شركة دايونغ للمواد الصيدلانية تحصل على أول شهادة في العالم للأدوية الحلال للمواد الصيدلانية المستخلصة من خلايا الحيوان عبر مشروعها التجاري الإندونيسي المشترك دايونغ إنفيون

حصول الشركة على شهادة الحلال من مجلس علماء إندونيسيا للإبوديون، منتج الشركة الرائد في السوق إريثروبيتين

تهدف الشركة لدخول سوق الشرق الأوسط باستعمال شهادات الحلال من إندونيسيا، الدولة الإسلامية الأكبر

سيؤول، كوريا الجنوبية، 8 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — حصلت شركة دايونغ إنفيون على أول شهادة حلال لمنتجاتها الصيدلانية المشتقة من الخلايا الحيوانية.

أعلنت شركة دايونغ للمواد الصيدلانية (الرئيس التنفيذي للشركة سينغهو جيون) أن دايونغ إنفيون، المشروع التجاري المشترك للشركة مع الشركة الإندونيسية إنفيون، قد حصلت على شهادة الحلال من معهد التقييم للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل، ومجلس علماء إندونيسيا لمنتج المشروع المشترك إيروثروبيتين، إيبوديون يوم 3 من الشهر الجاري.

دايونغ إنفيون هو مشروع تجاري مشترك بين دايونغ للمواد الصيدلانية والشركة الإندونيسية، إنفيون، تم تأسيسه في العام 2012. تم إنشاء أول مصنع للأدوية الحيوية في إندونيسيا في سورابايا ويقوم حاليًا بإنتاج وبيع أول دواء مشابه للأحياء الحيوية في إندونيسيا، إيبوديون.

إيبوديون هو علاج لفقر الدم لمرضى غسيل الكلى الذين يعانون من الفشل الكلوي ومرضى السرطان، الذي حصل على موافقة من الوكالة الوطنية الاندونيسية للأدوية والأغذية في كانون الأول/ديسمبر 2016 وتم إطلاقه في نيسان/أبريل 2017. وبعد ستة أشهر من إطلاقه، تم تصنيف المنتج في المركز الأول في سوق الأدوية الإندونيسي ويتصدر حاليا أكثر من 40 ٪ من حصة السوق.

وكانت إندونيسيا، التي تضم أكبر عدد من سكان العالم من المسلمين في العالم، قد طبقت قانون ضمان المنتجات الحلال في تشرين الأول/أكتوبر 2019، والذي يتطلب وضع علامات إلزامية على جميع الأطعمة ومستحضرات التجميل والمواد الكيميائية والمنتجات البيولوجية التي يتم تصديقها بأنها منتجات حلال. مجلس علماء إندونيسيا، هيئة إصدار شهادات الحلال في إندونيسيا، هو واحد من أكبر ثلاث هيئات تمنح شهادات الحلال في العالم، إلى جانب هيئة “جاكيم” الماليزية وأم يو آي أس السنغافورية.

وتستعد دايونغ إنفيون لدخول السوق العالمية من خلال إصدار شهادات الحلال في إندونيسيا بناءً على إنجازات إيبوديون. بعد ترخيص منتج إيبوديون، شكلت دايونغ إنفيون فريقًا منفصلًا للحصول على شهادات الحلال لمنتجاتها. نتيجةً لذلك، وبعد طلب شهادة الحلال في تشرين الأول/أكتوبر 2017 والإعداد لتحضير المنتج في العام 2019، تم الحصول على شهادة الحلال له خلال عامين. من

بناءً على شهادة الحلال، تخطط دايونغ إنفيون للحصول على شهادة الحلال لجميع المنتجات التي يتم إنتاجها في إندونيسيا، بما في ذلك عامل نمو البشرة (إي جي أف) وهرمونات إنتاج النمو كاريتروبين.

وقال تشانغ وو سوه، الرئيس التنفيذي لشركة دايونغ إنفيون: “تهدف دايونغ للأدوية إلى دخول سوق الأدوية في الشرق الأوسط بناءً على شهادة الحلال من إندونيسيا، التي تعتبر أكبر دولة إسلامية. كشركة عالمية للرعاية الصحية، سنبذل قصارى جهدنا للمساهمة في تحسين نوعية الحياة للعديد من المسلمين في جميع أنحاء العالم من خلال توفير أدوية ممتازة وآمنة.”

وفي الوقت نفسه، فازت دايونغ إنفيون بجائزة وزير الصحة والرفاه الإندونيسي في العام 2017 عن الأدوية الحيوية المتميزة التي حققتها، وحققت إنجازًا لاختيارها كأفضل شركة صيدلانية حيوية من إدارة الغذاء والدواء الإندونيسية.

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