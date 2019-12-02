شركة غوان تعلن الاستحواذ على مكونين نشطين، فيناميدون وبنكيكورون من باير أيه جي

الشركة توسع محفظتها من المبيدات الحشرية

هابندن، إنجلترا، 2 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة غوان لحماية المحاصيل المحدودة، وهي شركة فرعية تابعة لشركة غوان أل أل سي، اليوم أنها دخلت في اتفاق مع شركة باير أيه جي للحصول على حقوق ملكية المكونين النشطين فيناميدون وبنكيكورون. ويتضمن هذا الاستحواذ على تسجيل المنتج والعلامة التجارية، بما في ذلك Consento™ و Reason™و Monceren™و Prestige™ والملكيات الفكرية والأسماء التجارية ذات الصلة للمبيدين الحشريين. ستعمل باير وغوان معًا خلال الأشهر القليلة القادمة لتسهيل عملية تسليم منتظمة والحفاظ على جودة خدمة العملاء في جميع المناطق الجغرافية. ولم يتم الكشف عن الشروط المالية للاتفاق.

بنكيكورون هو منتج لمعالجة البذور والأوراق للسيطرة على الأمراض التي تنشأ من الريزوكتانيا سولاني في العديد من المحاصيل بما في ذلك القطن والأرز والبطاطا والعشب والخضروات. وهي واسعة الانتشار في اليابان والبرازيل والهند وروسيا، من بين بلدان أخرى.

فيناميدون هو منتج للسيطرة على الأمراض الناشئة عن عث المياه أو فئة فطريات كوميسيت، ومن أهمها العفن الفطري الناعم، اللفحة المتأخرة واللفحة المبكرة للعنب والخضروات والبطاطا ونباتات الزينة. وبفضل مبيعاته في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك والهند وروسيا والبرازيل، فإن فيناميدون هو أداة مهمة للعديد من المزارعين حول العالم.

حجر الزاوية في فلسفة الأحذية القذرة لغوان هو مساعدة المزارعين على مواجهة تحديات الآفات والأمراض. تعتقد غوان أن هذا الاستحواذ سيوسع عرض منتجاتها الأساسية ويسمح للشركة بتقديم خدمة أفضل لاحتياجات المزارعين.

حول شركة غوان: شركة غوان، ومقرها في يوما، أريزونا، الولايات المتحدة الأميركية، هي شركة مملوكة عائليا مطورة ومسجلة ومسوقة لمنتجات حماية المحاصيل والبذور والأسمدة. غوان تدافع عن التكنولوجيا للزراعة والبستنة من خلال تطوير المنتجات المبتكرة، والدعوة العامة والإنتاج ذي الجودة.