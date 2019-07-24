شركة دي أف روبوت تطلق كاميرا ابتكارية تعمل بالذكاء الاصطناعي

شنغهاي، 25 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة دي أف روبوت، الشركة المزودة للروبوتات والمعدات المفتوحة المصدر، اليوم عن إطلاق هسكيلنز HuskyLens، وهو مستشعر بصري يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لتحسين الابتكار للمصنعين والأشخاص الذين يسعون لكي يكونوا صانعين ومستهلكين للتقنية.

وإذ تم إنتاجه متضمنا ثلاث ميزات من تجربة المستخدم – إضغط، تعلم والعب – فإن تقنية هسكيلنز المستندة على الذكاء الاصطناعي توفر الوقت على الصانعين من لوغاريتمات معالجة الصورة المعقدة إلى الحصول على “المعرفة” لالتقاط كل صورة، ما يوفر تجربة تصوير سلسة بالكامل.

وإذ يستند إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتبنى مستشعر هسكيلنز جيلًا جديدًا من الذكاء الاصطناعي – رقاقة Kendryte K210 المتخصصة – التي تتميز بسرعتها في معالجة الخوارزميات التي تزيد عن 1000 مرة من معظم المنتجات المماثلة في السوق، حيث تقرأ ما يصل إلى 30 إطارًا في الثانية.

وإذ تستهدف المصنعين، فإن كاميرا الذكاء الاصطناعي المبتكرة هذه تتوافق مع مجموعة من التطبيقات بما في ذلك Arduino و Raspberry Pi و LattePanda و مايكروبت، مما يضمن قدرة المصنّعين على نقل اختراعاتهم إلى المستوى التالي، بغض النظر عن نظام البرمجة المفضل لديهم.

وقال ريكي يي، الرئيس التنفيذي لشركة دي أف روبوت:

“تم تصميم هسكلينز آخذين في الاعتبار المبدعين والمصنعين، وقد استعملت الكاميرا أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي مع تصميم مضغوط ومعالجات سريعة بشكل استثنائي لضمان أن ليس هناك ما يحد من قدرات المستخدمين سوى خيالهم.”

“لقد عمل فريق التطوير لدينا بجهد كبير لتطوير هذا المنتج الرائع، وأتطلع إلى رؤية الطرق المختلفة التي يقوم بها مجتمع مبدعينا باستخدام هسكيلنز.”

هسكيلنز هي أحدث العروض من دي أف روبوت، وهي متوفرة الآن على كيكستارتر:

https://www.kickstarter.com/projects/1371216747/huskylens-an-ai-camera-click-learn-and-play

حول دي أف روبوت

دي أف روبوت هي شركة رائدة في مجال الروبوتات ومصدر مفتوح المصدر للأجهزة، وهي مكرسة لإنتاج منتجات مبتكرة وسهلة الاستخدام تعزز مجتمع ابتكار قويا. تتعاون دي أف روبوت مع العديد من الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا بما في ذلك إنتل و مايكروسوفت ولديها كتالوغ منتجات يضم أكثر من 1000 منتج وقطعة بما في ذلك أجهزة الاستشعار والمنصات الآلية ووحدات الاتصالات. دي أف روبوت هي واحدة من أوائل المبشرين بحركة المصنعين وتدعم بقوة وصولا أكبر لثقافة المصنعين.

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