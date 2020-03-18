شركة درايف ويلث تعقد أول شراكة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع شركة ويلث فيس في الإمارات

شركة إدارة الثروة تطلب عون درايف ويلث للحصول على التكنولوجيا وخدمات التنفيذ لوكالات الوساطة

تشاتام، نيوجرزي، 18 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة درايف ويلث DriveWealth, LLC، وهي شركة أميركية رائدة في تقنية التجارة الرقمية العالمية، عن شراكة جديدة مع شركة ويلث فيس Wealthface LLC، وهي شركة لادارة الثروة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة ومنصة استثمار على الإنترنت. ويمثل هذا الاتفاق أول مبادرة لشركة درايف ويلث في منطقة “مينا”، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يأتي بخدمات تقنية درايف ويلث وتنفيذ أوامر وكالات الوساطة المالية إلى واحدة من شركات الاستشارات الإلكترونية في المنطقة.

باستخدام تقنيةدرايف ويلثالتي أثبتت جدواها، ستوفرويلث فيسإمكانية الوصول إلى سوق الأسهم الأميركية لمجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين بمبالغ استثمارية مختلفة. سيتم أيضًا تزويد عملاءويلث فيسبالوصول إلى الأسهم الجزئية في العلامات التجارية الأميركية المألوفة، وهو عرض ابتكرتهدرايف ويلث.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركةويلث فيسبلال مابور: “إن شراكتنا معدرايف ويلثهي دليل مهم على رؤيتنا لجعل سوق الأسهم الأميركية في متناول الجميع في كل مكان. نريد تمكين جميع أنواع المستثمرين من الوصول إلى حلول الاستثمار التي لم تكن متاحة سابقًا للمستثمرين عبر الإنترنت باستخدام أحدث التقنيات وبتكلفة منخفضة. بالإضافة إلى ذلك، نحن ملتزمون بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لملايين العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. درايف ويلثهي الشريك المثالي للمساعدة في إطلاق عروضنا للعملاء الإقليميين باستخدام أحدث التقنيات وأكثرها ابتكارا “.

وقال الرئيس التنفيذي لشركةدرايف ويلثروبرت كورترايت: “يسعدنا حقًا أن نساعدويلث فيس – وهي شركة ابتكارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – على توفير وصول قوي وبأسعار معقولة للمستثمرين إلى الأسواق الأميركية. هذه الشراكة هي فرصة رائعة لتأسيس حضورنا الأول في هذه المنطقة المهمة، ويسعدنا الاستمرار في توسعنا الجغرافي “.

وهذه الشراكة معويلث فيسهي الأحدث في سلسلة من العلاقات التي أقامتهادرايف ويلثعلى مستوى العالم في ست قارات، بما في ذلك الاتفاقيات الأخيرة لزيادة الوصول بأسعار معقولة إلى الأسواق الأميركية للمستثمرين من جميع الأحجام في الولايات المتحدة ونيجيريا والهند والبرازيل، وكذلك في أوروبا من خلال العرض الرائد Revolut . تقدم الشركة لشركاء مثلويلث فيستقنيتها الاستثمارية الفريدة، إلى جانب مجموعة قابلة للتخصيص من واجهات برمجة التطبيقاتالتي تمكنهم من الاستفادة منها لتحسين خدماتهم. تم إنشاءدرايف ويلث، التي أطلقت قدرات تداول الأسهم الجزئية في الوقت الحقيقي التي تنتظر الحصول على براءة اختراع في العام 2016، بمهمة إضفاء الطابع الديمقراطي على الاستثمار في سوق الأسهم الأميركية. وتكرس الشركة جهودها لإزالة الحواجز الموروثة التي يواجهها المستثمرون عادة مع الوسطاء، وإنشاء بنية تحتية خاصة بها تسمح للمستثمرين بشراء الأوراق المالية دون الحد الأدنى من أرصدة الحسابات أو تكاليف المعاملات المرتفعة أو كميات الأسهم الكاملة.

حول درايف ويلث

تمتلكدرايف ويلث هولدنغز شركة درايف ويلث أل أل سي بالكامل، وهي عضو فيفينرا وأس آي بي سي. درايف ويلث أل أل سي هي وسيط مرخص لخدمات الحمل والمقاصة وتقدم حلول وساطة رقمية للوسطاء التجاريين والمستشارين والشركاء عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم من خلال منصة الاستثمار الخاصة بها. توفردرايف ويلث أل أل سي إمكانية الوصول إلى أسواق الأوراق المالية الأميركية إلى جانب مجموعة من المنتجات الرقمية التي تزود الشركات المالية الناشئة والرائدة بالطاقة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارةدرايف ويلث: DriveWealth.com

حول ويلث فيس

تم تأسيس ويلث فيس في حزيران/يونيو 2018 من قبل المصرفي الاستثماري السابق في ساكسو بنك بلال ميبور وجيك نسيبة، المدير التنفيذي السابق لشركة آي دي آي أيه، وهو منصة استثمارية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم خدمات الفهرسة السلعية وخدمات الاستثمار على حد سواء. تم تطوير منصة Robo-Advice الخاصة بالشركة داخليًا بواسطة فريق من المحللين الكميين ذوي الخبرة واستناداً إلى البحث الأكاديمي المتقدم الحائز على جائزة نوبل. تهدف ويلث فيس إلى جلب الاستثمار إلى كل شخص من خلال تسهيل عملية الاستثمار وتقديم خدمات التقنية المالية الحديثة لمجموعة متنوعة من المستثمرين، لا تتطلب حدًا أدنى من الودائع وتقدم رسومًا منخفضة بالمقارنة مع المنصات الأخرى. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.wealthface.com

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