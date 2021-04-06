شركة غايدبوينت توسع حضورها في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 نيسان/أبريل 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة غايدبوينت (Guidepoint)، وهي شبكة خبراء عالمية بارزة، عن توسيع مكتبها الإقليمي في دبي. مكتب الشركة الجديد، الواقع في حي المال بدبي في المركز المالي الدولي بدبي، يوسع بصمة الشركة ما يمكن فريق الشركة المحلي من مواصلة خدمة قاعدة عملاء الشركة المتسارعة النمو.

بلغ حجم اجتذاب العملاء والاحتفاظ بهم أعلى مستوياته على الإطلاق. نواصل دفع نمو ملظ من ثلاثة أرقام من خلال جذب الشركات الاستشارية رفيعة المستوى، وصناديق الاستثمار، والشركات متعددة الجنسيات، والحكومات الإقليمية، وأفضل شركات المحاماة في فئتها والعمل معها” كما قال بلال صابوني، المدير الإداري لشركة غايدبوينت ورئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في الشركة.

كما يسمح المكتب الجديد لشركة غايدبوينت بتقديم دعم محسّن للعملاء بما في ذلك الخدمات الأكثر شمولاً بلغاتهم وتغطية على مدار الساعة.

“خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، زاد عدد موظفينا بنسبة 140٪. يستضيف مكتبنا في الشرق الأوسط الآن عشر جنسيات مختلفة تتحدث 13 لغة،” أضاف بلال. “نعتقد بقوة أن تنوعنا وشموليتنا هي إحدى نقاط قوتنا الرئيسية، ليس فقط في المنطقة ولكن ذلك يعكس فلسفتنا في التوظيف حول العالم.”

تمت إعادة تصميم مساحة المكتب الجديدة لتوفر للفرق نفس الأجواء التي توفرها بيئة عمل غايدبوينت في نيويورك ولندن وطوكيو والمكاتب المركزية الأخرى حول العالم. بالتوازي مع برنامج التطعيم ضد وباء كوفيد – 19 الرائد عالميًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتطلع غايد بوينت إلى الترحيب بالموظفين في دبي بعد عودتهم إلى المكتب بعد فترات طويلة من العمل من المنزل.

لمزيد من المعلومات أو للتواصل مع ممثل غايدبوينت في الشرق الأوسط، يرجى الاتصال بـ middle.east@guidepoint.com.

حول غايدبوينت

تربط شركة غايدبوينت، وهي شبكة خبراء رائدة، العملاء بخبراء متخصصين في الموضوع تم فحصهم من شبكتها المهنية العالمية. تعمل مجموعة خدمات غايدبوينت الواسعة على تمكين العملاء من الوصول إلى صناعات جديدة، وتسريع تثقيفهم للموضوعات الشائعة، وتمكين الاستكشاف المتعمق للمواضيع الهامة، وتقديم التحقق من صحة الرؤى النوعية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.guidepoint.com.

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