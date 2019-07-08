شركة غيمتشينج سولار تغلق عملية التمويل مع بنك سيتي لتمويل توسعها العالمي

نيويورك، 9 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة غيمتشينج سولار اليوم أنها أغلقت اتفاق خط اعتماد مال تشغيلي قائم على الأرصدة مع بنك سيتي لتمويل نموها بالكامل في السنوات القليلة القادمة في الولايات المتحدة والخارج. وتم تقديم الالتزام المالي من قبل بنك سيتي كوميرشيال بانك. يذكر أن غيمتشينج سولار حققت الربحية في أعمالها في كل عام منذ سنة تأسيسها 2012، إذ صعدت لتصبح شركة رائدة في سوق مستوى شركات الكهرباء والتتبع في الولايات المتحدة في العام 2019. وهي تتوقع نموا مربحا وتقف مستعدة لتصبح الرائدة عالميا بحلول العام 2022، إذ يتوقع أن تصل عائدات مبيعاتها إلى أكثر من مليار دولار.

وصرح ديريك بوثا، المدير التجاري الرئيسي لشركة غيمتشينج سولار، قائلاً: “مع استمرار غيمتشينج سولار في التوسع السريع على مستوى العالم وفي الولايات المتحدة، قررنا أن الوقت قد حان لجلب شريك تمويل كبير، ويسرنا إغلاق الصفقة مع بنك سيتي، الذي نشعر أنه أفضل بنك عالمي لتلبية احتياجاتنا، كما أنه يتشارك سيتي رؤيتنا لأهمية الطاقة الشمسية “.

للاتصال واستفسارات الإعلام، يرجى الاتصال بـ: ديريك بوثا،

528-2125 (302) 1+، إيميل: derick.botha@gamechangesolar.com

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