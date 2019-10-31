شركة روكت تكمل استثمارا من السلسلة سي بـ 48 مليون دولار لتعزيز النمو

جولة التمويل، التي قادتها شركة تي دي أم غروث بارتنرز، ترفع مجموع الاستثمارات في الشركة التقنية الرائدة الرابحة إلى 82 مليون دولار

لندن، 31 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة روكت Rokt، الشركة الرائدة عالميا في تقنية التسويق التجاري الإلكتروني، اليوم عن استثمار فيها بقيمة 48 مليون دولار من شركة الاستثمار العالمية، تي دي أم TDM Growth Partners، فضلا عن مستثمرين حاليين في الشركة. وستساعد هذه الاستثمارات على تسريع الأبحاث والتطوير في الشركة فيما تواصل جعل التسويق الإلكتروني أذكى وأسرع وأفضل.

لقد حولت روكت التجارة الإلكترونية من خلال تحديد أنه عندما يشتري العملاء عبر الإنترنت سواء كمستهلكين أو نيابة عن شركة، فإنهم يتوقعون بشكل متزايد تجارب أكثر خصوصية وذات صلة. تقنية روكت الخاصة تفتح الإمكانيات الخفية في كل لحظة معاملة تجارية Transaction Moment™ ما يمكن العملاء من البقاء في صدارة منافستهم، والتكرار والتعلم بشكل أسرع، وتقديم تجربة أكثر ملاءمة للعملاء.

وعلق بروس بوكانان، الرئيس التنفيذي لشركة روكت قائلاً: “مع اقترابنا من عامنا الأقوى على الإطلاق، وبإيرادات تزيد عن 100 مليون دولار أميركي، يسعدنا أن نجلب شركة تي دي أم غروث بارتنرز ليس فقط كمستثمر ولكن أيضًا كشريك استراتيجي طويل الأجل. تتمتع شركة تي دي أم بسجل حافل في الاستثمار في شركات التكنولوجيا العالمية عالية النمو والآفاق الطويلة في نهجها. سوف تتيح لنا توجيهاتها الاستثمارية والاستراتيجية تسريع استثماراتنا في الأبحاث والتطوير لتقديم حلول التجارة الإلكترونية الأكثر ذكاءً لعملائنا وتجارب أفضل لعملائهم.”

روكت، التي استحوذت مؤخراً على شركة أوفرلوجيك acquired B2B marketplace OfferLogic وعينت أول رئيس مالي لها appointed their first Chief Financial Officer، تحل تحديات التجارة الإلكترونية المعقدة للعملاء العالميين بما في ذلك شركات لايف نيشن، ستيبلز، غروبون، غودادي، إكسبيديا وويلز فارغو. تعمل تقنية الشركة، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، على فتح القيمة من خلال التدفقات المالية والإيرادات الجديدة، من خلال ضمان أن كل خطوة في معاملة التجارة الإلكترونية هي الإجراء الأفضل التالي لكل عميل على حدة. روكت تنشط حاليًا في 11 دولة ويعمل بها أكثر من 220 موظفًا حول العالم.

وقال توم كوان، شريك تي دي أم، “تبحث تي دي أم في جميع أنحاء العالم للاستثمار في الأعمال التجارية التي بنت ملامح نمو مستدامة وطويلة، ونحن نعلم أننا بالتأكيد وجدنا هذا في روكت. يسعدنا أن نضيف شركة أخرى عالية النمو وفائقة النمو قابلة للتطوير إلى مجموعة شركات التكنولوجيا الناجحة في محفظة استثماراتنا التي تضمنت شركات مثل تويليو، لايفرامبو ومندبودي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تايرو وأكونيكس وكلتشر آب في أستراليا. نتطلع إلى دعم روكت لأنها تدفع التكنولوجيا المتقدمة إلى الأمام لتحويل التجارة الإلكترونية.”

سينضم توم كوان إلى بروس بوكانان وجون هو وتيك هنغ وتوشار روي في مجلس الإدارة. يعمل كوان حاليًا في مجلس إدارة غوزمان واي غوميز ولديه خبرة كبيرة كمستثمر وعضو مجلس إدارة عالي الأداء.

بالإضافة إلى انضمامه إلى مجلس الإدارة، يشغل ستيف كرينزر، الرئيس التنفيذي للعمليات في غروبون، خبرة واسعة في مجال الأعمال الرقمية. ويأتي كرنزر بخبرة في التوسع وتجربة قوية في المجال لمجلس إدارة روكت.

وقال كرينزر: “بعد قيامنا ببناء وتطوير مؤسسات عالمية متعددة في كل من التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا التسويق بما في ذلك غروبون وكور ديجيتال ميديا وإكسبريان، حددت الإمكانيات في روكت، وهي التكنولوجيا ذات المستوى العالمي ومهمتها المبتكرة منذ البداية. يسعدني أن أعمل مع بروس وتوم وبقية أعضاء مجلس الإدارة لتطوير هذه الرؤيا ودعم الأعمال مع استمرار التوسع في الولايات المتحدة وخارجها”.

تشكل إضافة أعضاء مجلس الإدارة الجدد، بالإضافة إلى التمويل الإضافي، أساسًا قويًا للنمو السريع المستمر لشركة روكت.

لمزيد من المعلومات حول روكت، يرجى زيارة rokt.com

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لمزيد من المعلومات حول الاستثمار، يرجى الاتصال على press@rokt.com

حول روكت

روكت هي الشركة الرائدة عالمياً في تكنولوجيا تسويق التجارة الإلكترونية. عندما يقوم العملاء بالشراء عبر الإنترنت، فإنهم يتوقعون بشكل متزايد تجارب أكثر خصوصية وذات صلة. نحن نطلق العنان للإمكانات الخفية في كل المعاملات الفردية.

تأسست روكت في سيدني، وتعمل الآن في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وهولندا واليابان.

من بين عملائنا لايف نيشن، ستيبلز، غروبون، غودادي، إكسبيديا، ويلز فارغو، فيستابرنت وهلوفرش.

للمزيد: https://www.rokt.com

حول تي دي أم غروث بارتنرز

تي دي أم غروث بارتنرز هي شركة استثمار عالمية لها مكاتب في سيدني ونيويورك.

تستثمر تي دي أم في الشركات سريعة النمو التي تديرها فرق إدارة متحمسة. تسمح لنا مهمتنا الفريدة والمرنة بالاستثمار في الشركات العامة والخاصة على مستوى العالم.

تعمل تي دي أم وفقًا لآفاق زمنية طويلة الأجل، والتزامًا بالمساعدة في بناء الأعمال التجارية التي نفخر بها. لدينا نهج شديد التركيز في الاستثمار، مع محفظة لا تزيد عن 15 استثمارًا على مستوى العالم. تي دي أم لديها القدرة على نشر رأس مال يصل إلى 125 مليون دولار لكل استثمار.

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