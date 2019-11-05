شركة زيغمابيت تحدث هزة في فضاء العملات المشفرة بقوة معدل العمل الاستثنائي فيها

طوكيو، 5 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — يدور الكثير من الحديث الآن في مجتمع العملات المشفرة عن برمجيات العمل في العملات المشفرة التي أطلقت مؤخرا من شركة زيغمابيت. وعلى عكس الكثير من المئات من المنتجات الأخرى المتوفرة في السوق حاليا، أطلقت زيغمابيت ثلاثة تطبيقات استكشاف قوية بصورة استثنائية توفر معدل إنتاجية عمليات تصل إلى 2000 تي أتش/أس في عملة البتكوين. وإذ بنيت على تقنية الرقاقة أيه سي آي سي (ASIC) من زيغمابيت، فإن هذه التطبيقات الثلاثة تقدم عائدات تنافسية على الاستثمار في غضون أقل من شهر.

على الرغم أنها مفهوم جديد نسبيًا، أصبحت العملات المشفرة مألوفة للغاية في عالم التمويل والتكنولوجيا. تطوير العملة المشفرة هي العملية التي يتم من خلالها إنشاء العملة المشفرة الجديدة. قوة معدل إنتاجية العمل في العملات المشفرة هي مصطلح شائع الاستخدام في العمل في العملة المشفرة، ويعتبر أحد أهم العوامل المحددة لمنظور الدخل لعملية تطوير العملة المشفرة. ويمكن تعريفه على أنه مقياس لقدرة أجهزة الاستكشاف ويعكس تردد حساب دالة الإنتاجية في الثانية. اعتمادًا على قوتها، يمكن قياس أداء عامل إنتاجية العمل في العملات المشفرة بـ KH/s (كيلو هاش في الثانية)، MH/s (ميغا هاش في الثانية)، GH/s (غيغا هاش في الثانية)، و TH/s (تيرا هاش في الثانية الواحدة).

لدى زيغمابيت (www.zigmabit.com) فريق من الخبراء الذين شاركوا بنشاط في صناعة العملات المشفرة منذ الأيام الأولى لهذه الصناعة. صُممت برمجيات التشفير الثلاث الجديدة في الشركة وهي ZigBit 2.0 و ZigBit 3.0 و ZigBit 5.0 بهدف تقديم منتجات تضمن ربحية أعلى للمستخدمين. أنجزت الشركة هذا الهدف من خلال زيادة معدل الإنتاجية في العمل في العملات المشفرة إلى مستوى لم يتحقق أبدًا في الصناعة من قبل. يمكن أن تعمل هذه البرمجيات بموجب خوارزميات متعددة ويمكنها العمل في عملات بتكوين، لايت كوين، إيثيريوم وداش. في ما يلي طاقة معدلات الإنتاجية لهذه البرمجيات الثلاث في العملات المشفرة الأربع:

بتكوين : ZigBit 2.0. 260 TH/s, ZigBit 3.0. 330 TH/s, ZigBit 5.0. 2000 TH/s

: ZigBit 2.0. 260 TH/s, ZigBit 3.0. 330 TH/s, ZigBit 5.0. 2000 TH/s لايتكوين : ZigBit 2.0. 44 GH/s, ZigBit 3.0. 55 GH/s, ZigBit 5.0. 300 GH/s

: ZigBit 2.0. 44 GH/s, ZigBit 3.0. 55 GH/s, ZigBit 5.0. 300 GH/s إيثيريوم : ZigBit 2.0. 11 GH/s, ZigBit 3.0. 14 GH/s, ZigBit 5.0. 75 GH/s

: ZigBit 2.0. 11 GH/s, ZigBit 3.0. 14 GH/s, ZigBit 5.0. 75 GH/s داش: ZigBit 2.0. 6 TH/s, ZigBit 3.0. 9 TH/s, ZigBit 5.0. 50TH/s

من أجل التميز في سوق شديد التنافس، شملت برمجيات العمل في العملات المشفرة أيضًا ميزات ذكية مثل نظام التبريد ذي الحلقة المغلقة، والمراوح الصامتة، ومضخات الضغط العالي الصامتة، والرادياترات فائقة الكفاءة، وغير ذلك الكثير.

للمزيد من المعلومات عن أجهزة واتس وطائفة منتجاتها الرائعة، يرجى زيارة: http://zigmabit.com.

حول شركة زيغمابيت

زيغمابيت هي شركة تصنيع لأجهزة عمل في العملات المشفرة ذات جودة عالية توفر طاقة إنتاجية عالية للغاية دون استهلاك الكثير من الطاقة. يتكون فريقها من العديد من المتخصصين رفيعي المستوى من مؤسسات مشهورة مثل سامسونغ، مايكروسوفت وآي بي أم والعديد من الشركات الأخرى. يقع مقرها الرئيسي في طوكيو باليابان، وتمتلك الشركة حاليًا منشأة تصنيع في المملكة المتحدة.