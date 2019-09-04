شركة خدمات الاستثمار المالي العالمية أبيس بارتنر أل أل بي تستحوذ على حصة في شركة توتوكا

توتوكا وأبيس بارتنرز ستعملان معا لتوسيع الاندماج المالي للعملاء عبر أفريقيا، الشرق الأوسط، جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة توتوكا اليوم أن شركة خدمات الاستثمار العالمية أبيس بارتنرز (كمديرة لصندوق نمو أبيس 2) قد استحوذت على حصة الغالبية في شركة توتوكا. وقد استحوذت أبيس على حصتها في توكوتا من شركة بيكورب التي كانت قد استثمرت في توتوكا في العام 2015 وساعدت الشركة على تنمية حضورها الدولي وزيادة حجمها بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ استثمارها الأولي فيها.

تشتهر توتوكا بنموذج أعمالها الفريد القائم على المعالجة زائد الذي يمكّن الشركات التقنية المالية والمحافظ المحمولة والتطبيقات والبنوك في الأسواق الناشئة من إصدار منتجات الدفع ببطاقات ماستركارد وفيزا بسهولة، مثل البطاقات المادية أو الافتراضية المرتبطة بالقيم الموجودة في محافظ عملائها أو حساباتهم.

في العام 2019، أطلقت توتوكا برامج مع عملاء مثل أوكتوبوس في هونغ كونغ، وغراب إن آسيا وأم تي أن إن أفريقيا بالإضافة إلى برامج أخرى في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.

وإذ هي شركة استثمار مركزة على الخدمات المالية، فقد لفت أبيس حضور توتوكا القوي في 19 من الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى قاعدة عملائها من شركات الاتصالات والمحافظ التي تعد أسرع شركات للخدمات المالية نمواً في تلك الأسواق.

وقال ماليتو ستيفانل، الشريك الإداري والشريك المؤسس لشركة أبيس بارترنز، إنه “من المتوقع أن ينمو نظام المحافظ المتنقلة بأكثر من 45٪ سنوياً حتى العام 2021، ونعتقد أن توتوكا في وضع جيد للغاية للاستفادة من هذا النمو مع تحقيق تقدم كبير قيمة لأصحاب هذه الأنظمة.”

وقال روان بروير، الرئيس التنفيذي لشركة توتوكا: “نحن فخورون بأن تكون أبيس مستثمرة في شركتنا. الأسواق الناشئة هي المكان الذي يحدث فيه النمو والابتكار في الخدمات المالية وستضيف أبيس إلى قدرة توتوكا على تمكين شركات التقنية المالية ومحافظ الهواتف المحمولة والتطبيقات والبنوك لإصدار بطاقات ماستركارد وفيزا ومنتجات الدفع بسهولة لعملائها. ولأول مرة سيتمكن هؤلاء العملاء من الوصول إلى ملايين أجهزة نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي ومواقع التجارة الإلكترونية التي تقبل بطاقات ماستركارد وفيزا، وهذا هو الإدماج المالي الحقيقي، حيث سيكون أسرع نمو في المستقبل، ولهذا السبب وكجزء من هذه الصفقة، حافظت إدارتنا وموظفونا على حصة كبيرة في توتوكا.”

حول توتوكا

توتوكا (www.tutuka.com) هي شركة مُمَكِّنة للدفع من طرف ثالث تقوم بإجراء عمليات المدفوعات عن طريق تمكين عملاء عملائنا من الدفع ببطاقات ومنتجات ماستركارد وفيزا. تمكّن توتوكا شركات التقنية المالية ومحافظ الهواتف المحمولة والتطبيقات والبنوك في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية من إصدار بطاقات افتراضية ومادية ومنتجات ماستركارد وفيزا الأخرى. يسمح نموذج عمل توتوكا القائم على المعالجة زائد لعملائنا بالارتباط بسهولة وكفاءة تكلفة وسرعة مع مخططات بطاقات الاعتماد دون التعقيد والخطوط الزمنية البطيئة المرتبطة عادة بالمعالجات.

حول شركة أبيس بارتنرز أل أل بي

أبيس بارتنرز أل أل (www.apis.pe) هي شركة إدارة أصول للأسهم الخاصة تدعم الخدمات المالية في مرحلة النمو وشركات البنية التحتية المالية في إفريقيا وآسيا من خلال تزويدهم برأس مال أسهم نمو حفازة. يتكون فريق أبيس بارتنرز أل أل بي من أكثر من 26 مهنيًا يتمتعون بخبرة متخصصة في الخدمات المالية والتكنولوجيا في أسواق النمو. تدرك أبيس بارتنرز أل أل بي إلى حد كبير التأثير الإنمائي الذي يمكن أن يحققه توفير رأس المال المتنامي للخدمات المالية في أسواق النمو، وعلى هذا النحو، يعد الإدماج المالي مبدأً أساسيًا في نهج وولاية استثمار أبيس بارتنرز أل أل بي.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

أليشا بيغوت

إيميل: aliesha@tutuka.com

هاتف: 6864-534-111-60

غوستافو إيبن

إيميل: gustavo.eiben@apis.pe

هاتف: 2034893831-1+

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