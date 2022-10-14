‫شركة دي أكس سي تكنولوجي تطلق مبادرة عالمية لدعم التنوع العصبي في مكان العمل

توسع برنامج “دي أكس سي داندليون” الحائز على الجوائز في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ

لندن، 13 تشرين الأول/أكتوبر / تشرين الأول 2022 / PRNewswire /– تقوم شركة دي أكس سي تكنولوجي ( NYSE : DXC ) وهي شركة رائدة في تقديم خدمات التكنولوجيا العالمية في قائمة فورتشن 500 بتوسيع برنامجها “دي أكس سي داندليون” الذي يساعد الأفراد المصابين بالتوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وعسر القراءة والحالات العصبية الأخرى على بناء الوظائف المهنية في صناعة تكنولوجيا المعلومات.

بعد نجاح البرنامج في أستراليا ونيوزيلندا، تطلق دي أكس سي الآن المبادرة عبر دول أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. وستكون المملكة المتحدة هي الأولى في إطلاق هذا البرنامج، بناءً على تجربة مدتها 12 شهرًا، تليها بلغاريا وبولندا والفلبين.

وقد تم فتح باب التوظيف الآن عبر المواقع الجديدة عبر عرض فرص عمل في مختلف المجالات بما في ذلك تحليلات البيانات وأتمتة البرامج وتجربة المستخدم والأمن السيبراني.

أطلق برنامج دي أكس سي داندليون” في العام 2014 في أستراليا مع التركيز على إنشاء مسارات توظيف ومهن للأفراد المتنوعين عصبيا في في صناعة تكنولوجيا المعلومات. ومع عدم اشتراط توفر خبرة مهنية سابقة مطلوبة للمشاركة، وفرت دي أكس سي البرنامج للأفراد من جميع القدرات مع تقديم حافز العمل في مجال التكنولوجيا. بالإضافة إلى توفير فرص العمل، توفر دي أكس سي للمشاركين التدريب الفني والمهني بالإضافة إلى الدعم المهني من قبل استشاريين متخصصين.

يؤكد مايكل فيلدهاوس، قائد ممارسة التأثير الاجتماعي في دي أكس سي تكنولوجي في منطقة المحيط الهادي، والمسؤول عن برنامج دي أكس سي داندليون، أن “الأفراد المتنوعين عصبيا غالبًا ما يتمتعون بقدرة غير عادية على التفكير البصري والاهتمام بالتفاصيل. وهذه مهارات قيمة، خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات مثل الأمن السيبراني وتحليلات البيانات. من خلال خلق بيئة عمل عادلة وإيجابية، ومن خلال توفير إطار الدعم الصحيح، فإننا نمنح المشاركين في برنامج “دي أكس سي داندليون” أفضل فرصة للنجاح “.

برنامج “دي أكس سي داندليون” بالأرقام:

خلق فرص عمل لأكثر من 200 شخص حتى الآن

92% هو معدل الاحتفاظ بالوظيفة

زيادة بنسبة 30-40% في الإنتاجية الإجمالية للفرق المشاركة في البرنامج

البرنامج معترف به من قبل مؤسسات الصناعة على مستوى العالم، وحصل على 17 جائزة دولية لمساهمته في تطوير المبادرات المفيدة اجتماعياً

البرنامج مُعترف به في قائمة الشركات الحاصلة على أعلى الدرجات من قبل مؤشر المساواة العالمي لذوي الإعاقة، محققا درجة 100٪ لإنجازات الشركة في مجال الإعاقة والشمول في السنوات الثلاث الماضية

بدأ برنامج تجريبي للبرنامج في المملكة المتحدة في العام 2021، مما وفر فرص عمل لـ 15 فردًا من الأفراد المتنوعين عصبيا.

المشاركون يحظون بالفرصة للعمل في مشاريع العملاء. على سبيل المثال، وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بالمملكة المتحدة حيث يعمل 4 أفراد على اختبار البرامج وتجربة المستخدم كجزء من عقد مع دي أكس سي لدعم برنامج خدمات إدارة المعلومات 4.

وأضاف كريس هالبارد، رئيس دي أكس سي تكنولوجي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: “مع استمرارنا في النمو، من المهم أن نستثمر في المجتمعات التي نقوم فيه بالأعمال لشركتنا وأن ندرك التأثير الإيجابي للتنوع في مكان العمل. ولهذا السبب نقوم بتوسيع برنامج دي أكس سي داندليون عبر أوروبا وفي جميع أنحاء العالم، نساعد الأفراد المتنوعين عصبيا على إطلاق العنان لمواهبهم الفريدة وتحقيق النجاح لأنفسهم، وشركة دي أكس سي ولعملائنا.”

التعاون مع المنظمات غير الحكومية

تتعاون دي أكس سي تكنولوجي مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية التي تساعد على توسيع نطاق وتأثير برنامج” دي أكس سي داندليون” وتدعم تحديد واختيار المشاركين الذين يمكنهم الاستفادة من البرنامج.

وقالت أستاذة دراسات الإعاقة، المديرة الأكاديمية، سوزان بروير من معهد يانغ تان للتوظيف والإعاقة، كلية آي أل آر بجامعة كورنيل: “التباينات في معدلات المشاركة في العمل للأفراد المتنوعين عصبيا هي قضية عالمية تستحق اهتمامنا المتضافر.” “يسر جامعة كورنيل أن تدخل في شراكة مع دي أكس سي تكنولوجي لأنها تنقل برنامج دي أكس سي داندليون عالميًا لإتاحة معلومات حول مبادرات توظيف التنوع العصبي المستهدفة هذه على نطاق أوسع من خلال شراكة لبوابة إلكترونية تشارك معلومات البرنامج ذات الصلة.”

لمعرفة المزيد ومشاهدة مقطع فيديو حول برنامج دي أكس سي داندليون متضمنًا آراء المشاركين، يرجى زيارة:

https://dxc.com/uk/en/about- us/social-values/dxc- dandelion-program

حول برنامج دي أكس سي داندليون

يوفر برنامج دي أكس سي داندليون بيئة تدعم وتحتفي بمواهب ومهارات الأفراد المتنوعين عصبيا – مثل المصابين بالتوحد أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو عسر القراءة – ويساعدهم على بناء مهارات قيمة للعمل في مهنة في مجال تكنولوجيا المعلومات. تعرف على المزيد حول كيفية دعمنا للتنوع العصبي في مكان العمل على DXC.com

نبذة عن شركة دي أكس سي تكنولوجي.

دي أكس سي تكنولوجي ( NYSE : DXC ) تساعد الشركات العالمية على تشغيل أنظمتها وعملياتها الحيوية أثناء تحديث تكنولوجيا المعلومات، وتحسين هياكل البيانات، وضمان الأمن وقابلية التوسع عبر السحب العامة والخاصة والسحابة الهجينة. تثق أكبر الشركات ومؤسسات القطاع العام في العالم في دي أكس سي لنشر الخدمات عبر حزمة تكنولوجيا المؤسسات لدفع مستويات جديدة من الأداء والقدرة التنافسية وتجربة العملاء عبر قطاعات صناعة تكنولوجيا المعلومات. تعرف على المزيد حول كيفية تقديم التميز لعملائنا وزملائنا على DXC.com .

ألكساندرا أندرياسيك بنكوسكا، دي أكس سي، أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا، a.andreasikbinkowska@dxc.com