبيانات في البلدان المعنية.

تخطط الشركة لتوسيع وجودها الجغرافي إلى 80 دولة و 160 موقعًا في جميع أنحاء العالم خلال الـ 36 إلى 48 شهرًا القادمة.

جهة التواصل الإعلامية:

بهافاراجو سارفيسوارا راو

نائب الرئيس والرئيس العالمي (العلاقات العامة والاتصالات)

خدمات كلاود فور سي

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