شركة فيفيرا فارماسوتيكلز ترحب بفرح القيسية كسفيرة بقسم علم الأعصاب في الشركة

نيوبورت بيتش، كاليفورنيا، 14 أيار/مايو 2021 / PRNewswire / — عينت شركة فيفيرا فارماسوتيكلز Vivera Pharmaceuticals، وهي شركة مواد صيدلانية ابتكارية مستندة إلى العلم، فرح القيسية في مجلس السفراء في قسم العلوم العصبية التابع لها. وكسفيرة، ستقوم السيدة القيسية بدور مهم في دعم وتوجيه توسيع تركيز فيفيرا ليشمل العلاجات النفسية والعصبية للمرضى في جميع أنحاء العالم، بدءًا من بلدها الأم، الإمارات العربية المتحدة.

السيدة القيسية هي متحدثة ملهمة بارعة أسست مؤسسة Stutter UAE في العام 2013. ثم أسست مركز iStutter، وهو مركز يقدم العلاجات الخاصة بتلعثم النطق عبر الإنترنت، بالشراكة مع مركز SpeechCare في البرتغال. شاركت السيدة القيسية رحلتها مع ظاهرة التلعثم عبر فيلمها الوثائقي القصير، “مجرد لهجة أخرى”، الذي تم عرضه في مهرجان كان السينمائي.

“يشرفني أن أنضم إلى مجلس السفراء في شركة ابتكارية مثل فيفيرا، التي تركز بقوة على دعم الأشخاص الذين يعانون من التلعثم، كما قالت السيدة فرح القيسية. “إنني أتطلع إلى فتح منطقة الخليج أمام فيفيرا، حيث نعمل على مساعدة الناس على تعلم الاحتفاء بلهجاتهم والتلعثم بابتسامة.”

وإذ هي عضو فاعل في منظمة القيادات العربية الشابة، السيدة فرح القيسية تعتبر قائدة ونموذجا محترما في مجتمعها. في العام 2018، حصلت السيدة القيسية على جائزة أبوظبي، وهي أعلى وسام مدني وتقدير من إمارة أبوظبي، وذلك تقديرا لتأثيرها على المجتمع.

وتقول أوليفيا كاربينسكي، نائبة رئيس شركة فيفيرا فارماسوتيكلز والمؤسسة المشاركة لها: “يسعدنا أن نقدم السيدة القيسية كسفيرة للعلوم العصبية.” “وبفضل توجيهاتها القيمة، يمكننا تركيز جهود قسم العلوم العصبية لدينا على المجالات ذات التأثير الأكبر للمرضى في المنزل وفي جميع أنحاء العالم.”

يقول الدكتور ستيفن ماكولغان، كبير المسؤولين الطبيين في شركة فيفيرا فارماسوتيكلز: “نرحب بالسيدة القيسية في مجلس سفراء العلوم العصبية لدينا.” “لا نحتاج فقط إلى المزيد من الدعاة الشباب في الأدوار العامة، ولكن أيضًا للمزيد من الشابات. إن عمل السيدة القيسية وظهورها مهم جدًا لمجتمع اضطرابات الكلام.”

تكرس فيفيرا نفسها للقيام بالأبحاث وتطوير العلاجات لمجموعة متنوعة من الحالات العصبية لتحسين حياة المرضى ومقدمي الخدمات. يقوم قسم العلوم العصبية في فيفيرا حاليًا بتطوير علاجات عصبية نفسية جديدة باستخدام تقنية TABMELT الخاصة بالشركة، وهو نظام لتوصيل الأدوية تحت اللسان للاستخدام الصيدلاني.

حول فيفيرا فارماسوتيكلز

تأسست فيفيرا في العام 2018، وهي شركة أدوية ابتكارية تلتزم بتطوير علاجات جديدة لمختلف المؤشرات، بما في ذلك ردع الأفيون ووقفها، والحلول غير المسببة للإدمان لإدارة الألم، ومنتجات الأجهزة الصيدلانية والطبية. تضم الشركة ستة أقسام، لكل منها مهمة فريدة تعمل بشكل تآزري لدعم مهمة فيفيرا الأساسية المتمثلة في وضع المرضى في المرتبة الأولى.

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للتواصل:ميغان كاي

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