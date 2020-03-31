شركة كريستال لاغونز تتشارك مع شركات مهمة لتثوير قطاع الضيافة والترفيه

ستوحد هذه المشاريع مجموعة يونيفرسال ميوزيك غروب، وشركة التسجيل الرائدة عالميا إبيك، وشركة الترفيه متعددة الجنسيات بوينت كلاود، وشركة الإسقاط الضوئي 4 دي وشركة سيمي إكس آيويركس، الشركة الحائزة على جوائز أكاديمي مرتين في التأثيرات السينمائية.

وستشمل المشاريع أحدث معالم الجذب السياحي، مثل الضوء الواقعي والعروض الموسيقية على البحيرة بتقنية Raylight4D من شركة بوينت كلاود، في حين تقدمسيمي إكس آيويركسجولات افتراضية حول البحيرات. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك مطاعمبانغيا ورين فوريست، وبارات جوية وبار داخلي مع موجات لركوب الأمواج. سيُحدث هذا النموذج الجديد منكريستال لاغونزثورة في عروض الفنادق والحفلات مع تنسيق سياحي وترفيهي جديد، تتمحور حول بحيراتها المقامة بأحدث التقنيات.

وبالنسبة ليونيفيرسال ميوزيك، يمثل هذا انتقالها إلى صناعة الفنادق بسلسلتها الخاصة يونيفيرسال ميوزيك للفنادق (التي ستنافس فندقهارد روك) بمجموعة واسعة من العروض. ستستضيف الفرق الرائدة للعلامة الحفلات الموسيقية على المسرح المركزي المركب على البحيرة بمساحة 10 فدان، والتي سيستمتع بها الضيوف من جميع الغرف البالغ عددها 300 غرفة في الفندق على شكل حرف يو بالإنجليزية.

وقال إريك شيراسيا، نائب الرئيس في شركة كريستال لاغونز يو أس أيه: “من خلال دمج ابتكاراتكريستال لاغونز، فإننا نقدم معيارًا جديدًا للسياحة والترفيه للقرن الحادي والعشرين، والذي سيحدث ثورة في قطاعي الفنادق والترفيه. ولهذا السبب، اختارتيونيفيرسال ميوزيكنموذج أعمال البحيرات ذات الوصول العام، والمعروف اختيارا بالأحرف “بال”، التي أنشأت سلسلة فنادقها الخاصة بها وأعطت قفزة نوعية في ما يتعلق بما هو معروض حاليًا.“

سيتم تضمين النوادي الشاطئية ومحلات التجزئة والمدرجات والأنشطة الترفيهية والثقافية في المناطق المحيطة بالبحيرة.

ويخلص شيراسيا إلى أن “فنادق يونيفرسال ميوزيك ستكون مراكز ترفيه حقيقية، مع تجارب فريدة وفريدة مثل منصة فن الطهي الفرنسية أيروفيل بالون، التي ستحلق على ارتفاع 1000 بالمطاعم في الداخل“.

عن كريستال لاغونز

كريستال لاغونز هي شركة متعددة الجنسيات مقرها مدينة ميامي في الولايات المتحدة ولها مكاتب في دالاس ولوس أنجلوس، وقد طورت مفهومًا وتقنية مبتكرة، حاصلة على براءة اختراع في 190 دولة، مما يسمح ببناء وصيانة مساحات غير محدودة من التطويرات المائية في ظروف بلورية منخفضة الكلفة.

www.crystal-lagoons.com

infousa@crystal-lagoons.com

https://www.linkedin.com/ company/crystal-lagoons/

الاتصال: إريك شيراسيا، infousa@crystal-lagoons.com

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