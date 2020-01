You are here:

شركة دايونغ للمواد الصيدلانية تحصل على أول شهادة في العالم للأدوية الحلال للمواد الصيدلانية المستخلصة من خلايا الحيوان عبر مشروعها التجاري الإندونيسي المشترك دايونغ إنفيون