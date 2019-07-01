شركة تيرا درون تستثمر في شركة رونيك إنسبيكتشنيرنغ لتوسيع محفظة التفتيش في الأمكنة المغلقة في صناعة العملية

المشروع التجاري المشترك الجديد، تيرا إنسبكتشينيرنغ، سيركز على قطاع النفط والغاز عبر العالم

طوكيو، 2 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — تعلن شركة تيرا درون، وهي واحدة من أكبر الشركات في العالم المزودة لحلول الطائرات بدون طيار، عن استكمالها للاستثمار في شركة رونيك انسبكتشينيرنغ، وهي شركة هولندية رائدة تقوم بأعمال التفتيش البصرية والسابقة للصوت باستخدام الروبوطيات اللاسلكية. وبهذا الاستثمار تصبح رونيك جزءا من مجموعة تيرا درون وتسمى تيرا إنسبيكشنيرنغ. وستركز الشركة الجديدة على أعمال التفتيش في الفضاءات الصناعية والمواد الخطرة والأماكن المغلقة، مقل خزانات التخزين، السخانات الكبرى، الأفران الكبيرة، الرفوف، الأنابيب وغير ذلك.

لدى رونيكبتاريخ طويل من الخبرة في تقديم خدمات الفحص لأكثر من 200 مرة لأكبر الشركات العاملة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات والمواد الغذائية والمشروبات في أوروبا وتعتبر شركات النفط والغاز العالمية الكبرى من عملائها. (راجع عمليات التفتيش التي تقوم بها: https://vimeo.com/290357142 ). في وقت سابق من هذا العام، فازت رونيك بمسابقة RoNik won the Drone Hero Europe 2019 التي نظمتها منطقة المعرفة الأوروبية للطائرات بدون طيار (إيوكا). من المعروف أن تيرا درون تستثمر في شركات التكنولوجيا التي تقدم حلولًا متميزة للطائرات غير المأهولة للمستخدمين، وتتناسب رونيك مع هذه الفئة بشكل مثالي.

وقد تمكنت رونيك من إيجاد موقع فريد لها في الصناعة من خلال تطوير تقنيتها للطائرات غير المأهولة يو تي الحاصلة على براءة الاختراع التي تجعل اختبار سمك الموجات فوق الصوتية في الأماكن المغلقة التي يصعب الوصول إليها أمرًا في غاية السهولة. استخدام الطائرات بدون طيار للتفتيش على الخزانات لا يلغي الحاجة إلى إدخال البشر إلى الأماكن الخطرة فحسب، بل إنه يقلل أيضًا من الوقت المستغرق للتفتيش بنسبة 40٪ إلى 60٪. تتم مشاركة البيانات التي تم التقاطها بواسطة طائرات رونيك يو تي بدون طيار الحاصلة على براءة الاختراع في شكل نماذج ثلاثية الأبعاد مبنية على السحابة. تتوافق هذه التقارير تمامًا مع معايير فحص صناعة خزانات التخزين مثل أيه بي آي – 630 وإي إي أم يو أيه 159.

يقول تورو توكوشيغ، الرئيس التنفيذي لشركة نيرا درون كوربوريشن: “تدرك شركات النفط والغاز بسرعة كيف يمكن استخدام الطائرات بدون طيار لتحسين معدلات تشغيل المصنع، وتوفير الوقت، وخفض التكاليف. من خلال دمج تقنيات الاختبار غير المدمرة الموثوقة من رونيك في مجموعة الحلول التي نقدمها عبر شبكة تيرا درون العالمية في مجموعة من الدول تزيد عن 25 دولة، سنكون قادرين على تلبية احتياجات شركات النفط والغاز في جميع أنحاء العالم.”

ستواصل تيرا درون الاستثمار في الشركات الرائدة في العالم باستخدام أحدث التقنيات.

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موقع تيرا درون: https://www.terra-drone.net/global/

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