شركة دول تعين باربرا غوربيلون رئيسة لشركة دول فنتشرز

تنضم إلى الشركة بسجل مثير للإعجاب قادمة من شركة يونيليفر، بعد أن عملت على الربط بين رواد الأعمال والشركات الناشئة لخلق القيمة المشتركة

سنغافورة، 2 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — في قرار هو الأول من نوعه لشركة دول آسيا القابضة بي تي إي، تم تعيين باربرا غربيون رئيسة لشركة دول فنتشرز عبر أقسامها من الأطعمة المغلفة والطازجة. وإذ سيكون مقر عملها في سنغافورة، تم تصميم الهدف الاستراتيجي العالمي لتمكين نمو الأعمال المربحة للشركة عبر ابتكارات الشركات الناشئة وخلق شبكات ريادة الأعمال في جميع أنحاء الأعمال، وكل ذلك لدعم وعد شركة دول في تحقيق أهدافها الطموحة المتمثلة في التغذية والاستدامة وخلق القيمة المشتركة.

ويقول بيير لويجي سيغيسموند، رئيس شركة دول للأطعمة المغلفة أل أل سي، إن موهبة السيدةغوربيلونوخبرتها ستجلب دفعة كبيرة لحملةدوللتحويل أعمالها بما يتماشى مع وعد شركة دول. لقد منحنا أنفسنا خمس سنوات لتحقيق أهدافنا الطموحة. وتشمل هذه الأهداف توفير التغذية المستدامة لمليار شخص، والتخلص من السكر المعالج من منتجاتنا، وعدم فقدان الفاكهة من مزارعنا، وعدم إصدار الانبعاثات، وعدم وجود مواد تغليف تعتمد على المنتجات الأحفورية.”

“كل من هذه الأهداف بطولية، لكننا نعتقد أن كلا منها ممكن، طالما أننا أبقينا أعيننا وآذاننا وأبوابنا مفتوحة للأشخاص الذين لديهم أفكار وابتكارات ذكية يمكنها دفعنا إلى الأمام بسرعة. تمتلك باربرا موهبة حقيقية للتحرك بشكل رائع لدفع الأفكار ورجال الأعمال من خلال خط منضبط للابتكار ونحن متحمسون للغاية لوجودها في فريقنا على رأس شركة فنتشرز.”

وقال كريستيان ويغيل، رئيس شركة دول آسيا فريش، “هذا تعيين مهم عبر كل من أعمالنا في مجال الأطعمة الطازجة والمغلفة، ما يعكس طموحنا في الشراكة مع المبتكرين، وفتح الفرص للتطور الهائل حيث نجد طرقًا مهمة لمواصلة جعل أعمالنا قوة من أجل الخير. إن إحدى مساحات المشاريع التي أشعر بالحماس لها شخصيًا هيالتقنية الزراعية، التي أعتقد أن من الممكن لها أن تسهم بشكل كبير فيتحقيق وعد شركة دولالذي قطعناه على أنفسنا في وقت سابق من هذا العام“.

“باربرا، في دورها الجديد، ستعمل أيضًا عن كثب مع يوهان ألبانو، الذي رقيناه مؤخرًا ليصبح قائد الابتكار لأعمالنا في آسيا.”



تأتي السيدةغوربيلونإلىشركة دولبسجل حافل قوي من شركة يونيليفر فاوندري، التي تربط بين ابتكارات الشركات وريادة الأعمال والتكنولوجيا لتسريع الابتكار وتجريب التقنيات الجديدة وابتكارات المنتجات بشكل فعال. خلال فترة عملها، نفذت السيدة غولبرون 120 مشروعًا مع شركات ناشئة نتج عنها 25 مشروعًا تجريبيًا بما في ذلك تسعة ابتكارات للمنتجات وثلاثة ابتكارات للبيع بالتجزئة وأربعة نماذج تجريبية مباشرة إلى المستهلك.



وتقول السيدةغوربيلونإن إشارةدولالواضحة هي أنها مفتوحة للابتكار، مع صندوق صنشاين للابتكارالمخطط له، وهو مثال على استعداد دول للعمل مع المبتكرين والشركات الناشئة والشركاء التقدميين للمساعدة في الوفاء بوعددول

وتضيف السيدة غوربيلون: “رسالتنا بسيطة. نحن نؤمن بقوة الشراكات ونحن بجد في مكان الآن يؤهلنا للعمل مع الشركات الناشئة للوفاء بوعدنا. أتفق على أن الأهداف طموحة، لكنني لم ألتق بعد بقادة يفتقرون إلى الطموح. لدينا عقود من الخبرة في إنتاج الأغذية وعلوم التغذية والتعبئة ولوجستيات سلسلة التوريد والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة، لذا أعتقد أن قدرتنا على تمويل وإدارة وتقييم التجارب ستكون جذابة للغاية للأجيال الصاعدة من المفكرين الأذكياء. نريد أن نسمع من كل من المستثمرين والشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم.”



حول وعد دول

في شهر حزيران/يونيو 2020، أعلنت دول عن وعد شركة دول بركائزه الثلاثة المتمثلة في التغذية والاستدامة وخلق القيمة المشتركة.



الأفضل للناس: الحصول على تغذية مستدامة لمليار شخص بحلول العام 2025، والانتقال نحو نسبة صفر من السكر المعالج في جميع منتجات دول بحلول العام 2025.

الأفضل للكوكب: التخلص كليا من خسارة الفاكهة من مزارعدولإلى الأسواق بحلول العام 2025، وعبوات بلاستيكية قائمة على الوقود الأحفوري صفرية بحلول العام 2025. صافي انبعاثات كربون صفرية في عملياتدولبحلول العام 2030.

الأفضل لجميع أصحاب المصلحة: ستستمردولفي التأثير بشكل إيجابي على جميع المزارعين والمجتمعات والأشخاص الذين يعملون لدىدول– من خلال التزامها بتكافؤ الفرص والأجور المعيشية ومستوى متزايد باستمرار من السلامة والتغذية والرفاهية. كما تسعى الشركة إلى تعزيز حقوق الإنسان ضمن العمليات المباشرة وسلاسل التوريد من خلال بناء ثقافة الشفافية والمساءلة. تهدف الشركة أيضًا إلى زيادة بنسبة 50٪ في قيمة أعمالها بحلول العام 2025.

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