شركة شنغهاي إلكتريك تسرع مخطط معروضاتها في الخارج، وتسعى لجذب شركاء أجانب

أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 19 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — عرضت شركة شنغهاي إلكتريك غروب (“المجموعة”)، وهي شركة رائدة مصنعة للمعدات الكهربائية وموفرة للحلول الكهربائية، العديد من حلولها ومعداتها الكهربائية في مؤتمر الطاقة العالمي الـ 24 الذي انعقد في أبو ظبي في الفترة بين 9-12 أيلول/سبتمبر. وتعمل الشركة منذ وقت طويل في الخارج، خصوصا مع شركاء من الشرق الأوسط في مجالات مختلفة بما فيها الطاقة الشمسية، طاقة الغاز، تحلية المياه وإدارة الطاقة.

في محاولة لتوفير حلول أنظف وأكثر ذكاءً، طورت شنغهاي إلكتريك منتجات أكثر تقدماً وجلبت إلى مؤتمر الطاقة العالمية حلولًا أكثر شمولًا وترابطًا مع خدمات دورة الحياة الكاملة للمنتجات، من أجل تقديم خدمة أفضل لعملائها على مستوى العالم. من طرح المنتجات الفردية إلى تقديم حلول أكثر شمولاً وتكاملاً، تسعى المجموعة بنشاط إلى تحقيق تحول إيجابي في تخطيطها الاستراتيجي وموقعها في الصناعة استنادًا إلى اتجاه تطوير السوق والطلب على الصناعة.

على الجانب التجاري، سلطت شنغهاي إلكتريك تركيزها على الأسواق الخارجية. في العام 2018، رأت المجموعة أن عدد طلبات البناء الجديدة في الأسواق الخارجية يفوق تلك الموجودة في السوق المحلية، مما يؤكد على جهود المجموعة لجعل حلولها في الخارج تتماشى مع مبادرة الحزام والطريق الصينية. قامت المجموعة في العام 2018 بتنفيذ العديد من المشاريع الهامة في الخارج، بما في ذلك مشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية في دبي، ومشروع الطاقة التي تعمل بالفحم في مصر، ومشروع طاقة الدورة المشتركة في بنما، ومشروع تحلية المياه في بروناي، وغيرها.

يمكن لمحطة الطاقة قيد الإنشاء من قبل شركة شنغهاي للكهرباء في حديقة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، والتي تعد حالياً أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، توفير الكهرباء النظيفة لأكثر من 320،000 أسرة كل عام في دبي، مما يقلل من انبعاثات الكربون بنسبة 1.6 مليون طن.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ أيضًا في يوليو/تموز أثناء زيارته للإمارات العربية المتحدة، إن الصين تمضي قدماً في تنفيذ خطة إستراتيجية مدفوعة بالابتكار، وبما أن الإمارات تتطلع إلى تعزيز صناعة الطاقة بشكل أكبر، فإن الدولتين ستسعيان إلى تعاون أوثق للسعي لتحقيق اختراقات في التكنولوجيا المتقدمة.

هذا العام، قدمت شنغهاي إلكتريك حلول الطاقة الشمسية في المزيد من البلدان. فقد قامت ببناء محطة للطاقة الشمسية في هوكايدو باليابان التي بدأت في توليد الطاقة في شهر شباط/فبراير. لدى المجموعة أيضًا العديد من مشاريع الطاقة المستمرة في المملكة المتحدة وأستراليا.

وقال تشنغ جيان هوا، رئيس مجلس إدارة شنغهاي إلكتريك: “نحن نقدر أعمالنا الخارجية بشدة، وهدفنا هو زيادة نسبة أصولنا الخارجية ومضاعفة الإيرادات في السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة”.

حول شنغهاي إلكتريك

شنغهاي إلكتريك هي شركة كبيرة متكاملة لتصنيع المعدات متخصصة في معدات الطاقة والمعدات الصناعية وخدمات التكامل. وهي ملتزمة بتزويد العملاء بحلول لتكامل التكنولوجيا وأنظمة تتضمن تقنيات صديقة للبيئة والذكاء والارتباط بالإنترنت.