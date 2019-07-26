شركة فيفو تعلن عن خطة توسعها إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا

الشركة ستطرح طائفة منتجات مبتكرة وأنيقة للمزيد من المستهلكين حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة فيفو اليوم عن خطة توسعها إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وقالت إنها ستطرح قريبا سلسلة هواتفها الذكية الجديدة واي في المنطقة. وكجزء من توسعها في المنطقة، باتت منتجات فيفو متوفرة الآن في الإمارات العربية المتحدة والمغرب، على أن تتبعها نيجيريا وكينيا ومصر والسعودية والبحرين في الأشهر القليلة القادمة.

بانية على نجاحها في هاتفيها الجوالين في 15 ونيكس اللذين يتمتعان بشعبية كبيرة في الأسواق في جميع أنحاء آسيا، وهو ما دفع بعودة الشركة إلى قائمة أفضل 5 شركات لتصنيع الهواتف الذكية في العالم، وفقًا لـ IDC، تواصل فيفو مهمتها لتقديم منتجات مبتكرة وأنيقة إلى المزيد من المستهلكين حول العالم. وفقًا لـمؤسسة كاونتربوينت ريسيرتش، ارتفع استهلاك الهواتف الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 6٪ على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2019، بينما انخفض سوق الهواتف التي تضم ميزات جديدة بنسبة 6٪ سنويا خلال الفترة نفسها، مما يدل على الطلب المتزايد على الهواتف الذكية المبتكرة في المنطقة.

وقال سبارك ني، نائب الرئيس الأول لفيفو: “منذ دخولنا الأول إلى الأسواق الدولية في العام 2014، كرسنا جهودنا لفهم احتياجات المستهلكين من خلال البحث المتعمق في محاولة لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة لتلبية احتياجات نمط الحياة المتغير. تعتبر أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا مهمة بالنسبة لنا، وسنقوم بتكييف نهجنا مع مراعاة احتياجات المستهلكين. إن إطلاق السلسلة واي هو مجرد البداية. نتطلع إلى تقديم منتجاتنا الأخرى الشائعة على نطاق واسع إلى ما وراء السلسلة واي للمستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا قريبا جدا.”

ستتوفر هواتف السلسلة واي في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا تدريجيا، بدءًا من الإمارات العربية المتحدة والمغرب. توفر هواتف واي 12، واي 15، وواي 17، جميعًا توازنًا مختلفًا في تصميم الاتجاهات وميزات التصوير الفوتوغرافي القوية والأداء للمستهلكين. بدءًا من نسبة الشاشة إلى جسد الجهاز التي تبلغ 89٪، والكاميرا ثلاثية الأبعاد العاملة بالذكاء الاصطناعي إلى تصميم دمج اللون السحري، تعد السلسلة واي مزيجًا مثاليًا من التكنولوجيا والأناقة التي لا تظهر عادة إلا في الهواتف الذكية ذات الميزات.

بدأت فيفو في إطلاق تجربة جديدة في مجال تجربة الأجهزة المحمولة، بدءًا من ظهور أول تقنية مسح بصمات الأصابع على الشاشة في العالم إلى إطلاق الهاتف الذكي ذي الكاميرا الأمامية المرتفعة الرائد في هذا المجال. سلسلة فيفو الشعبية الأخرى هي السلسلة في. أحدث طرازاتها V15Pro هو أول طراز بعد نيكس يدمج أول كاميرا أمامية مرتفعة في الصناعة، وهو مثال واضح على التزام فيفو بتوفير التقنيات المتقدمة للمستهلكين من جميع أنحاء العالم ومن جميع مناحى الحياة.

فيفو تستثمر بكثافة أيضا في تطوير شبكة 5 جي والذكاء الاصطناعي. في مؤتمر الموبايل العالمي شنغهاي 2019 الأخير، أعلنت الشركة عن استراتيجيتها لتسريع ابتكاراتها عبر الأجهزة والتطبيقات الذكية لعصر الـ 5 جي، وعرضت مجموعة من تطبيقات الـ 5 جي والعديد من سيناريوهات الحياة الذكية، مما يعزز من التزام الشركة بالابتكار من أجل تجربة الجيل التالي للهاتف المحمول.

حول فيفو

فيفو هي شركة تكنولوجيا عالمية رائدة ملتزمة بتقديم منتجات وخدمات ذكية للهواتف الذكية. فيفو مكرسة لتشكيل نظام حيوي للإنترنت المحمول، وتمتلك وتدير حاليًا شبكة واسعة من عمليات البحث، مع مراكز البحث والتطوير التابعة لها في سان دييغو وشنجن ونانجينغ وبكين وهانغجو وتايبيه. تركز هذه المراكز على تطوير تقنيات المستهلك المتطورة بما في ذلك شبكة 5 جي والذكاء الاصطناعي، والتصوير الفوتوغرافي على الهاتف المحمول وتصميم الهواتف الذكية من الجيل التالي. كما أنشأت فيفو 5 قواعد إنتاج لها في جميع أنحاء العالم في الصين وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

يستخدم منتجات فيفو أكثر من مئتي مليون مستخدم يتمتعون بمنتجاتها وخدماتها المحمولة في جميع أنحاء العالم.