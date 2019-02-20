شركة جي دي سي تكنيكس تعلن عن هيكلية ملكية جديدة ورؤيا استراتيجية

فورت وورث، تكساس، 21 شباط/فبراير، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة جي دي سي تكنيكس، وهي شركة رائدة في الصناعة في خدمات هندسة الطيران، والتكييف والإكمال، اليوم عن هيكلية ملكية جديدة للشركة وأطلعت الشركة شركاءها الجدد أوريول كابيتال غروب، ترايف كابيتال وماز للطيران على رؤياها الاستراتيجية.

وقال محمد الزير، رئيس شركة ماز للطيران: “خلال السنوات الخمس الماضية، اتخذت شركة جي دي سي خطوات هائلة لتصبح رائدة في الصناعة في خدمات تعديل الطائرات وإكمالها، مع قدرات هندسية وترخيص لا مثيل لها في الصناعة.” وأضاف الزير قائلاً: “ومع فوزها مؤخرا بتوقيع عدد من العقود والملكية الجديدة لجي دي سي التي من شأنها توسيع نطاق وصولها في السوق وخبرتها الصناعية، نعتقد أن عام 2019 سيكون عاما تحويليا للشركة. ويسعدنا أن نرحب بدعم كل من أوريول وترايف كابيتال لجي دي سي.”

وعلق كونر سيرسي، الشريك الإداري لشركة ترايف، قائلاً: “كشركة مقرها دالاس، تتبعت شركة ترايف زخم مسيرة جي دي سي عن كثب وشاهدت بشكل مباشر الثقة التي توليها الشركات المصنعة للطائرات والعملاء الرئيسيون للشركة. ونحن نتطلع إلى العمل مع كل من أوريول وماز للطيران لمتابعة مسار جي دي سي والمساعدة في التعرف على طرق جديدة والتعاون في إيجادها لفتح المجال أمام خلق قيمة جديدة من المنصة التي أنشأتها جي دي سي.”

وقال براد فورمان، كبير المسؤولين العملياتيين لمجموعة أوريول كابيتال: “تمتد مشاركتنا في قطاع الطيران على مدى أكثر من 35 عامًا، ونحن متحمسون لأن نكون جزءًا من شركة جي دي سي؛ فلدى شركة جي دي سي، بالإضافة إلى إمكانيات الإكمال لديها، قدرات ممتازة في هندسة الطائرات وتعديلها وإصدار الشهادات لها، بالإضافة إلى المرافق التي لا مثيل لها في أميركا الشمالية. هذه القدرات، بالإضافة إلى سجل جي دي سي القوي والعقود البارزة الكبيرة التي فازت بها في العام 2018، ستضع الشركة في موقع مثالي لمواصلة تبوء موقع القيادة في ميادين إكمال وتعديل الطائرات ونمو الخدمات الموسعة. إن الاستثمار في شركة جي دي سي يكمل استثماراتنا الأخرى في مجال الطيران. ونتطلع إلى المشاركة الفعالة، إلى جانب شركتي ماز وترايف في نمو وتطوير جي دي سي العالمي.”

ومع إضافة شركاء الملكية الجديدة لشركة جي دي سي، تعتزم الشركة الحفاظ على ريادتها في مجال خدمات تعديل طائرات كبار الشخصيات، مع الاستفادة من قدرات الشركة الشاملة في التصميم، والهندسة المركبة / الهيكلية وإصدار الشهادات في أسواق جديدة مثل التعديلات التجارية والعسكرية، وترقيات الاتصالات ولطيران والتعديلات الهيكلية وخدمات الدعم.

حول جي دي سيتكنيكس: تعتبر شركة جي دي سي تكنيكس شركة عالمية لتقنيات وتعديل الطائرات تتمتع بقدرات واسعة في التصميم والهندسة والتصنيع والتركيب والاختبار والتصديق على التعديلات الهيكلية والنظامية للطائرات ذات الجسم الضيق والواسع. تتمتع شركة جي دي سي تكنيكس بوصول عالمي واسع النطاق، ولديها شركات تابعة لها في المملكة المتحدة وألمانيا. لمزيد من المعلومات: www.gdctechnics.com .

حول ترايف كابيتال: ترايف كابيتال هي شركة أسهم خاصة مقرها دالاس، تكساس تدير رأس مال تزيد قيمته عن ملياري دولار. تركز ترايف على استثمار رأس المال والدين في ما تعتبره شركات سوق وسيطة استراتيجية قابلة للبقاء وتتمتع بإمكانات لتحقيق الصعود التحويلي من خلال التحسين التشغيلي. تسعى ترايف إلى تحقيق أقصى قدر من العائدات من خلال شراكة عملية تدعو إلى تحديد وتنفيذ أفكار خلق القيمة. يتألف فريق ترايف من محترفي استثمار متمرسين شاركوا في أكثر من 70 صفقة في السوق الوسيط ​​تمثل عائدات تزيد عن 6 مليارات دولار في قطاعات ومواقف الصناعة المستهدفة من قبل ترايف.

حول مجموعة اوريول كابيتال: مجموعة أوريول كابيتال هي شركة متخصصة في الاستثمار في مجال الطيران تتألف من خبراء في صناعة الطيران والفضاء. تركز أوريول على الفرص الفريدة في القطاع والتي تمثل منصة لتوسيع الفئة / الخدمات و / أو تنمية العملاء / العائدات المتسارعة. تعمل أوريو بالشراكة مع فرق الإدارة والجهات الفاعلة المؤسسية الأخرى لتقييم واستثمار ودعم التميز التشغيلي للشركات التي تقدم عائد استثمار مقنعا وموقفًا صناعيًا يمكن الدفاع عنه.

حول مجموعة ماز للطيران: تأسست مجموعة ماز في العام 2005؛ وتقدم خدمات دعم تشغيلية عالمية للطائرات، وإكمال الطائرات وإدارة تجديدها، والهيكلة والمشورة المالية لصناعة الطيران، واستشارات إدارة العمليات، وخدمات تدقيق السلامة الجوية، وتدريب الطيران، وإصلاح مكونات الطائرات، وخدمات الإصلاح الشامل وخدمات دعم الطائرات الإضافية. كما تخدم مجموعة ماز شركات خاصة، وأفرادًا من أصحاب الثروات العالية، والمطارات، والمؤسسات الحكومية، وقطاع الطيران، والطائرات الخاصة، وشركات الطيران التجارية، وغيرها من الشركات.