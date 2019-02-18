شركة ريفيتالاش كوزميتيكس تعلن عن تعيين لوري جاكوباس رئيسة للشركة

المخضرمة في الصناعة تقود المرحلة المقبلة لنمو الشركة

فنتشورا، كاليفورنيا، 19 شباط/فبراير، 2019 / بي آر نيوزواير / — تعلن شركة ريفايتلاش كوزميتيكس، RevitaLash® Cosmetics، شركة المنتجات التجميلية للرموش والحواجب التي يطورها أطباء، عن تعيين لوري جاكوباس رئيسة للشركة. وقد عملت جاكوباس – التي تأتي بأكثر من 30 سنة من الخبرة لهذا المنصب – في منصب كبيرة مسؤولي التسويق في ريفيتلاش كوزميتيكس منذ العام 2017، إذ قادت عملية تنفيذ إعادة تصميم الماركة بمعرفتها بفئة منتجات تجميل الرموش والحواجب الناشئة، مع تحسين النمو الأساسي ونمو المنتجات الراقية للرموش والحواجب وترسيخ ريفايتلاش كوزميتيكس كماركة التجميل الأفضل للرموش والحواجب التي يطورها الأطباء في السوق.

وقال مايكل برينكينهوف، الطبيب والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريفيتالاش كوزميتيكس: “إن فريقنا سعيد بالإعلان عن تعيين لوري رئيسة. إن قدرتها في مجال الأعمال، وخبرتها الواسعة، وسجلها الحافل في هذه الصناعة تجعلها رصيدا لا يقدر بثمن. إن معرفتها بالمبيعات والتسويق، إلى جانب خبرتها الإستراتيجية الخاصة بالفئة، تجعل لوري المرشح المثالي لتشكيل وتحقيق رؤيا عصرية لعلامتنا التجارية.”

وقالت جاكوباس: “إنني وأشعر بالتواضع بهذه الفرصة وأنا متحمسة لمواصلة العمل إلى جانب فريق ريفيتالاش كوزميتيكس. لقد كانت هذه العلامة التجارية رائدة في فئة الرموش والحاجبين، وحافظت على سلسلة رائعة من الإنجازات من خلال منتجات مبتكرة وعلاقات خيرية قديمة. أتطلع إلى مواصلة تشكيل تجربة قنوات البيع العالمية المتعددة لمستهلكي منتجائنا ومستقبل الماركة.”

قبل وصولها إلى ريفيتالاش ومع بدايات قوية في الإعلان، أسست جاكوباس شركة آيسبوكس، وهي وكالة إعلانات وتسويق متكاملة الخدمات. وقد قادت فريقها إلى تحضير شركة ستريفكتن للعناية بالبشرة بنجاح للاستحواذ، بينما أطلقت في نفس الوقت ماركتي التجميل Yes To Carrots و InCoco . ركزت جاكوباس خبرتها في بناء العلامة التجارية على العميل عندما انضمت إلى مراد سكينكير كمديرة للتسويق ، حيث ساعدت مرة أخرى في إعداد الشركة للاستحواذ من قبل القسم الراقي في شركة يونيليفر.

حول ريفيتالاش كوزميتيكس

ريفايتلاش كوزميتيكس هي شركة رائدة عالمياً في منتجات تجميل الرموش والحواجب وتجميل الشعر. تأسست الشركة في العام 2006، وتشمل المجموعة منتج RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner الحائز على الجوائز و RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner، وهي متوفرة في عيادات أكثر من 10,000 طبيب ومركز سبا صحية وصالون ومحل تجارة تجزئة متخصصة في أكثر من 50 دولة دولة. وتتبرع شركة ريفايتلاش كوزميتيكس، وهي من أنصار مبادرات سرطان الثدي غير الربحية، بجزء من عائداتها إلى مبادرات الأبحاث والتعليم، مقدمة الدعم لمجتمع سرطان الثدي على مدار العام، وليس فقط في شهر تشرين الأول/أكتوبر. للحصول على معلومات، يرجى زيارة www.revitalash.com. [RevitaLash Advanced غير متوفر في ولاية كاليفورنيا.]

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/710771/RevitaLash_Cosmetics_Hair_Care.jpg