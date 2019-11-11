شركة زيغمابيت تصدر رقاقة استكشاف عملات رقمية ثورية

طوكيو، 11 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — تنمو شركة زيغمابيت بسرعة في صناعة العمل في العملات الرقمية المشفرة. وقد أطلقت الشركة مؤخرا ثلاث برمجيات عمل في العملات المشفرة متعددة اللوغارتيمات تضمن القدر الأكبر من العائد على الاستثمار خلال شهر واحد فقط. وقد أطلقت زيغمابيت مرفقا لخدمات العملاء في في ميونيخ بألمانيا لخدمة العملاء بصورة أفضل.

تم تصميم برمجية العمل في العملات المشفرة زيغبيت، وهو أول جهاز عمل في العملات المشفرة في العالم من نوع دي أل سي (تبريد سائل مباشر)، للمبتدئين وكذلك للعاملين في العملات المشفرة. المنتجات الثلاثة كلها سهلة الاستخدام لأنها تأتي مُعدة مسبقًا ولا يحتاج المستخدمون إلا إلى توصيلها بالطاقة وبدء العمل بها.

على الرغم من أن شعبية العمل في العملات المشفرة ازدادت كثيرا على مر السنين، إلا أن كسب الأرباح كان دائمًا مصدر قلق لكثير من عشاق العملات بالعملات المشفرة. زيغمابيت هي من بنات أفكار فريق من المستثمرين المكرسين لجعل العمل في العملة المشفرة أبسط ومربحًا للجميع.

لدى زيغمابيت (www.zigmabit.com) فريق من الخبراء الذين شاركوا بنشاط في صناعة العملات المشفرة منذ الأيام الأولى لهذه الصناعة. صُممت برمجيات التشفير الثلاث الجديدة في الشركة وهي ZigBit 2.0 و ZigBit 3.0 و ZigBit 5.0 بهدف تقديم منتجات تضمن ربحية أعلى للمستخدمين.

أنجزت الشركة هذا الهدف من خلال زيادة معدل الإنتاجية في العمل في العملات المشفرة إلى مستوى لم يتحقق أبدًا في الصناعة من قبل. يمكن أن تعمل هذه البرمجيات بموجب خوارزميات متعددة ويمكنها العمل في عملات بتكوين، لايت كوين، إيثيريوم وداش. في ما يلي طاقة معدلات الإنتاجية لهذه البرمجيات الثلاث في العملات المشفرة الأربع:

بتكوين : ZigBit 2.0. 260 TH/s, ZigBit 3.0. 330 TH/s, ZigBit 5.0. 2000 TH/s

: ZigBit 2.0. 260 TH/s, ZigBit 3.0. 330 TH/s, ZigBit 5.0. 2000 TH/s لايتكوين : ZigBit 2.0. 44 GH/s, ZigBit 3.0. 55 GH/s, ZigBit 5.0. 300 GH/s

: ZigBit 2.0. 44 GH/s, ZigBit 3.0. 55 GH/s, ZigBit 5.0. 300 GH/s إيثيريوم : ZigBit 2.0. 11 GH/s, ZigBit 3.0. 14 GH/s, ZigBit 5.0. 75 GH/s

: ZigBit 2.0. 11 GH/s, ZigBit 3.0. 14 GH/s, ZigBit 5.0. 75 GH/s داش: ZigBit 2.0. 6 TH/s, ZigBit 3.0. 9 TH/s, ZigBit 5.0. 50TH/s

من أجل التميز في سوق شديد التنافس، شملت برمجيات العمل في العملات المشفرة أيضًا ميزات ذكية مثل نظام التبريد ذي الحلقة المغلقة، والمراوح الصامتة، ومضخات الضغط العالي الصامتة، والرادياترات فائقة الكفاءة، وغير ذلك الكثير.

حول شركة زيغمابيت

زيغمابيت هي شركة تصنيع لأجهزة عمل في العملات المشفرة ذات جودة عالية توفر طاقة إنتاجية عالية للغاية دون استهلاك الكثير من الطاقة. يتكون فريقها من العديد من المتخصصين رفيعي المستوى من مؤسسات مشهورة مثل سامسونغ، مايكروسوفت وآي بي أم والعديد من الشركات الأخرى. يقع مقرها الرئيسي في طوكيو باليابان، وتمتلك الشركة حاليًا منشأة تصنيع في المملكة المتحدة، وافتتحت مرفقا لها في ميونيخ بألمانيا.