شركة سفيرا توقع اتفاقا للاستحواذ على شركة ثنكستيب، الشركة الرائدة في برمجيات الاستدامة ورعاية المنتج

الشركة توقع على الاتفاق للاستحواذ على ثنكستيب بانتظار الموافقات التنظيمية

شيكاغو، 30 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة سفيرا، وهي شركة عالمية مزودة لبرمجيات إدارة المخاطر المتكاملة والخدمات المعلوماتية، مع التركيز على الصحة البيئية والسلامة، المخاطر التشغيلية ورعاية المنتجات، أنها وقعت اتفاقا للاستحواذ على شركة ثنكستيب، شركة البرمجيات والاستشارات الرائدة الواقعة في شتوتغارت التي تتخصص في استدامة الشركات ورعاية المنتجات. وتنتظر الصفقة الموافقات الألمانية التنظيمية التقليدية للاندماجات والاستحواذات.

في السنوات الأخيرة، نجحت ثنكستيب في تحويل نموذج أعمالها إلى شركة حلول تستند إلى البرامج كخدمة، وذلك باتباع مسار نمو جذاب. بالإضافة إلى قاعدة عملاء ثنكستيب الاستثنائية، فقد سمح لها هذا الانتقال بأن تخطو خطوة كبيرة إلى الأمام في تطوير الشركة.

وقال بول ماروشكا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سفيرا: “برامج وبيانات وخبرات ثنكستيب المستندة إلى السحابة في مجال استدامة الشركات ورعاية المنتجات تدفع قدما بمهمتنا المتمثلة في إقامة عالم أكثر أمانًا واستدامة وإنتاجية. وجود ثنكستيب في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا يوسع نطاقنا الجغرافي لخدمة قاعدة عملائنا العالمية.”

تعمل برمجيات الاستدامة والتنفيذ والخدمات الاستشارية الشركاتية التي توفرها ثنكستيب على تبسيط إعداد تقارير الاستدامة على مستوى المؤسسة وإدارة المخاطر وعمليات التدقيق والاستراتيجية وتحسين الموارد. وتساعد برمجيات رعاية المنتجات والخدمات الاستشارية في تصميم منتجات أكثر استدامة وإدارة الامتثال للمنتجات طوال دورة حياة المنتج.

وقال يان بولسن، الرئيس التنفيذي لشركة ثنكستيب: “ثنكستيب تقدم لعملائنا أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مجال الاستدامة. إن إضافة حلول برامجنا المتقدمة وقواعد بيانات أل سي أيه الشاملة لدينا وقواعد البيانات البيئية وخبرة الاستدامة إلى حلول سفيرا للصحة والسلامة البيئية هو دمج جذاب للأعمال للغاية يتيح لنا خدمة قاعدة عملائنا الواسعة بشكل أوسع نطاقًا. نحن متحمسون للانضمام إلى سفيرا ونشكر شركاءنا السابقين غيمف ونيكست 47 على خبرتهما ودعمهما الاستراتيجي في تطوير نموذج أعمالنا بنجاح.”

لم يتم الكشف عن شروط الصفقة المرتقبة. يحتوي هذا البيان الصحفي على توقعات وبيانات تطلعية أخرى في ما يتعلق بالأحداث المستقبلية.

حول سفيرا

سفيرا هي المزود العالمي لبرامج وخدمات إدارة المخاطر المتكاملة مع التركيز على الصحة والسلامة البيئية والمخاطر التشغيلية ورعاية المنتجات. لأكثر من 30 عامًا، طورت سفيرا التميز التشغيلي لديها من خلال خدمة أكثر من 3000 عميل وأكثر من مليون مستخدم فردي في أكثر من 70 دولة لإنشاء عالم أكثر أمانًا واستدامة وإنتاجية.

عن ثنكستيب

تمكّن ثنكستيب، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة شتوتغارت بألمانيا، المؤسسات في جميع أنحاء العالم من النجاح بشكل مستدام. تساعد حلول البرمجيات وقواعد البيانات والخدمات الاستشارية الخاصة بـ ثنكستيب الشركات على دفع التميز التشغيلي واستغلال إمكانات ابتكار المنتجات وتعزيز قيم العلامات التجارية والامتثال للشروط التنظيمية. تخدم مكاتب الشركة العشرين في جميع أنحاء العالم أكثر من 8000 عميل.

عن غيمف

غيمف هي شركة استثمار أوروبية، مدرجة في بورصة يورونكست بروكسل، وتتمتع بخبرة تقارب الـ 40 عامًا في مجال الملكية الخاصة. تمتلك الشركة محفظة استثمارات بقيمة 1.1 مليار يورو في حوالي 50 شركة محفظة، مع إجمالي مبيعات بلغ 2.75 مليار يورو و 14000 موظف. كشركة رائدة معترف بها في السوق في منصات الاستثمار المختارة، تقوم غيمف بتحديد الشركات الرائدة والمبتكرة ذات إمكانات النمو العالية وتدعمها في تحولها إلى شركات رائدة السوق. منصات غيمف الأربعة الاستثمارية هي: المستهلك المتصل، الصحة والرعاية، الصناعات الذكية والمدن المستدامة. تعمل كل منصة مع فريق من ذوي الخبرة في الأسواق الرئيسية المحلية لغيمف في منطقة البنلوكس وفرنسا و منطقة داس (ألمانيا، النمس وسويسرا) بدعم من شبكة دولية موسعة من الخبراء. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول غيمف على www.gimv.com.

حول نيكست 47

نيكست 47 هي شركة عالمية أنشأتها شركة سيمنز وتستثمر في، وتتشارك مع، رجال الأعمال الذين يفكرون بصورة استراتيجية ويبنون شركات مميزة للصناعة. من خلال مكاتبها في بوسطن، بكين، لندن، ميونيخ، باريس، بالو ألتو وستوكهولم، توفر نيكست 47 للشركات الناشئة وصولاً لا مثيل له إلى واحدة من أكبر مجموعات العملاء في العالم في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية بالإضافة إلى خبرة المجال في التقنيات العميقة التي تؤثر على هؤلاء العملاء. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://next47.com/ .

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