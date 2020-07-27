شركة سيرشينفورم تعلن عن نشر حل مراقبة الخطر على السحابة

حل سيرشينفورم لمراقبة الأخطار متوفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعرض الشركة هذا الحل الآن على السحابة للعملاء المحليين

الرياض، المملكة العربية السعودية، 27 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — عثرت شركة سيرشينفورم SearchInform على طريقة جديدة للتغلب على العقبات التي يتوجب على العديد من الشركات تجاوزها في تعاملها مع الضغوط التي تواصل جائحة كوفيد-19 فرضها على تدفقات أعمالها. وفي حين أن عمليات الأعمال لا زالت تتوطن جزئيا خارج المكتب، يمكن لوضعية العمل عن بعد أن تصبح دائمة لعدد من الموظفين في الشركات. ولكن يبدو أن ليس كل الشركات جاهزة لإعادة بناء ممارساتها الراسخة بسرعة لضمان استمرارية أعمالها وأمنها المعلوماتي.

تقدم الشركة بالفعل برمجية إدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعمل مع شركات في لبنان والكويت والبحرين وتونس والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع المصرفي والاتصالات والتأمين وصناعة الإعلام وكذلك المنظمات الحكومية.

تعلنسيرشينفورمعن حل مراقبة المخاطر على السحابة وتقدم للشركات نشر مجموعة أدوات كاملة لحماية قنوات الاتصال ونقل البيانات، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية بما في ذلك SAMA و GDPR و PCI DSS و HIPAA والتحكم في أداء الموظفين دون الحاجة إلى شراء خادم، والدفع لمرة واحدة للبرنامج وتوظيف موظفين لدمجه. ستقوم الشركة بوضع جميع المكونات في السحابة التي اختارها العميل ومعالجة وتخزين البيانات من جانب المزود أو تركيب الحل على خوادمه الخاصة وضمان عمل آمن مع معلومات الشركة الحساسة.

وقال سيرجي أوزيغوف، الرئيس التنفيذي لـسيرشينفورم: “يتيح لك نموذج نشر برمجية سيرشنفورم على السحابة ضمان أمان الاتصال عن بعد واستخدام البيانات بسرعة وسهولة. وسيبقي حل المراقبة في السحابة على سير العمل متواصلا دون انقطاع بفضل الإطلاق السريع والنهج الفعال من حيث التكلفة.”

حول سيرشيرنفورم

تتمتع سيرشيرنفورم بعقد من الخبرة في مكافحة تهديدات الأمن السيبراني المعاصرة، وحماية أكثر من 2 مليون جهاز كمبيوتر شخصي عبر 3000 مؤسسة.

يشتمل خط منتجات الشركة على برمجيات DLP، Risk Monitor، و ProfileCenter، و FileAuditor، و Database Monitor، و SIEM، و TimeInformer.

سيرشينفورم لديها أعمال في 20 دولة عبر جنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية وجنوب إفريقيا والهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورابطة الدول المستقلة.

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يامن مصطفى

هاتف: +7 (495) 721-84-06 / ex : 2226

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إيميل: yamen@searchInform.com

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