شركة سيغين تبلغ عن نتائج قوية في الربع الأول للعام 2021 بـ351.8 مليار وون كوري جنوبي

سيغين تبلغ عن 193.9 وون كوري جنوبي على هيئة أرباح تشغيلية، ما يمثل زيادة سنوية بـ388%

معدل الأرباح التشغيلية يصل إلى 55%، رغم الاستثمار المستمر في الأبحاث والتطوير والموظفين

سيؤول، كوريا الجنوبية، 25 أيار/مايو 2021 / PRNewswire / — أعلنت شركة سيغين Seegene Inc. (KQ 096530)، وهي شركة تشخيص جزيئي، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2021، بتقارير تظهر أرباحًا قوية للشركة. وسجلت شركة التكنولوجيا الحيوية 351.8 مليار وون كوري على هيئة إيرادات مجمعة، بزيادة قدرها 330% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو رقم قياسي للربع الأول. وبلغت الأرباح التشغيلية 193.9 مليار وون كوري، بزيادة 388% على أساس سنوي، ما يعكس نموًا ثابتًا في مبيعاتها من الاختبارات التشخيصية.

وقال ميونغكون كيم، المدير الإداري الأول لقسم العلاقات الدولية والعامة في شركة سيغين: “تمكنت الشركة من إدارة 55% من نسبة أرباح التشغيل السنوية، وهو ما يعكس بوضوح قدرتها على إدارة الشركة بفعالية على الرغم من الاستثمار المستمر في البحث والتطوير وتوسيع القوى العاملة.” وأضاف أنه “بمجرد أن تؤتي الاستثمارات ثمارها، فمن المرجح أن ترتفع نسبة الربح التشغيلي أكثر من ذلك”.

وأضاف كيم أن “أداء سيغين القوي كان مدعومًا بالزيادة المستمرة في الطلب على الاختبارات التشخيصية لتحورات فيروس كوروناالمستجد، ومع عودة المزيد من الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى الحياة الطبيعية من خلال الاختبارات الجماعية في المدارس وأماكن العمل.” وقال إنه من المتوقع أن تشهد الشركة زيادة إضافية في المبيعات من خلال دخول أسواق جديدة بالإضافة إلى إطلاق منتجات وتقنيات جديدة. وأضاف كيم أنه “على الرغم من أنه من المتوقع أن يُظهر الربع الثاني حجم مبيعات مشابهًا لحجم مبيعات الربع الأول، إلا أن النصف الأخير من العام يبدو واعدًا أكثر بسبب التأخير في صفقات التوريد التي تنعكس على أرقام المبيعات الفعلية.”

أمنت شركة سيغين سابقًا صفقة مشتريات عامة لاختبارات تشخيص كوفيد-19 في إيطاليا بقيمة تزيد عن 89.3 مليون يورو، واتفاقية مناقصة عامة منفصلة في اسكتلندا بقيمة 16,209,150 جنيهًا إسترلينيًا وصفقة بيع لألمانيا بقيمة 19.3 مليون يورو.

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