شركة زي تي إي وويند تري وأوبن فايبر تجري أول اتصال فيديو على شبكة 5 جي عبر البحر الأبيض المتوسط

شنجن، الصين، 26 شباط/فبراير، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وتقنية الشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم أنها أكملت اتصالا بالفيديو على هاتف 5 جي ذكي بالتعاون مع شركتي ويند تري وأوبن فايبر. وتظهر التجربة، التي تتوافق مع معيار 3GPP R15، قيادة زي تي إي كمزود دولي لحلول التقنية في الاتصالات لعملاء الأعمال والإنترنت الجوال.

واستنادًا إلى شبكة 5 جي التجريبية في لاكويلاـ اعتمد اتصال الفيديو حلول زي تي إي 5 جي الشاملة من النهاية إلى النهاية، بما في ذلك ران والشبكة الأساسية والناقل والجهاز. وباستخدام هاتفين 5 جي ذكيين من زي تي إي، تم إجراء مكالمة الفيديو بنجاح من برشلونة حيث يتم عقد مؤتمر الجوال العالمي حاليا، إلى لاكويلا، وهي موطن مركز الأبحاث والابتكار لزي تي إي على 5 جي. وبناءً على ذلك قدم كشك زي تي إي في مؤتمر الجوال العالمي في برشلونة البث المباشر لمحتوى مكالمة الفيديو.

وكشركاء استراتيجيين، أجرت زي تي إي وويند تري وأوبن فايبر تجارب MISE على 5 جي بالشراكة مع جامعة لاكويلا، المجدولة من العام 2018 إلى 2020. وخلال هذا الإطار الزمني طورت زي تي إي وويند تري وأوبن فايبر بشكل مشترك أول شبكة 5 جي ما قبل التجارية في أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، وفي مؤتمر مستعملي الجوال وقمة 5 جي لزي تي إي اللذين عقدا في لاكويلا في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أجرت زي تي إي وشركاؤها عرض 5 جي أتش دي يو أيه في وبانوراما تسجيل فيديو بث مباشر.

وبفضل أدائها التكنولوجي من البداية إلى النهاية، تلتزم زي تي إي بإنشاء شبكات متميزة ذكية للمشغلين في عصر الـ 5 جي. وحتى الآن، تعاونت زي تي إي مع 30 مشغلا في جميع أنحاء العالم على الـ 5 جي وأطلقت منتجات تجارية شاملة للـ 5 جي، مما يلبي تماما احتياجات الموجة الأولى من عمليات نشر شبكة 5 جي.

وفي المستقبل ستواصل زي تي إي العمل مع شركائها لتعزيز تكنولوجيا الـ 5 جي بشكل كامل وتسريع عملية تسويقها في جميع أنحاء العالم، مما يوفر للمستخدمين العالميين خبرات 5 جي المتقدمة.

حول زي تي إي

زي تي إي هي شركة موفرة للأنظمة المتقدمة للاتصالات، والأجهزة الجوالة، وحلول تكنولوجيا الشركات للمستهلكين، شركات خدمات الاتصالات، والشركات وعملاء القطاع العام. وكجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة الكاملة لتوفير التميز والقيمة فيما يتزايد تلاقي قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ تدرج سهمها على مؤشري بورصات هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، فإن منتجات زي تي إي وخدماتها تباع لأكثر من 500 مشغل في أكثر من 160 دولة. زي تي إي تخصص 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير، ولها أدوار قيادية في منظمات وضع المعايير الدولية. وتلتزم زي تي إي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وهي عضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.zte.com.cn

اتصالات الإعلام

أليسيو دي سيو

زي تي إي إيطاليا

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