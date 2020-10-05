شركة دول العالمية للأغذية المعلبة تعين الدكتورة لارا رامدين مديرًا لمكتب الابتكار

يُعد هذا التعيين خطوة رئيسية للمضي قدمًا في برنامج دول بروميس (Dole Promise) لجعل الأطعمة المغذية في متناول مليار شخص، مع الحد من فقد الفاكهة، والانبعاثات، والقضاء على النفايات المستمدة من البلاستيك الأحفوري بحلول عام 2025.

سنغافورة،, 5 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — عيّنت شركة دول العالمية للأغذية المعلبة (Dole Worldwide Packaged Foods) الدكتورة لارا رامدين مديرًا لمكتب الابتكار، مما يعزز قدرات الشركة الابتكارية لدعم برنامج ذا دول بروميس (The Dole Promise) الذي يسعى إلى زيادة الوصول إلى الأطعمة المغذية في جميع أنحاء العالم.

لدى الدكتورة رامدين، والتي سيكون مقر عملها في حرم دول في وسيت لايك فيلاج (Westlake Village)، في كاليفورنيا، الولايات المتحدة، سجل حافل عالميًا في مجال البحث والتطوير وتطوير المنتجات والابتكار داخل المؤسسات الرائدة بما في ذلك شركة يونيليفر (Unilever) وشركات إستي لودر (Estee Lauder) وشركة مولسون كورس للمشروبات (Molson Coors Beverages Company).كما أنها درست علم الأحياء التطبيقي في جامعة كارديف، وحصلت على درجة الدكتوراه في علم المناعة من جامعة ساوثهامبتون قبل أن تنتقل إلى مناصب قيادية في مجال البحث والتطوير أو الابتكار، وأخيرًا كمستشارة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة.تُعد الدكتورة لارا رامدين مبتكرة شغوفة، وتتميز بالخبرة الجيدة في التفكير التصميمي وتعمل أيضًا كمدربة، وتؤمن باستخدام التقمص العاطفي لإطلاق حلول فريدة.كما أنها مدافعة شرسة عن الشابات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتي تمارسها من خلال أدوارها كمشرفة في كلا المنظمتين: ذا جيرلز نتورك (The Girls ‘Network) و 1MMentors، وكمديرة رعاية وعضو مجلس إدارة للمنظمة غير الربحية Irish Film London.

وقد صرح بيير لويجي سيجيسموندي، رئيس شركة دول للأغذية المعلبة (Dole Packaged Foods، LLC)، اليوم أن تعيين الدكتورة لارا رامدين يؤكد التزام شركة دول ببناء شركة أيقونة طويلة الأمد صحيًا وغذائيًا وتتسم بالإبداع؛ قادرة على مواجهة العديد من التحديات في بيئة اليوم متقلبة الأجواء.

كما أضاف: “الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب أن نتطلع إلى تطوير حلول جديدة ومقاربات جديدة للطلب المتزايد على الغذاء الصحي الميسور التكلفة والذي سيغذي الأجيال الحالية والمستقبلية.وقد اكتسبت لارا سمعة تُحسد عليها كمبتكر استراتيجي، قادر على تحدي التفكير الراسخ لفتح فرص جديدة وفتح الباب أما منتجات جديدة.وفي الوقت الذي نتطلع فيه إلى الحد من هدر الطعام، والوصول إلى المزيد من المستهلكين بمنتجات مغذية والتخلص من التعبئة المستمدة من البلاستيك الأحفوري، كما ستضفي موهبتها وسجلها الحافل طاقة إضافية مما يجعلها تركز جهودنا الابتكارية”.

كما تصرح الدكتورة لارا رامدين، التي ستقدم تقاريرها مباشرة إلى السيد سيجيسموندي كعضو رئيسي في فريق قيادته الأساسي، إنها مسرورة للانضمام إلى فريق شركة دول وأن تكون قادرة على المساهمة في مهمة هادفة مثل التغذية المستدامة أو التخلص من نفايات، وأن تكون القوة الدافعة من الابتكار المطلوب في هذه المجالات.

وصرحت قائلة: “أنا معجبة بقيم شركة دول وتصميمها على بناء علامات تجارية تفيد الناس والكوكب كله، مع تحقيق عوائد مستدامة لجميع أصحاب المصلحة فيها.أنا متحمس بشكل خاص لأجندة الابتكار والتزام شركة دول (متمثلة في بيير لويجي) بذلك.كما إنني أتطلع إلى مساعدة الشركة في تحقيق هدفها ورؤيتها”.

ويشير السيد سيجيسموندي أيضًا إلى أن تعيين الدكتورة لارا رامدين يأتي في أعقاب إنشاء فريق قيادي نسائي متألق بالكامل في تطوير المنتجات والفئات، والذي سيعمل بشكل وثيق مع الدكتورة لارا.وقد تولت كيمبرلي جالانت دورًا في تطوير المنتجات العالمية، بينما تولت بيوي ديزون قيادة تطوير الفئات العالمية حيث يجمع السيد سيجيسموندي فرق القيادة الرئيسية للوفاء ببرنامج دول بروميس (Dole Promise) الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام.

نبذة عن شركة دول للأغذية المعلبة

هي شركة عالمية رائدة في مجال زراعة الفاكهة والوجبات الخفيفة الصحية وتوفير مصادرها وتوزيعها وتسويقها.حيث تبيع شركة دول مجموعة كاملة من الفواكه التي تباع طازجة والفاكهة المجمدة والفواكه المجففة والعصائر.وتركز الشركة على أربع ركائز للاستدامة في جميع عملياتها: إدارة المياه، وانبعاثات الكربون، والحفاظ على التربة، والحد من النفايات.لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة dolesunshine.com أو sunshinefo rall.com

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1306287/Dole_Galante_ Dizon_Ramdin.jpg

شعار – https://mma.prnewswire.com/ media/152677/dole_packaged_ foods_logo.jpg