شركة غيتاك تعلن عن شراكة مع بيور ليفي للإتيان بأجهزة ليفي المقواة للأسواق

غيتاك تقود حملة استكشاف إمكانيات تقنيات الجوال من الجيل التالي للأجهزة القوية

دبي, الإمارات العربية المتحدة، 29 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة غيتاك، الشركة الرائدة المصنعة للأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر القوية البنية للاستعمالات العسكرية والصناعية وصناعة السيارات أنها تعمل مع الشركة العالمية الرائدة المزودة لتقنية ليفي، بيور ليفي، لتقييم هذه التقنية لاستعمالها في الأجهزة الجوالة المستقبلية.

تمكن تقنية ليفي من نقل البيانات عبر الموجات الضوئية بدلاً من موجات الراديو بسرعات عالية من خلال تعديلات صغيرة في الكثافة. والنتيجة هي اتصال إنترنت عالي السرعة أكثر أمانًا وموثوقية وقدرة على توفير النطاق الترددي بما يتجاوز إمكانيات الاتصالات اللاسلكية التقليدية مثل الواي فاي.

بالنسبة إلى العملاء في القطاعات العسكرية والسيارات والصناعة، يُعتبر الأمن والسلامة والموثوقية أمورًا بالغة الأهمية لعملياتهم. تضمن غيتاك استخدامها لأحدث التقنيات لتزويد العملاء بحلول للتغلب على التحديات وحماية وتحسين الإنتاجية. تعد تقنية ليفي أكثر أمانًا وهي خالية من التداخل تقريبًا مقارنة بالحلول اللاسلكية الأخرى. من خلال تقديم تقنية ليفي، يمكن لعملاء غيتاك الاستفادة من أمان وموثوقية شبكة سلكية مع مرونة الحل اللاسلكي.

وقالت أماندا وارد، مديرة المنتجات والحلول لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في غيتاك:” “ستجعلنا شراكة غيتاك مع شركة بيور ليفي روادا في صناعة الأجهزة القوية للاستفادة من إمكانات الجيل التالي للارتباطية، ما يعزز التزامنا تجاه العملاء الذين يعملون في بيئات قاسية وصعبة. غيتاك تتطلع إلى الاستفادة من هذه التكنولوجيا المبتكرة للغاية لتزويد العملاء بمنتجات آمنة وموثوقة من شأنها أن تزيد من الإنتاجية والسلامة في مكان العمل.”

وقال نيكولا سيرافيموفسكي، نائب رئيس إدارة التقييس وتطوير الأعمال في بيور ليفي: “في العام 2019، أطلقت بيور ليفي مكونات للتكامل في الأجهزة الجوالة تتوافق مع استراتيجيتنا لتوفير تقنية ليفي لكل جهاز وكل ضوء. باعتبارها رائدة في توفير الأجهزة القوية في الصناعات الرئيسية التي يمكن أن تستفيد بشكل كبير من ليفي، تتبنى غيتاك هذه الإستراتيجية. ستكون غيتاك أول شركة للأجهزة تضع ليفي على خريطة طريق منتجاتها وتقدم لعملائها أمانًا وموثوقية وعرض نطاق ترددي غير مسبوق من خلال القيام بذلك.”

ستواصل غيتاك تقييم التكنولوجيا مع العملاء لفهم أفضل حالات الاستخدام لصناعاتهم الأساسية، بهدف تصميم ليفي في الأجهزة المستقبلية كجزء من محفظة غيتاك. سيتمتع عملاء غيتاك قريبًا بالوصول إلى التكنولوجيا التي يمكنها إطلاق بيانات وعرض نطاق ترددي وأمان غير مسبوقة.

حول غيتاك

تأسست شركة غيتاك تكنولوجي كوربوريشن، وهي إحدى الشركات التابعة الرئيسية لمجموعة ميتاك سينيكس بزنس غروب (بلغت إيراداتها السنوية للعام 2018 38 مليار دولار أميركي)، في العام 1989 كمشروع مشترك مع جي إي أيروسبيس لتوفير المنتجات الإلكترونية الدفاعية. تشمل تغطية أعمال غيتاك أجهزة الكمبيوتر المحمولة القوية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية القوية وحلول الفيديو المحمولة للعملاء العسكريين والسلامة العامة والمرافق والتصنيع والنقل والسيارات والخدمات اللوجستية. تتيح إمكانات البحث والتطوير القوية التي تتمتع بها غيتاك توفير مستوى عالٍ من حلول هندسة البرمجيات المتكاملة وتكامل الأجهزة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة http://www.getac.com.

معلومات عن بيور ليفي

بيور ليفي هي شركة اتصالات ضوئية أسسها البروفيسور هارالد هاس والدكتور مصطفى أفغاني في العام 2012 كشركة رائدة في جامعة أدنبرة لإنشاء مكونات تصنيع المعدات الأصلية، بما في ذلك برامج تشغيل وأجهزة استقبال ليفي.

بيور ليفي هي شركة رائدة في توفير تقنية ليفي على مستوى العالم وتم تأسيسها استجابة للنمو الهائل في الطلب العالمي على النطاق الترددي اللاسلكي. نمت بيور ليفي قاعدة عملائها الدولية في جميع أنحاء العالم من خلال شراكات دولية قائمة مع مؤسسات مثل سيسكو وويبرو وأوو 2 تليفونيكا.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول قدرات ليفي وغيغابت ليفي على موقع الويب http://www.pureLiFi.com.