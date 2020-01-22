شركة سيتغو تختار منصة سمارت للمبيعات الموحدة من جي إي بي

– شركة المصافي البترولية والبتروكيماوية الأميركية تختار منصة المبيعات الموحدة سمارت من جي إي بي للحصول على قدرات شاملة من المصدر إلى العقد

كلارك، نيوجيرزي، 22 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — كانت شركة سيتغو للبترول أحدث شركة كبيرة تختار منصة سمارت من شركة جي إي بي لتوفير قدرات إدارة التوريد الكاملة، إدارة دورة العقود وإدارة معلومات المورد عبر عملياتها الخاصة بالمبيعات غير الهيدروكربونية.

كمنصة برمجيات المشتريات المباشرة وغير المباشرة الرائدة في الصناعة، تعد منصة سمارت procurement software من جي إي بي منصة شراء كاملة توحد جميع وظائف المشتريات في منتج واحد في تقنيات السحاب واللمس والجوال. تعملمنصة سمارتمن جي إي بي على تعزيز الاقتصاديات السحابية لتوفير حل يتعامل بسهولة مع متطلبات المعالجة الأثقل لعملاءجي إي بي فيقائمة فورتشن 500 وغلوبال 2000، من دون البنية التحتية المرهقة وتكاليف الدعم.

جميع منتجاتجي إي بي هي أنظمة تعمل مع كل الأنظمة الأخرى (فهي تعمل معأس أيه بي، أوراكل أو أي نظام رئيسي آخر لتخطيط موارد المؤسسات أو إي آر بي أو أف أند أيه). وبالدعم والخدمة الممتازة، تعتبر جي إي بي الشركة الرائدة في مجال رضا العملاء.

توفر منصة سمارت من جي إي بي وظيفية المصدر إلى الدفع الكاملة في نظام أساسي سحابي واحد سهل الاستخدام، بما في ذلك تحليل الإنفاق، التوريد، وإدارة العقود، وإدارة الموردين، والشراء إلى الدفع، وإدارة مشروعات التوفير، وتتبع الادخار، والفوترة contract management , supplier management , procure-to-pay ووظائف أخرى ذات صلة. تعمل منصة S2P الحائزة على الجوائز، مع تقنيات اللمس والجوال، مما يتيح للمستخدمين العمل في أي مكان وفي أي وقت وعلى أي جهاز.

حول سيتغو

شركة سيتغو، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن بتكساس، هي شركة رائدة في صناعة التكرير وتتمتع بعلامة تجارية مشهورة. تديرسيتغوثلاث مصافي تقع في كورباس كريست، تكساس؛ ليك تشارلز، لويزيانا وليمونت بإلينوي، وتملك كلياً و / أو بصورة مشتركة 48 محطة، وتسعة خطوط أنابيب وثلاثة مرافق تشحيم ومزج وتغليف. ومع ما يقرب من 3500 موظف وطاقة إجمالية مجتمعة تبلغ حوالي 769,000 برميل يوميًا، تصنفسيتغوخامس أكبر شركة مصفاة مستقلة وأكثرها تعقيدًا في الولايات المتحدة. تقومسيتغوبنقل وتسويق وقود النقل ومواد التشحيم والبتروكيماويات وغيرها من المنتجات الصناعية، وتزود شبكة تضم حوالي 4,700 منفذ بيع بالتجزئة مملوكة ومدارة محليًا في 30 ولاية إضافة الى العامة واشنطن. شركة سيتغو للبترول مملوكة لشركةسيتغو القابضة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.citgorefining.com

حول جي إي بي

تساعدجي إي بي الشركات العالمية على العمل بكفاءة وفعالية أكبر، واكتساب ميزة تنافسية، وزيادة الربحية، وزيادة قيمة الأعمال والمساهمين إلى أقصى حد.

تفكير جديد ومنتجات مبتكرة ومجال لا مثيل له وخبرة في الموضوع وذكاء وأفراد متحمسون – هذه هي الطريقة التي تنتج بهاجي إي بي وتسلم حلولا موحدة لسلسلة التوريد من حيث النطاق والقوة والفعالية غير المسبوقة.

وإذ سميت شركة رائدة في تقرير غارتنر ماجيك كوادرنتس، والحائزة على جائزة أفضل برمجية مشتريات وأفضل مزودبي تو بيفي جوائز المشتريات العالمية، وأفضل شركة استشارات للمشتريات في جوائز سي آي بي أس لإدارة التوريد، وأفضل مزود في جوائز التميز إيبيك في المشتريات، يتم تكريمجي إي بي في كثير من الأحيان كشركة مبتكرة ورائدة في برامج المشتريات المباشرة وغير المباشرة المصدر من قبلغارتنر، فوريستر، آي دي سي، وبروكيرمنت ليدرزوسبند ماترز وسي بي أو رايزنغ.

تصنف جي إي بيأيضًا رائدة في خدمات المشتريات المدارة (توريد المشتريات) من قبل مجموعةإيفرست، نلسون هول، آي دي سي، آي أس جي، أتش أف أس وآي أيه أو بي. بالإضافة إلى ذلك، صنفت شركة الأبحاث الرئيسية في قطاع الاستشارات الإدارية، أيه أل أم إنتلجنس، شركةجي إي بي شركة رائدة في استراتيجية الشراء واستشارات سلسلة التوريد.

وبـ 21 مكتبًا ومركزًا للعمليات في أوروبا وآسيا والأميركتين، تساعد جي إي بي ومقرها كلارك في نيو جيرزي المؤسسات التجارية في جميع أنحاء العالم على تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية والمالية. لمعرفة المزيد حول مجموعتنا الشاملة من الخدمات الإستراتيجية والمدارة، يرجى زيارة www.gep.com. لمعرفة المزيد حول سمارت من جي إي بي، منصتنا التي تعمل مع شبكة السحاب، الموحدة من المصدر إلى الدفع، يرجى زيارة www.smartbygep.com .

اتصالات الإعلام:

آل جيراردي

نائب الرئيس، علاقات التسويف والتحليل

جي إي بي

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