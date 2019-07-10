شركة فيتيل ترفع كفاءة العمل الحكومي وودية أعمالها بنظام الحكومة الإلكترونية الجديد

هانوي، فيتنام، 10 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أطلقت شركة موفيتيل، وهي شركة اتصالات رائدة في فيتنام، نظاما إلكترونيا من شأنه مساعدة الحكومة الفيتنامية على زيادة كفاءتها وتحسين ودية الأعمال لديها.

وإذ أطلقت عليه اسم “الحكومة الإلكترونية”، فقد صممت فيتيل هذا النظام بصورة مخصصة على أساس عمليات وخصائص الحكومة الفيتنامية. ويعد النظام بالقضاء على استخدام المعاملات الورقية في العمليات الحكومية من خلال تحديث وتخزين وإدارة الوثائق للاجتماعات الحكومية بأمان مع تقديم التصويت الإلكتروني بالتوقيعات الرقمية. كما يرسل النظام تلقائيا الإخطارات والتذكير للمسؤولين.

تقول فيتيل إنه من المتوقع أن يساعد النظام في تقليل أوقات الاجتماعات بنسبة 30 بالمئة وإزالة استخدام الورق بالكامل في الاجتماعات الحكومية بنهاية العام، باستثناء المستندات السرية.

تم تشغيل نظام الحكومة الإلكترونية لأول مرة خلال اجتماع حكومي استضافه رئيس الوزراء الفيتنامي نغوين شوان فوك في هانوي الشهر الماضي. خلال الاجتماع، تم إجراء تصويت عبر الإنترنت باستخدام النظام الجديد. وصوت 27 من أعضاء مجلس الوزراء على مرسوم بشأن تحديد الهوية الإلكترونية باستخدام الأقراص الإلكترونية. وتضمن ذلك أربعة وزراء لم يكونوا حاضرين جسديًا في غرفة الاجتماعات.

وقالت مي تيان، رئيسة مكتب الحكومة، إن النظام يمكن أن يقضي على الفساد التافه الضئيل القيمة أيضًا حيث يتم تسجيل جميع المعلومات رقميًا. وسيساعد ذلك في إزالة العقبات أمام الشركات والشركات الناشئة، وفي المقابل، يعزز الاقتصاد.

يأتي منتج فيتيل الجديد في الوقت الذي يكتسب فيه مفهوم “المدن الذكية” زخمًا حول العالم. وفقًا لشركة الأبحاث ديلويت، يؤثر هذا المفهوم على الحكومات في جميع أنحاء العالم، حيث تتطلع السلطات إلى استخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء لإيجاد قيمة جديدة للمواطنين، وتعزيز القدرات، وتبسيط العمليات . [1]

ووفقا لشركة الاتصالات العملاقة، فإن نظام الحكومة الإلكترونية هو مجرد خطوة أولى لتحويل فيتنام إلى بلد “ذكي”.

وقال لو دانغ دزونغ القائم بأعمال المدير العام لمجموعة فييتيل غروب “لقد تم اختبار نظام الحكومة الإلكترونية بالكامل قبل التنفيذ. إنه يضمن نقل وتخزين المعلومات الحساسة بكفاءة وبصورة آمنة. سوف تستثمر شركة فيتيل الموارد المالية والتكنولوجيا والمواهب في التعاون مع الحكومة لإقامة بيئة عمل إلكترونية، حديثة، شفافة وفعالة داخل الإدارة. سيصبح هذا أساس إنشاء اقتصاد ومجتمع رقمي في فيتنام.”

نبذة حول شركة فيتيل

شركة فيتيل هي شركة الاتصالات الأكبر في فيتنام يشترك فيها 76 مليون عميل. لدى المجموعة أكثر من 20 شركة تابعة تعمل في مختلف الأعمال بما في ذلك الاتصالات والاستثمار والعقارات والتجارة الخارجية والخدمات الفنية. في العام 2014، بلغت إيرادات فيتيل 9.8 مليار دولار أميركي وحققت أرباحا بقيمة 2 مليار دولار أميركي، لتحتل المرتبة الأولى بين أكبر الشركات في البلاد من حيث الإيرادات. تعتبر فيتيل غروب واحدة من أكبر المستثمرين الفيتناميين في الخارج. تعمل حاليًا على تشغيل 9 شركات اتصالات في 9 دول في آسيا وإفريقيا وآسيا يشترك بها 13 مليون عميل.

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