شركة شوكليف تقدم خبرة تسوق حية في السوق العالمي

سان فرانسيسكو، 19 كانون الأول/ديسمبر، 2018 / بي آر نيوزواير / — أطلقت شركة شوكليف، وهي منصة تسوق فريدة من نوعها على الجوال، تطبيقها للتسوق الجوال هذا العام. فبعد أن تلقت ردا إيجابيا وبعد حصولها على أكثر من 80 مليون مستخدم نشط، أطلقت الشركة نسخة معادة التصميم بالكامل ما يجعل هذا التطبيق أكثر ودية للمستخدم.

وعليه، ما هي شوكليف؟ شوكليف هي عبارة عن منصة فريدة تجمع بين المشترين والمتسوقين الشخصيين والأعمال التجارية في كل دقيقة يشاهد فيها المشاهدون البث المباشر على هواتفهم الجوالة.

ما الذي يجعل التطبيق ناجحًا جدًا؟ مفهومه المبتكر – مزاوجة التجزئة مع البث المباشر على الجوال – ما يجعل شوكليف لاعبا جديدا، مثيرا في الاقتصاد الحر. والجزء الأفضل في هذا كله هو أن التطبيق يتيح لك كسب المال عندما تقوم بالتسوق بصورة مباشرة. فالمتسوقون والشركات يكسبون المال في الوقت ذاته. وحيث أنه يتميز أساسا بالتفاعل والأصالة في جوهره، يتيح التطبيق للمستخدمين الشراء والبيع في أكثر من 150,000 مدينة في جميع أنحاء العالم. وعلاوة على ذلك، يقدم موقع شوكليف مستوى من الشفافية لا يمكن أن تضاهيه تطبيقات التجزئة الأخرى – عندما يقوم المستخدمون بالتسوق المباشر، فهم يرون المنتجات على حقيقتها! ألم نطلب جميعنا بضائع عبر الإنترنت لكي نشعر بخيبة أمل حين نرى المنتج الفعلي الذي تلقيناه؟

علاوة على ذلك، عند التسوق مباشرة، فإن تجربة التسوق الكاملة للمستخدم تحدث في الوقت الحقيقي. فعبر هذا التطبيق يذهب المتسوقون الشخصيون إلى المتاجر ويمكن للمستخدم الدردشة مع المتسوق، مما يجعل المراسلة الحية هي اللعبة الحقيقية. لا أحب لون المعطف؟ تريد زوجا من الأحذية مع ذلك؟ ليس هناك أي مشكلة! بصفتك مستخدمًا، يمكنك الدردشة بسهولة مع المتسوق، وتقديم الطلبات، والتحقق من الأحجام أو الألوان. انه التسوق فعلا كما لو كنت في متجر، من راحة منزلك. تسعى شوكليف لجعل تجربة التسوق الخاصة بك الخالية من المتاعب والمرضية والممتعة.

أما بالنسبة إلى محلات الأعمال التجارية، فإن شوكليف عبارة عن بوابة ذكية لاكتساب ملايين المستخدمين العالميين. إذهب مباشرة على التطبيق بمنتجاتك / خدماتك لاجتذاب الاهتمام، وزيادة المبيعات، والوصول إلى مستخدمين جدد – وكل ذلك مجانًا. إنها أيضًا فرصة رائعة للتواصل والتفاعل مع عملائك. تتيح وظيفة الدردشة للمستخدمين مشاركة التعليقات الفورية، وتقديم الطلبات وتنفيذ المعاملات. عززوا المبيعات وترابطوا مع عملائكم!

تفخر شوكليف بخلق تجربة تسوق شخصية تزيل جميع تحديات التسوق. التطبيق متاح الآن للتنزيل على حد سواء على iOS وAndroid.

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