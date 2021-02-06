شركة غلوبال غيم تشينج سولار تدخل سوق الجنوب الأفريقي بأجهزة تتبع شمسية فائقة التقدم لمشاريع شمسية على مستوى الخدمات العامة

جوهانزبيرغ, 5 شباط/فبراير، 2021 / بي آر نيوزواير / — دخلت شركة غلوبال غيم تشينج سولار، وهي شركة عالمية رائدة، لأول مرة سوق الجنوب الأفريقي، بقيادة المدير الإقليمي (منطقة الجنوب الأفريقي) راسل بودين في جوهانزبيرغ.

تعتبر غيم تشينج سولار موردًا رائدًا لأجهزة التتبع الشمسي أحادية المحور وحلول الإمالة الثابتة، ولديها مخزون كبير من المعرفة حول الطاقة المتجددة.

وأعرب ديريك بوثا، الرئيس التجاري لشركة غيم تشينج سولار، عن سعادته بشأن أحدث معلم رئيسي في تطور أعمال الشركة: “بعد أن بدأت مسيرتي المهنية في مجال الطاقة الشمسية في جنوب إفريقيا منذ أكثر من 20 عامًا، كان هدفي البعيد الأمد أن نصبح نشيطين في سوق منطقة جنوب أفريقيا مرة أخرى. يسعدني أن أكون قادرًا على تقديم منتج “لسوقي المحلي”، نعتقد أنه سيؤثر بشكل كبير على برامج شراء الطاقة المتجددة المعروضة في المنطقة والذي يقدم أحدث التقنيات بتكلفة تركيب وصيانة منخفضة. هذا يجعل الحل فعالاً من حيث التكلفة.”

يجلب راسل بودين ثروة من الخبرة والمعرفة والفهم لمشاريع الطاقة الشمسية المتجددة وأنظمة تتبع الطاقة الشمسية للشركة، وفهمه للتحديات والديناميكيات في منطقة الجنوب الأفريقي لا يقدر بثمن. “يعتبر توقيتنا أمرًا بالغ الأهمية فيما يتعلق بتحرك الحكومة المتجدد لشراء الطاقة المتجددة، سواء ضمن برنامج مشتريات منتجي الطاقة المستقلين لتخفيف المخاطر الحالية والإطلاق المتوقع للجولة الخامسة من برنامج مشتريات الطاقة المستقلة للطاقة المتجددة. توفر هذه المشاريع القدرة على التعقب السريع لتوليد الطاقة الجديدة وتمهيد الطريق لزيادة أمن الطاقة للتخفيف من تأثير تخفيف الأحمال، وهو مثبط رئيسي للنمو الاقتصادي للبلاد”، كما قال بودين. وأضاف أن غيم تشينج سولار تجري حاليًا مناقشات مع شركاء جنوب إفريقيين لتصنيع منتجاتها محليًا. “نعتقد أننا في وضع قوي لتلبية متطلبات المحتوى المحلي لكل من برنامج مشتريات منتجي الطاقة المستقلين للتخفيف من المخاطر والجولات المستقبلية من برنامج مشتريات الطاقة المستقلة للطاقة المتجددة بأسعار لا تزال تنافسية. ونعتقد أن جهاز التتبع الشمسي ذات المحور الواحد من غيم تشينج سولار ستوفر أنظمة التتبع لمطوري محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المحلية فرصة لزيادة عائداتهم مع الاستمرار في تقديم سعر يفوز بالعطاءات.”

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ راسل بودين على [email protected] gamechangesolar.com أو على جواله: +27 (0) 82 880 1449 أزو زيارة gamechangesolar.com

يمكن توجيه استفسارات وسائل الإعلام إلى ديريك بوثا، 2125-528 (302) 1+

البريد الإلكتروني: [email protected] gamechangesolar.com

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