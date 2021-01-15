شركة دريب كابيتال تتجاوز الـ مليار دولار في تمويل صفقات المستحقات المالية العابرة للحدود

بالو ألتو، كاليفورنيا، 15 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — بلغت شركة دريب كابتال علامة بارزة للشركة؛ تمويل أكثر من 1 مليار دولار أميركي للتجارة عبر الحدود من خلال منصتها. توفر شركة التمويل التكنولوجي العالمية حلول رأس المال العامل للمستوردين الصغار ومتوسطي الحجم في الولايات المتحدة والمصدرين في الأسواق الناشئة مثل الهند والمكسيك.

وقال بوشكار مكيوار، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دريب كابيتال، لدى مشاركته وجهات نظره حول إنجازات الشركة، “ينصب تركيزنا الأساسي على الابتكار وحل مشاكل الوصول إلى الائتمان لمجتمع التصدير والاستيراد. مع تجاوز الشركة علامة الـ 1 مليار دولار أميركي، نحن على ثقة من نقل الأعمال إلى أسواق جديدة والاستمرار في سد فجوة التمويل التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم “.

تقدم دريب كابيتال للشركات الصغيرة والمتوسطة حلول رأس المال العامل منذ إطلاقها في العام 2016 وهي واصلت دعمها خلال جائحة كوفيد-19. تسبب الوباء في تعطيل سلاسل التوريد على مستوى العالم وتسبب في توقف مقدمي رأس المال التقليديين عن الإقراض. مع عودة الطلب من الاقتصادات التي يقودها المستهلكون، لا يزال العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة – المستوردون والمصدرون – يعانون من نقص السيولة ويحتاجون إلى رأس مال عامل لخدمة هذا الارتفاع في الطلب، مما يؤكد الحاجة إلى حلول تمويل بديلة مثل تلك التي توفرها دريب كابيتال.

“نظرًا لأن منتجاتنا التمويلية قصيرة الأجل بطبيعتها، ما بين 30-50 يومًا تقريبًا، فقد حققنا أداءً جيدًا خلال فترة وباء كوفيد. ومع انفتاح الاقتصادات، شهدنا زيادة كبيرة في الطلب على منتجاتنا التمويلية. لقد شهدنا أكثر من 50٪ على النمو الربعي في الأرباع الثلاثة الماضية لمنتجاتنا”، كما يضيف موكوار.

على عكس المؤسسات المالية التقليدية، تستفيد دريب كابيتال من تحليلات البيانات والتكنولوجيا كأساس لمحرك الاكتتاب الخاص بها، مما يسمح لها بالتوسع بسرعة وتوفير تجربة سلسة وبسيطة للشركات الصغيرة والمتوسطة. حاليًا، تعمل الشركة مع أكثر من 1500 بائع ومشتر في جميع أنحاء العالم.

جمعت دريب ما يقرب من 200 مليون دولار أميركي من خلال رأس المال الاستثماري والديون منذ العام 2016. وعلى صعيد الأسهم، جمعت الشركة أكثر من 45 مليون دولار أميركي من خلال مستثمرين مثل أكسل بارتنرز وسيكويا كابيتال وينغ في سي واي كومبينيتر.

كما دخلت دريب في شراكة مع مستثمرين مؤسسيين ومكاتب عائلية ومستشارين للثروة لتزويد المستثمرين بسندات قصيرة الأجل (من 3 أشهر إلى سنة واحدة) مدعومة بمجموعة متنوعة من أصول التمويل التجاري. المستثمرون الذين يسعون للحصول على عوائد غير مرتبطة بأرقام فردية متوسطة إلى عالية يجدون أوراق دريب جذابة بعائد منخفض وبيئة متقلبة.

وفي حديثه عن البيانات المالية للشركة، قال كارل بوغ، رئيس أسواق رأس المال في شركة دريب كابيتال، “تتيح منصتنا للمستثمرين المؤهلين وصولاً غير مسبوق إلى أصول التمويل التجاري. وقد ساعد التدفق المستمر لرأس مال الديون على تمويل المستحقات من مجموعة متنوعة من المصدرين في الهند والمكسيك مع مشترين في أميركا الشمالية وأوروبا. في حين أن غالبية مستثمري ديون دريب موجودون في الولايات المتحدة، فقد أضافت الشركة عملاء عالميين وتشهد اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين الأوروبيين والآسيويين أيضًا، حيث يصعب تحقيق عوائد جذابة ومستقرة. علاوة على ذلك، يرى المستثمرون المهتمون بالتأثير أن أصول التمويل التجاري وسيلة لدعم الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في التجارة عبر الحدود ودفع نمو كبير في الوظائف بشكل غير مباشر عبر سلاسل التوريد “.

الذمم المدينة التجارية هي أصول قصيرة الأجل تشكل مصدر دخل بديلا. ولا يرتبط أداؤها بفئات الأصول التقليدية مثل الأسهم أو الدخل الثابت أو حتى العقارات. حتى الآن، أصدرت دريب 150 مليون دولار أميركي على شكل سندات مالية. أبلغت الشركة عن عدم وجود خسائر رئيسية وسددت 6 ملايين دولار من مدفوعات الفائدة الشهرية لمستثمري الديون منذ إنشائها.

حول دريب كابيتال

دريب كابيتال هي شركة تقنية مالية عالمية مدعومة من مثل أكسل بارتنرز وسيكويا كابيتال وينغ في سي واي كومبينيتر. تقدم دريب حلول تمويل تجارية فريدة ومبتكرة لحل مشاكل رأس المال العامل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأسواق الناشئة مثل الهند والمكسيك والأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة. حلول التمويل خالية من الضمانات ويتم تقديمها من خلال عملية رقمية بالكامل. للتقدم بطلب للحصول على عرض دريب، يحتاج العملاء إلى إكمال طلب سريع عبر الإنترنت بأقل قدر من المعاملات الورقية. تستخدم الشركة البيانات الإلكترونية ومنصة مؤتمتة لتقييم المخاطر، وبالتالي ضمان التحول السريع. تم تصنيف دريب كابيتال مؤخرًا كواحدة من أفضل 250 شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية من سي بي إنسايت في العام 2020. اقرأ المزيد عن الشركة هنا: www.dripcapital.com

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فانيتا ديسوزا

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