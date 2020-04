You are here:

شركة سينابس بيوميديكال تحصل على ترخيص من إدارة الغذاء والدواء الأميركية للاستخدام الطارئ لجهاز جديد للمساعدة في استغناء المرضى عن أجهزة التنفس الاصطناعي خلال أزمة كوفيد-19