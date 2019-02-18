شركة غرينبراير ستشارك في معرض السكك الحديدية الشرق الأوسط 2019

ليك أوسويغو، أوريغون، 19 شباط/فبراير، 2019 / بي آر نيوزواير / — ستشارك شركات غرينبراير إنك (NYSE:GBX) في معرض السكك الحديدية الشرق أوسطي الذي سيعقد في الفترة بين 26-27 شباط/فبراير، 2019 في دبي بالإمارات العربي المتحدة. وسيكون السيد جيمس كوان، نائب الرئيس الأول والرئيس، شركة غرينبراير إنترناشيونال، متحدثا رئيسيا في المؤتمر حيث سيناقش قضية “تحويل شبكات نقل البضائع” يوم 27 شباط/فبراير في الساعة 11:40 دقيقة صباحا. وتدعو غرينبراير جميع زوار مؤتمر السكك الحديدية الشرق الأوسط إلى الانضمام إلينا:

المكان: مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، دبي، الإمارات العربية المتحدة

كشك غرينبراير: سي 20

الاتصال: توماس جاكسون، نائب الرئيس

الإيميل: Tom.Jackson@gbrx.com؛ هاتف جوال: 6301-321-330 1+00





مؤتمر السكك الحديدية الشرق الأوسط هو أكبر مؤتمر ومعرض للسكك الحديدية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى. وسيحضر المؤتمر أكثر من 5,500 زائر وأكثر من 300 عارض وأكثر من 600 مسؤول حكومي ومتحدث من أكبر شركات السكك الحديد في العالم.

حول غرينبراير

غرينبراير، التي مقرها ليك أوسويغو، ولاية أوريغون، هي المورد الدولي الرائد للمعدات والخدمات إلى أسواق النقل البحري العالمية. تقوم شركة غرينبراير بتصميم وتصنيع وتسويق عربات القطارات وبواخر الشحن في أميركا الشمالية. غرينبراير أوروبا هي شركة صناعة عربات الشحن للسكة الحديد والهندسة وإصلاح السكك الحديدية المتكاملة، ولديها عمليات في بولندا ورومانيا وتخدم العملاء في جميع أنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي. غرينبراير تبني عربات السكة الحديد ومصبوبات السكك الحديدية في البرازيل من خلال شراكتين استراتيجيتين منفصلتين. نحن الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات العجلات، وقطع الغيار، وإدارة السكك الحديدية وخدمات الامتثال التنظيمي وخدمات تأجير السكك الحديدية وصناعات النقل ذات الصلة في أميركا الشمالية. تقدم شركة غرينبراير خدمات إصلاح السكك الحديدية للشحن وتجديدها وإعادة تأهيلها في أميركا الشمالية من خلال شراكة مشتركة مع شركة واتكو كومبانيز، أل أل سي. ومن خلال مشاريع مشتركة أخرى غير مجمعة، نقوم بإنتاج المصبوبات الصناعية والسكك الحديدية، ورؤوس الخزانات والمكونات الأخرى. تمتلك شركة غرينبراير أسطولا لتأجير أكثر من 9,600 عربة سكة حديد وتؤدي خدمات إدارية لـ 358،000 عربة سكة حديد. لمعرفة المزيد عن غرينبراير يرجى زيارة: www.gbrx.com.

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