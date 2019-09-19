شركة روكت تقوم باستحواذها التكنولوجي الكبير الثاني، مدخلة التجارة الإلكترونية إلى قطاعات جديدة في السوق

الاستحواذ على شركة أوفرلوجيك أدى إلى إضافة غوغل وستيبلز وغودادي وفيستابرنت إلى قائمة عملاء روكت العالميين

لندن، 19 أيلول/سبتكبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة روكت Rokt، الشركة الرائدة عالميا في تقنية تسويق التجارة الإلكترونية، عن استحواذها على شركة أوفرلوجيك OfferLogic، وهي شركة أعمال لأعمال من بين عملائها شركات ستيبلز، يلب، غوغل وفيستابرنت. وبصورة مباشرة، اندمجت الشركتان تحت اسم الماركة التجارية روكت، ما سيؤدي إلى تقدم الجيل التالي من تقنيات الجيل التالي.

تضمن عملية الاستحواذ بين الشركتين وصولاً أكبر إلى تكنولوجيا الصناعة التحويلية من أجل “الشركات إلى المستهلك”، والآن لشركات الأعمال للأعمال. عندما يشتري العملاء عبر الإنترنت كمستهلك أو نيابة عن شركة، فإنهم يتوقعون بشكل متزايد تجارب أكثر خصوصية وذات صلة. تطلق روكت الإمكانات الخفية في كل لحظة معاملة منفردة Transaction Moment™ مما يتيح للعملاء سبق منافسيهم وإثراء تجربة العملاء.

بعد عام من النمو الكبير للشركة، بالإضافة إلى النمو المتسارع لدى الآلاف من عملائها، رسخت روكت نفسها في طليعة التكنولوجيا التي تمكّن العلامات التجارية من الاستفادة من تجارب التجارة الإلكترونية والاستفادة من إمكانات غير معروفة عن طريق زيادة أهميتها عندما يقوم العميل بعملية على الإنترنت. من خلال عملية الاستحواذ، قامت روكت الآن بتوسيع سوق الأعمال للأعمال بنسبة 20 ضعفًا عن طريق دمجها مع السوق الحالي. سيصبح مكتب أوفرلوجيك في بوسطن، وهو ثالث أسرع مركز تكنولوجي نموًا في الولايات المتحدة third fastest growing، المكتب الثامن لشركة روكت.

وقال بروس بوكانان، الرئيس التنفيذي لشركة روكت: “سيؤدي اندماج فريقي روكت و أوفرلوجيك إلى تسريع استثماراتنا في البحث والتطوير الخاصين بـ Transaction Moment ™ وإطلاق إمكانات جديدة لجميع الشركات لزيادة الربحية بشكل كبير واكتساب ميزة تنافسية واستخدام التكنولوجيا التي كانت متاحة تاريخياً فقط لشركات البيع بالتجزئة الكبرى. نحن نعلم أن الشركات في جميع الصناعات تواجه تحديات معقدة عندما يتعلق الأمر بالتفاعل مع العملاء. نحن متحمسون للعب دور رئيسي في توسيع المزايا التي تتمتع بها الشركات الرقمية على الشركات التقليدية مع استمرارنا في ريادة الجيل التالي من التجارة الإلكترونية “.

تعمل روكت مع العملاء في مجالات مثل السفر وحجز التذاكر وتجارة التجزئة والتمويل والاتصال المباشر للمستهلك، والآن الأعمال للأعمال، من خلال الجمع بين التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وسوق الشركات التي تبيع المنتجات وتكتسب عملاء جدد خلال لحظة المعاملة. تعمل تقنية الشركة الخاصة بها على إطلاق القيمة من خلال الصلة وتدفقات الإيرادات الجديدة، مع زيادة القيمة الطويلة الأجل من خلال ضمان أن كل خطوة في الرحلة هي أفضل إجراء تال لكل عميل على حدة.

سينضم برايان سيستيد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ أوفرلوجيك، إلى فريق روكت التنفيذي، إذ سيكون نائبا كبيرا للرئيس والمدير العام، الأعمال للأعمال، وهو سيكون مسؤولا مباشرة أمام بوكانان.

وقال سيستيد: “مع استمرار تطور وتوسيع التكنولوجيا داخل مساحة التجارة الإلكترونية، يبحث عملاؤنا عن حلول لا تحل فقط المشكلات التي يواجهونها الآن، بل وأيضا مشاكل الشريك الذي سيعمل معهم لمعالجة مشاكل المستقبل. الجمع بين خبراتنا في قطاع الأعمال للأعمال، مع التكنولوجيا الراسخة لروكت والوجود العالمي للشركة يضمن أننا قادرون على توفير قيمة استراتيجية طويلة الأجل لعملائنا.”

كما أعلنت announced روكت مؤخرًا عن تعيين أول مدير مالي لها، هولي ليم، الذي يجلب تجربة عميقة في مجال التكنولوجيا والابتكار لدفع عجلة النمو والنجاح السريع للشركة إلى الأمام.

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حول روكت

روكت هي الشركة الرائدة عالمياً في تكنولوجيا تسويق التجارة الإلكترونية. عندما يقوم العملاء بالشراء عبر الإنترنت، فإنهم يتوقعون بشكل متزايد تجارب أكثر خصوصية وذات صلة. نحن نطلق العنان للإمكانات الخفية في كل المعاملات الفردية.

تأسست روكت في سيدني، وتعمل الآن في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وهولندا واليابان.

من بين عملائنا لايف نيشن، ستيبلز، غروبون، غودادي، إكسبيديا، ويلز فارغو، فيستابرنت وهلوفرش.

للمزيد: https://www.rokt.com

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