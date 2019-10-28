شركة فوكيت فانتاسي تقدم كارنيفال ماجيك: أول متنزه موضوع كرنفالي تايلندي في العالم

فوكيت، تايلند، 28 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — تحتفل شركة فوكيت فانتاسي بذكرى تأسيسها الـ20 بافتتاحها الكبير لأول متنزه موضوع كرنفالي تايلندي في العالم في تايلند. ولكن وبميزانية تزيد عن 5 مليار تي أتش بي تايلندي (160 مليون دولار) وبمساحة تمتد أكثر من 40 آكرا، يطمح متنزه كارنيفال ماجيك أن يصبح مقصدا معلميا سياحيا مثيرا في آسيا وهو يُتوقع أن يجتذب أكثر من مليون سائح سنويا وأن يعود بما لا يقل عن 1.5 مليار تي أتش بي تايلندي.

شركة كرنفال ماجيك المحدودة هي إحدى الشركات التابعة لشركة فوكيت سانتاسي كو المحدودة، وهي تقع في منطقة شاطئ كمالا في مقاطعة فوكيت، بالقرب من فوكيت فانتاسي.

يتكون متنزه “كرنفال ماجيك” من 4 مناطق رئيسية:

المنطقة الأولى – معرض الكرنفال الترفيهي: معرض شارعي كرنفالي مثير ومليء بالألوان، يقدم أروقة للتسوق ومحلات البوتيك والحانات وأداء رقص الشوارع والاستعراضات والألعاب الترفيهية وركوب الأطفال والكثير من أنشطة الضيوف.

المنطقة 2 – مطعم بيرد أو بارادايس: مطعم حفلات عشاء بوفيه مكيّف بالكامل يستوعب أكثر من 3000 زائر ويمكن الوصول إليه من خلال المرور عبر مدخل غاردن باراديس الساحر.

أو هناك مطعم ريفر أوف بليس الذي يقدم تجربة طعام فاخرة ضمن تصميم مستوحى من مهرجان لوي كراتونغ المشهور عالمياً. تتميز غرفة الطعام التي تتسع لـ 400 مقعد بمظهر فخم مع تصاميم الكراتونغ العملاقة (اللوتس الطافي) التي تعكس أفضل ما في الحرفية التايلاندية التقليدية.

من الميزات الخاصة لهذا المطعم أن الضيوف يصلون أولاً إلى شلال يُعرف باسم “شلال السعادة” ويصعدون إلى المطعم عبر سفينة يكتنفها الغموض تسمى “سفينة السعادة” التي يبلغ علوها حوالي 7 أمتار لتوصيل الضيوف إلى هذا المطعم ذي الطابع الفريد .

المنطقة 3 – مسرح ريفر بالاس: وهو استاد استعراضي يقدم أول عرض إنتاجي من نوعه في العالم. توفر هذه المنطقة مساحة جلوس لحوالي 2،000 ضيف وتتميز بمسرح أداء بطول 70 مترًا وعرض 22 مترًا، ويبلغ طول المبنى بأكمله 200 متر مما يجعله واحدًا من أكبر المسارح التي تم إنشاؤها على الإطلاق في العالم.

من خلال ميزات الإنتاج مثل الباليه الجوي، والإلكترونيات المتحركة والمخلوقات العملاقة، وفريق طاقم مكون من 300 شخص في واحدة من أكبر المسارح التي تم إنشاؤها، يسلط موكب ريفر بالاس الضوء على أفضل ما في الثقافة التايلاندية في عرض جديد أصلي.

المنطقة 4 – مملكة الأنوار: عالم ساحر من الحدائق البراقة والمناظر الطبيعية الخلابة المزينة بشكل جميل بأكثر من 40 مليون مصباح. أهم ما يميز هذه المنطقة هو “نهر الأنوار” الذي يتميز بالنجوم المزينة بعشرات الملايين من الأضواء، ويبلغ طوله الإجمالي أكثر من 50 كيلومتراً، وأفضل ما يمكن ملاحظته عن طريق عبور جسر رائع يمتد عبر البحيرة ويقدم إطلالة بانورامية على كامل منطقة الإضاءة.

سيتم افتتاح مشروع “كرنفال ماجيك” رسميًا في أوائل العام 2020.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1015893/Phuket_FantaSea_Carnival_Magic.jpg