شركة تيتراكور إنك تطرح أول اختبار بي سي آر في الوقت الحقيقي مرخص من وزارة الزراعة الأميركية لاكتشاف فيروس مرض الحمى القلاعية في الأبقار والخنازير

تم التحقق من صحة اختبار بي سي آر من تيتراكور للاستخدام في عينات السطح والمصل

روكفيل، ماريلاند، 14 حزيران/يونيو 2021 / PRNewswire / – أعلنت شركة تيتراكور اليوم عن حصولها على ترخيص لمجموعة اختبار تشخيص فيروس مرض القدم والفم VetAlert من قبل مركز البيولوجيا البيطرية بوزارة الزراعة الأميركية. وستكون مجموعة هذا الاختبار واحدة من أولى مجموعات اختبارات التشخيص المرخصة لمرض الحمى القلاعية التي يتم تصنيعها في البر الرئيسي للولايات المتحدة، وهي مجموعة اختبار ضرورية للاستجابة السريعة في حالة تفشي مرض الحمى القلاعية. بالإضافة إلى ذلك، تزود مجموعة التشخيص هذه المستجيبين الأوائل في مجال صحة الحيوان بأداة حاسمة للتخفيف من الآثار الكارثية المحتملة على الاقتصاد وعلى صحة الحيوان بسبب تفشي مرض الحمى القلاعية.

تم تطوير مجموعة أدوات الاختبار عالية الأداء VetAlert FMDV RNA من قبل علماء تيتراكور وسيتم تسويقها وبيعها من قبل شركة تيتراكور.

منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، تحققت تيتراكور من صحة وقامت بنشر اختبار RT-PCR في الوقت الحقيقي لمرض الحمى القلاعية، كما وصف في مقال كالاهان وآخرين. 2002. وأصبح المقال التمهيدي والمسبار من المنشور جزءًا من طرق الاختبار المرجعية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان ووزارة الزراعة الأميركية.

“من المعروف أن فيروسات الحمض النووي آر أن أيه تتغير وتتطور، ولهذا السبب، يجب إعادة تقييم تصميمات اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) بشكل دوري للتأكد من أن تصاميم الاختبار لا تزال مناسبة للغرض”، كما يقول الدكتور كالاهان، مدير تطوير الأعمال ووجهة اتصال مركز البيولوجيا البيطرية التابع لوزارة الزراعة الأميركية.

ومع وضع ذلك في الاعتبار، قامت تيتراكور بتقييم التسلسل الفيروسي المعاصر لمرض الحمى القلاعية لتصميم مجموعة مسبار تمهيدي جديدة تم مزجها مع الاختبار الأصلي لإنشاء مجموعة اختبار FMDV rRT-PCR المحدث، مجموعة اختبار VetAlert FMDV RNA.

تم التحقق من صحة تصميم الاختبار المحدث في الدراسات التي أجريت مع معهد بيربرايت في المملكة المتحدة والمركز الوطني لأمراض الحيوانات الأجنبية في وينيبيغ، كندا، وكان أداؤه جيدًا مقارنة بأساليب الاختبار المرجعية.

حول تيتراكور إنك

تيتراكور هي شركة تكنولوجيا حيوية متخصصة في تطوير وتصنيع أجهزة التشخيص والاختبارات للكشف عن الأمراض المعدية. وإذ يقع مقرها في شارع التكنولوجيا الحيوية في روكفيل بولاية ماريلاند. تأسست تيتراكور في العام 1998 من قبل مفتشي الأسلحة البيولوجية السابقين التابعين للجنة الخاصة للأمم المتحدة وعلماء معهد البحوث الطبية البحرية في باثاسدا بولاية ماريلاند. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.tetracore.com أو اتصل بنا على jkelly@tetracore.com.

تيتراكور هي علامة تجارية مسجلة و VetAlert هي علامة تجارية لشركة تيتراكور إنك.

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