شركة زياد إخوان للاستيراد تجمع بين المتبرعين اللبنانيين بالطعام لمساعدة ضحايا التدمير في بيروت

شيكاغو, 3 سبتمبر / أيلول 2020 / بي آر نيوزواير / — جمعت شركة زياد إخوان للاستيراد، وهي واحدة من الشركات الأميركية الأكبر لموزعي الأطعمة الشرق أوسطية ذات النوعية العالية، بين مصنعي الأطعمة اللبنانيين البارزين لتوفير التبرعات الغذائية لمساعدة ضحايا الأحداث الكارثية التي ضربت العاصة اللبنانية بيروت يوم 4 آب/أغسطس.

يتواجد فريق زياد حاليًا في بيروت لتنظيم حملة توزيع المواد الغذائية وتنسيق التبرعات من ثمان من أشهر شركات تصنيع المواد الغذائية المحلية في لبنان بما في ذلك الربيع وكاستانيا وغريبفول ومشعلاني وسكند هاوس غورميه فودز والفورنو ومسلم وزياد. سيتم توزيع التبرعات من قبل شركائنا غير الربحيين الموثوق بهم.

وقال نمر زياد، الرئيس التنفيذي لشركة زياد بروذرز، إن الهدف من الحملة هو رفع الروح المعنوية لأبناء بيروت ولبنان.

وقال نمر زياد: “بجهودنا المحلية إلى جانب شركائنا في لبنان، نأمل في تمكين مجتمعاتنا ومساعدة الاقتصاد المحلي وتقديم بصيص من الأمل بمستقبل أفضل“.

وأضاف: “نعتقد أن الأمل يبدأ بالطعام. نريد تذكير سكان بيروت بأنهم مهمون بالنسبة لنا من خلال توفير طعام خاص عالي الجودة نأمل أن يريحهم خلال هذه الأوقات الصعبة. نريدهم أيضًا أن يعرفوا أنهم لن ينسوا وأن العالم مهتم بهم. شركة زياد إخوان مهتمة حقًا ونريد أن نبذل قصارى جهدنا لتعزيز إرادتهم في إعادة البناء والمضي قدمًا. هذه هي الروح اللبنانية “.

ويضيف: “نحن ممتنون بشكل خاص لمصنعي المواد الغذائية الذين شاركوا معنا في هذا الجهد. لقد التزموا جميعًا بتقديم المساعدة ونحن فخورون جدًا بمشاركتهم ودعمهم“.

ماهر شبارو، أخصائي الطعام الشهير والطاهي والعضو المهم في فريق شركة زياد إخوان موجود على الأرض في بيروت للإشراف على حملة الدعم.

وقال ماهر شبارو: “كوني لبنانيًا، هذا يأتي من قلبي ولكن كوني عضوًا في شركة زياد إخوان، يأتي أيضًا من روح الدعم المجتمعي التي بنتها شركة زياد إخوان على مر السنين، وأنا فخور بأن أكون جزءًا من ذلك. وفي وقت مليء بالكثير من الخسارة والحزن، نحن ملتزمون بإعطاء العائلات فرحة وراحة تناول الطعام معًا.”

زياد إخوان للاستيراد هي واحدة من أشهر منتجي الأطعمة الشرق أوسطية والمتوسطية في الولايات المتحدة، حيث تقوم بتوزيع المنتجات على أكثر من 2500 متجر بقالة عرقية وأكثر من 10,000 بائع تجزئة للأغذية الأميركية.

لمزيد من المعلومات حول شركة زياد إخوان للاستيراد وحملة دعم بيروت، يرجى زيارة www.Ziyad.com/beirut ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي @ziyadbrand، ويمكن الاطلاع على المواد الغذائية التي تم التبرع بها عبر الإنترنت على موقع Ziyad.com، بما في ذلك الصور الإضافية وصور عبوات التبرعات الغذائية.

ملاحظة للمحررين :

نمر زياد في شيكاغو وماهر شبارو في بيروت متوفران لإجراء المقابلات.

اتصالات وسائل الإعلام:

ماريسا زياد، 708-307-5965

Marissa@Ziyad.com

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