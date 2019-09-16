شركة سفيرا تكمل الاستحواذ على شركة ثنكستيب، الشركة الرائدة في برمجيات الاستدامة ورعاية المنتج

شيكاغو، 16 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة سفيرا، وهي شركة عالمية مزودة لبرمجيات إدارة المخاطر المتكاملة والخدمات المعلوماتية، مع التركيز على الصحة البيئية والسلامة، المخاطر التشغيلية ورعاية المنتجات، أنها استحوذت على شركة ثنكستيب، شركة البرمجيات والاستشارات الرائدة الواقعة في شتوتغارت التي تتخصص في استدامة الشركات ورعاية المنتجات. وتنتظر الصفقة، التي أعلن عنها في تموز/يوليو الماضي، الموافقات الألمانية التنظيمية التقليدية للاندماجات والاستحواذات.

وقال بول ماروشكا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سفيرا: “برمجيات ثنكستيب وبياناتها وخبراتها المستندة إلى السحاب وفي الموقع في أسواق الاستدامة المؤسسية ورعاية تدعم مهمتنا المتمثلة في خلق عالم أكثر أمانًا واستدامة وإنتاجية. استحوذت سفيرا على ثنكستيب يعزز استراتيجيتنا المتكاملة لإدارة المخاطر من خلال منصة سفيرا كلاود الخاصة بنا مع توسيع قاعدة عملائنا وخبرتنا الدولية. نريد أن نرحب بعملاء وزملاء ثنكستيب إلى سفيرا.”

تقدم ثنكستيب ثلاثة أنواع من حلول البرمجيات: GaBi لاستدامة المنتجات، وهي البرمجية التي تعتبر أداة تحليل دورة الحياة الأكثر شمولاً لهذا القطاع وتقديم المحتوى في جميع أنحاء العالم، برمجية SoFI لاستدامة الشركات؛ و IMM/CPM, BOMcheck and EC4P ، وهي مجموعة من حلول الامتثال للمنتجات التي توفر إمكانيات شاملة لسلسلة التوريد وتصميم المنتجات وفترات التصنيع ونهاية العمر الافتراضي.

وقال جان بولسن، الرئيس التنفيذي لشركة ثنكستيب: “نحن متحمسون للغاية للانضمام إلى عائلة سفيرا. إن إضافة حلولنا وقاعدة بياناتنا التنظيمية وخبراتنا واسعة إلى سفيرا هي إضافة مناسبة طبيعية، ولا يمكننا الانتظار لبدء التعاون معًا.”

ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة.

حول سفيرا

سفيرا هي المزود العالمي الأكبر لبرامج وخدمات إدارة المخاطر المتكاملة مع التركيز على الصحة والسلامة البيئية والمخاطر التشغيلية ورعاية المنتجات. لأكثر من 30 عامًا، طورت سفيرا التميز التشغيلي لديها من خلال خدمة أكثر من 3000 عميل وأكثر من مليون مستخدم فردي في أكثر من 70 دولة لإنشاء عالم أكثر أمانًا واستدامة وإنتاجية.

عن ثنكستيب

تمكّن ثنكستيب، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة شتوتغارت بألمانيا، المؤسسات في جميع أنحاء العالم من النجاح بشكل مستدام. تساعد حلول البرمجيات وقواعد البيانات والخدمات الاستشارية الخاصة بـ ثنكستيب الشركات على دفع التميز التشغيلي واستغلال إمكانات ابتكار المنتجات وتعزيز قيم العلامات التجارية والامتثال للشروط التنظيمية. تخدم مكاتب الشركة العشرين في جميع أنحاء العالم أكثر من 8000 عميل.

اتصالات الإعلام:

إلين برميسيث

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