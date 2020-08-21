شركة زيب تكشف النقاب عن زيب إي، مجموعة جديدة موضوية من الأجهزة القابلة للارتداء بهدف الصحة والعافية

– أجهزة العافية الجديدة ستستخدم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الفائقة التقدم لمواكبة المستخدمين في رحتهم لعيش أفضل

– جهاز زيب إي يتمتع بتصميم 3 دي عديم الحواف، مفتوح دائما، وبـ 11 موضعية رياضة مختلفة، ومعايير صحية مختلفة وساعة 5 أيه تي أم مقاومة للماء (1)

– المجموعة المحدثة من الأجهزة القابلة للارتداء ستستهدف المهنيين الذين يسعون إلى مزيج من أسلوب العيش والعملية في حياتهم

شنجن، الصين، 21 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة زيب، وهي شركة على مستوى مهني للإدارة الرقمية لعافية المستخدمين، اليوم عن مجموعتها الجديدة من الأجهزة القابلة للارتداء، بادئة بإطلاق سلسلة الأجهزة زيب إي (Zepp E). وحيث أن العافية أصبحت في قمة الأجندة للجميع في 2020، تستخدم سلسلة زيب إي قوة الذكاء الاصطناعي والتقنية المتفوقة لتحويل الإحصاءات الصحية الحيوية إلى معارف يمكن العمل على أساسها، ومساعدة المستخدمين على المراقبة الأكثر فعالية لعافيتهم البدنية والنفسية.

يعود الإلهام الذي يقف خلف مجموعة زيبالمطورة إلى تاريخ الشركة الناجح في استخدام المستشعرات لتمكين الأشخاص من المضي في مشوارهم أبعد. قبل عشر سنوات، أحدث زيبتموجات في سوق التمارين الرياضية في أميركا الشمالية باستخدام جهاز استشعار فريد يمكن ارتداؤه لمراقبة بيانات التمرينات الريضاية وتحليلها، مما يتيح للرياضيين مضاعفة نتائج تدريبهم. وبالوصول سريعًا إلى الأمام حتى العام 2020، تتم إعادة تصور زيببمظهر وإحساس جديدين متميزين. يستهدف زيب إيالمهنيين المشغولين الذين يسعون إلى مزيج من الأناقة والعملية، ويجمع بين التصميم المتطور وإمكانيات فائقة لتتبع الصحة واللياقة البدنية.

حقق أهداف العافية الخاصة بك من خلال مقاييس صحية متعددة ومراقبة النوم والضغط النفسي

يسلط زيب إيالضوء على عدد من الوظائف لتمكين المستخدمين من مراقبة صحتهم بشكل أفضل بما في ذلك مراقبة النوم ومراقبة تشبع الدم بالأكسجين (SpO2 [2]) . يقيس تتبع النوم المتطور مراحل نوم المستخدمين، بما في ذلك النوم الخفيف، والنوم العميق، وحركة العين السريعة (REM) [3] ووقت الاستيقاظ، حتى مراقبة القيلولة لمدة 20 دقيقة [4] أثناء النهار، مما يوفر للمستخدمين درجة النوم لديهم بشكل عام لمساعدتهم على قياس جودة نومهم وتنفسهم. تدعم الساعة الذكية أيضًا مراقبة الإجهاد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بفضل مستشعر معدل ضربات القلب المدمج، والذي يمكنه قياس مستويات الإجهاد لدى المستخدمين من خلال ترقية OTA [5]، مما يساعدهم في الحفاظ على صحتهم النفسية تحت السيطرة.

تصميم ممتاز يتميز بشاشة زجاجية سوداء خالصة ثلاثية الأبعاد وهيكل معدني فائق النحافة

يأتيزيب إيمزودًا بشاشةأموليدملونة ومفعمة بالحيوية ولافتة للنظر، في شكلين مذهلين لوجه الساعة – زيب إيالدائريةوزيب إيالمربعة الشكل.تم تصميم الشاشة الزجاجية المنحنية ثلاثية الأبعاد ذات الإطار الأسود الخالص بسلاسة في شكل سلس مع خطوط ناعمة وأنيقة من كل زاوية، مما يحقق مظهرًا وشعورًا رائعًا وعصريًا بشكل لا يصدق. يندمج الزجاج ثلاثي الأبعاد والظهر المصقول المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ معًا بشكل مثالي، مما يجعل الساعة فائقة النحافة. مع العشرات من وجوه الساعة [6] وتصميمات وألوان متعددة لأحزمة الساعة للاختيار من بينها، بما في ذلك المعدن والجلد والإيلاستومر الفلوري [7]، هناك شيء يناسب كل نمط وذوق. وبسمك يبلغ 9 مم فقط، تتميز سلسلة زيب إيبأنها مريحة بشكل استثنائي وخفيفة الوزن لارتدائها ليلًا ونهارًا ويمكن أن تدوم بطاريتها حتى 7 أيام [8] بشحنة كاملة واحدة

سجل تمرينك وتتبع تقدمك مع 11 وضعية رياضية

تدعم سلسلة زيب إي 11 وضعًا رياضيًا بما في ذلك المشي والجري الداخلي والخارجي وركوب الدراجات والسباحة في المسبح والتسلق وحتى التزلج. مع مقاومة الماء في أعماق تصل إلى 5 أيه تي أم، يمكن للمستخدمين أيضًا تتبع أدائهم تحت الماء. لعشاق اللياقة البدنية الأكثر ميلًا إلى المغامرة، يأتي زيب إيمزودًا أيضًا بمراقبة SpO2، وهو مؤشر مهم للصحة، خاصة في البيئات عالية الارتفاع خفيضة الأكسجين أو أثناء ممارسة الرياضات عالية الكثافة مثل الماراثون أو التدريبات الصارمة في صالة الألعاب الرياضية.

انظر كيف تؤثر تمارينك على حالة جسمك بذكاء النشاط الشخصي

تساعد مجموعة أنماط التمرين الاحترافية في زيب إي المستخدمين على تتبع أدائهم وتحسينه عند ممارسة الرياضة، بينما يحول نظام التقييم الصحي الذكي (PAI[9]) معلومات متطورة عن معدل ضربات قلب المستخدم ومستويات النشاط اليومي إلى مقياس واحد، توفير درجة سهلة الفهم للمساعدة في توجيه المستخدمين إلى حالة حالتهم البدنية. لتشجيع الناس على اتباع أسلوب حياة صحي ونشط، يسمح زيب إي للمستخدمين بتحديد أهداف النشاط اليومية، بما في ذلك الخطوات التي تم قطعها وحرق السعرات الحرارية. كما أنه يوفر ميزات تتبع اللياقة البدنية الشاملة، مثل التذكير بالوقوف بعد فترات طويلة من عدم النشاط.

رفيق الحياة 24/7 على معصمك

بالإضافة إلى إمكانيات تتبع الصحة واللياقة البدنية، يعد زيب إيرفيق حياة ذكيًا، حيث يتيح للمستخدمين ضبط أجهزة ضبط الوقت والمنبهات وحتى التحقق من توقعات الطقس، بالإضافة إلى تلقي الإشعارات عند ورود مكالمات جديدة أو رسائل نصية على هواتفهم الذكية. بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على الموسيقى للتمكن من القيام بالتمارين الرياضية، تتيحخاصية ضبط الموسيقى على البلوتوث للمستخدمين تشغيل المسارات أو إيقافها مؤقتًا أو تخطيها من ساعتهم أثناء التمرين، دون الحاجة إلى إخراج هواتفهم من جيوبهم.

سيكون زيب إيمتاحًا في الولايات المتحدة بسعر يبدأ من 249 دولارًا أميركيًا بدءًا من 25 آب/أغسطس 2020 فصاعدًا، و 1 أيلول/سبتمبر 2020 في المملكة المتحدة بدءًا من 209 جنيهات إسترلينية. للحصول على مواصفات مفصلة للمنتج ومزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.zepp.com/us/zepp- e

المملكة المتحدة، اطلب مسبقًا الآن بسعر يبدأ من 209.00 جنيه إسترليني على https://uk.zepp.com/

الولايات المتحدة، اطلب مسبقًا قريبًا بسعر يبدأ من 249.99 دولارًا على https://us.zepp.com/

حول زيب

كعلامة تجارية احترافية للإدارة الرقمية لرفاهية المستخدمين، تستفيد زيبمن نظامها الخوارزمي الرائد للذكاء الاصطناعي لتقديم حلول صحية رقمية للأشخاص في جميع أنحاء العالم. من مراقبة الصحة التقليدية وممارسة التمارين إلى التحليل وتحذيرات الحالة الصحية المبكرة، تلتزم زيببمساعدة المستخدمين على تحسين نوعية حياتهم. تؤمن زيبباستخدام التكنولوجيا لإدارة رفاهيتنا بشكل أفضل ومساعدة الجميع على الاستمتاع بحياة أكثر متعة. لذلك، تتمثل مهمة زيبفي “التطوير المستمر للتقنيات الجديدة واستخدام قدرات تحليل البيانات الدقيقة لمساعدة الأشخاص على إدارة صحتهم.”

بيانات :

1. صور المنتج ومحتويات الشاشة على الصفحات أعلاه لغرض التوضيح فقط. قد يختلف المنتج الفعلي (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المظهر واللون والحجم) ومحتويات عرض الشاشة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخلفية وواجهة المستخدم والصور) اختلافًا طفيفًا، لذلك يجب أن يسود المنتج الفعلي.

2. لتوفير معلومات المنتج والمواصفات وخصائص المنتج الأكثر دقة، يمكن لشركتنا تعديل ومراجعة الأوصاف النصية والصور والمحتويات الأخرى على الصفحات أعلاه في أي وقت لمطابقة الأداء الفعلي للمنتج والمواصفات والفهارس والأجزاء و معلومات أخرى. بسبب التغييرات في الوقت الفعلي في دفعات المنتجات وعوامل الإنتاج والإمداد، لن نخطرك على وجه التحديد في حالة التعديلات والتعديلات الضرورية الموضحة أعلاه.

للاستفسارات، يرجى الاتصال بـالمكتب الصحفي لشركة زيب على Zepp@bcw-global.com

[1] وفقًا لمعيار GB / T 30106-2013 / ISO 22810: 2010، يوفر زيب إيمستوى مقاومة للماء يبلغ 5 ATM وقد اجتاز الاختبار الذي أجراه المركز الوطني لمراقبة الجودة والتفتيش. رقم التقرير هو SHES200601029501 (الإصدار الدائري الشكل) و XRX-ESH-P200407367 (الإصدار المربعي الشكل). لا يمكن ارتداء الأربطة الجلدية والمعدنية أثناء السباحة. للسباحة، يمكنك اختيار إصدار المطاط الفلوري أو شراء سوار المطاط الفلوري الاحتياطي من إكسسوارات السوار الملونةمن زيب.

[2] هذا المنتج ليس جهازًا طبيًا. جميع البيانات والقياسات غير مخصصة للتشخيص الطبي أو المراقبة الطبية.

[3] لمراقبة دورة REM (حركة العين السريعة)، يجب تمكين وضع تتبع معدل ضربات القلب في مساعد النوم. أثناء نوم حركة العين السريعة، تتحرك عيناك بسرعة في اتجاهات مختلفة. تحدث الأحلام عادةً أثناء نوم حركة العين السريعة.

[4] لن يتم تسجيل أقل من 20 دقيقة قيلولة خلال اليوم.

[5] ستتوفر مراقبة الإجهاد مع ترقية OTA

[6] خمسة وجوه مدمجة للساعة. يتوفر المزيد من وجوه الساعة عبر الإنترنت عن طريق التنزيل عبر تطبيق Zepp تدعم أربعة من وجوه الساعة الافتراضية وحدات قابلة للتخصيص.

[7] تُباع الأحزمة الإضافية بشكل منفصل.

[8] ظروف الاختبار: تم اختبار عمر البطارية لمدة 7 أيام بناءً على سيناريو الاستخدام المعتاد: تتبع معدل ضربات القلب المستمر، ومراقبة النوم، وقياس تشبع الدم بالأكسجين مرتين في اليوم، و 150 إشعارًا تضيء الشاشة، وتنشيط الشاشة 30 مرة في اليوم عن طريق إمالة المعصم لمعرفة الوقت، 5 دقائق للعمليات الأخرى وتشغيل 3 أيام في الأسبوع لمدة 30 دقيقة. قد يختلف عمر البطارية وفقًا للإعدادات وظروف التشغيل وعوامل أخرى. لذلك، قد تختلف النتيجة الفعلية عن بيانات المختبر. وضع الساعة الأساسي: قم بإيقاف تشغيل بلوتوث، ومعدل ضربات القلب، والميزات الأخرى، وارفع معصمك لرؤية الشاشة 100 مرة في اليوم.

[9] ذكاء النشاط الشخصي هو مؤشر للنشاط الفسيولوجي الشخصي. استنادًا إلى بيانات معدل ضربات القلب، وكثافة النشاط اليومي، والتقييم الديناميكي الشامل متعدد الأبعاد للبيانات الفسيولوجية الشخصية، يتم تحويلها إلى قيمة PAI بديهية باستخدام خوارزمية لمساعدتك على فهم حالتك البدنية دون الاعتماد على بيانات فردية. وفقًا لنتائج أبحاث دراسة اللياقة من هنت، فإن الحفاظ على قيمة PAI أعلى من 100 يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية ويزيد من متوسط العمر المتوقع. دراسة هنت للياقة البدنية: هذه الدراسة، وهي مشروع فرعي من دراسة هنت، قادها البروفيسور أولريك ويسلوف من كلية الطب بالجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا. لاستخدام هذه الوظيفة، يجب تمكين مراقبة معدل ضربات القلب طوال اليوم.