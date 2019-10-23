شركة كارون توسع حضورها إلى الشرق الأوسط بإضافة جديدة إلى فريق إدارتها الرفيع المستوى

ملحق وزارة المالية الأميركي السابق في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان، وليام جي ريتش، ينضم إلى كارون

لوس أنجلوس ونيويورك، 23 تشرين الأولكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة كارون اليوم عن تعيين جديد في فريق إدارتها الرفيع المستوى.

انضم وليام جي ريتش إلى كارون كنائب أول لرئيس علاقات العملاء العالمية لقيادة توسع كارون في الشرق الأوسط وإفريقيا، وكذلك دعم نمو الشركة المستمر في أوروبا.

وقال ماثيو إبستيين، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة كارون: “مع وجود الإرادة، نتطلع إلى أن نكون قادرين أكثر على التصدي للعقوبات، والتحديات المرتبطة بمعرفة عميلك وتحديات السمعة للمزيد من الشركات في المنطقة. منصة حلول كارون لاستخبارات العقوبات المدمجة، إلى جانب رؤيا وليام وخبراته، ستعمل على تعزيز مهمة كارون لتزويد المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات بالأبحاث والتحليلات الأساسية لاتخاذ القرارات التجارية المستنيرة “.

بصفته الملحق السابق للخزانة الأميركية في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، كان ريتش أكبر ممثل للخزانة في أكبر مركز مالي في المنطقة. خلال أكثر من عقد من الزمن في العمل مع حكومة الولايات المتحدة، عمل ريتش كمستشار أول للسياسة في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية في وزارة الخزانة الأميركية بالإضافة إلى عدد من الأدوار الأخرى في الحكومة الأميركية. وهو زميل زائر سابق في مجلس العلاقات الخارجية ولا يزال عضوًا مساعدًا في هيئة التدريس بجامعة كولومبيا وباحثًا زائرًا في جامعة نيويورك.

وقال ريتش: “إنه لشرف لي أن أنضم إلى الشركة الرائدة عالمياً في شبكة استخبارات العقوبات. كارون في طليعة القضايا الأكثر تعقيدًا وتحديًا التي تواجهها المؤسسات المالية والشركات في جميع أنحاء العالم اليوم. ومع تزايد استخدام الحكومات للعقوبات لتحقيق مجموعة من أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي، فقد أصبحت الأهداف والبيانات والأبحاث ذات الصلة أمرًا حيويًا لأي شخص يشارك في الأعمال التجارية الدولية، وتضع كارون المعيار الذهبي في هذا المجال. أتطلع إلى الانضمام إلى الفريق والعمل أيضًا مع منطقة أعرفها جيدًا والتي تشاركت معها عن كثب في الماضي.”

تعتبر كارون المزود الرائد لتحليلات البحوث والبيانات على الشبكات، والأنشطة والسلطات القضائية المستهدفة ببرامج العقوبات العالمية. من بين عملاء كارون المؤسسات المالية الدولية من الدرجة الأولى والشركات العالمية وشركات الخدمات المهنية. يرأس كارون كبار المسؤولين السابقين من مكتب الاستخبارات والتحليل التابع لوزارة الخزانة الأميركية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وشبكة تطبيق القانون في الجرائم المالية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.kharon.com أو تابعونا على: LinkedIn و Twitter .

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